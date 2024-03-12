Сложная судьба создателя фрактальных и антропоморфных котеек Луиса Уэйна

Несмотря на свою известность, Уэйн так и не смог разбогатеть. Причина заключалась в крайней непрактичности художника, деньги которого просто утекали сквозь пальцы, как вода.

А когда началась война, он практически стал нищим. Уэйн, как и многие творческие натуры, всегда демонстрировал определённую эксцентричность. Но теперь она переросла в довольно серьёзное психическое расстройство. Ранее мягкий и кроткий человек, он становился всё более подозрительным, жёстким, а иногда даже жестоким по отношению к своим сёстрам, с которыми жил.