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Сложная судьба создателя фрактальных и антропоморфных котеек Луиса Уэйна

Сложная судьба создателя фрактальных и антропоморфных котеек Луиса Уэйна

Автор:
12 марта 2024 12:31
Сообщество : Искусство
Метки: Луис Уильям Уэйн   акварель   изображение   искусство   кот   открытка   психика   рисунок   творчество   
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Странный разум порождает необычные миры и образы. Которые остаются в истории и становятся объектом восхищения и капиталовложения.

Луис Уильям Уэйн родился 5 августа 1860 года. Его отец был разъездным работником текстильной фирмы, а мать, эмигрантка из Франции, занималась дизайном церковных вышивок и ковров. Мальчик учился в Школе искусств Западного Лондона, затем начал свою карьеру в качестве художественного журналиста.

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Однако именно благодаря своим изображениям кошек он, в конце концов, прославился и стал знаменитым. С 1880-х годов и до начала Первой мировой войны «кот Луиса Уэйна» пользовался огромной популярностью. Появившись в огромном количестве в печатных изданиях, книгах, журналах, почтовых открытках и ежегодниках, кошки Уэйна участвовали во всех видах человеческой деятельности – от игры в крикет, рытья дорог и езды на велосипедах до демонстрации новинок моды и произнесения помпезных речей после ужина в клубе. Словом, вели себя так, как и люди.

Несмотря на свою известность, Уэйн так и не смог разбогатеть. Причина заключалась в крайней непрактичности художника, деньги которого просто утекали сквозь пальцы, как вода.

А когда началась война, он практически стал нищим. Уэйн, как и многие творческие натуры, всегда демонстрировал определённую эксцентричность. Но теперь она переросла в довольно серьёзное психическое расстройство. Ранее мягкий и кроткий человек, он становился всё более подозрительным, жёстким, а иногда даже жестоким по отношению к своим сёстрам, с которыми жил.

В конце концов, в июне 1924 года он был признан невменяемым и помещён в Спрингфилдскую больницу в Тутинге. Его якобы случайно обнаружили здесь через год и перевели в Бетлемскую больницу после кампании, организованной поклонниками его творчества, в числе которых был даже премьер-министр Джеймс Рамсей Макдональд. Позже Макдональд добился того, чтобы сестры Уэйна получали небольшую пенсию в знак признания заслуг их брата в области искусства.

В 1930 году Луиса Уэйна перевели в больницу Нэпсбери, расположенную недалеко от Сент-Олбанса. Он продолжал рисовать до конца своей жизни, и выставки его работ проходили в Лондоне в 1931 и 1937 годах.

Он умер в Нэпсбери 4 июля 1939 года. Новый виток интереса к работам Уэйна пришёлся на 90-е годы. Стоимость открыток подскочила до 500 долларов за штуку, акварели и рисунки продаются по цене от 5 до 35 долларов. В 2021 году на экраны вышел фильм «Кошачьи миры Луиса Уэйна», посвящённый жизни и творчеству художника.

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Метки: Луис Уильям Уэйн   акварель   изображение   искусство   кот   открытка   психика   рисунок   творчество   
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