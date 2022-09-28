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15 людей, которые отрастили длинные волосы и не жалеют об этом

15 людей, которые отрастили длинные волосы и не жалеют об этом

Автор:
28 сентября 2022 08:54
Метки: в мире   волосы   девушки   женщины   интересно   люди   мужчины   парни   прическа   
600
16

Если у вас есть стереотип о том, что длинные волосы — прерогатива исключительно женского пола, то герои данной подборки имеют все шансы вас разубедить. Пользователи сети женского и мужского пола поделились снимками своих длинных волос и пояснениями, как они их растят.

Ничто не показывает дуальность мира так чётко, как извечный спор на тему волос: длинное обстричь, короткое отрастить, кудрявое выпрямить, а прямое завить. Конечно, это утрированное шуточное утверждение, но имеет место. Сегодня речь пойдёт о тех, кто в лагере «отрастить».


Слева мне 40, а справа 34

×
×

Всем привет. Всю жизнь я носил короткую стрижку, стараясь угодить стандарту красоты, который установлен для меня как для азиата, воспитанного в традиционной семье. Но мне надоело быть одним из тысяч человек с одинаковыми прическами, вдохновленными K-Pop.


Просто хочу показать вам свой пряный рыже-блонд


Моя длина волос на данный момент!


Я отращиваю волосы с начала пандемии.


Это самые длинные волосы, которые я когда-либо носил


Не знаю, стоит ли продолжать, но пока пытаюсь заботиться от том, что есть.


Я люблю украшать свои волосы и чувствовать себя феей


Самые длинные волосы в моей жизни!


Выглядит довольно аккуратно


Спустя 6 лет после стрижки боб


Я жалела, что сделала тогда короткую стрижку, но сейчас я счастлива.


4 года без стрижки, даже без подравнивания


Всем привет! Решил отращивать волосы ещё в 2014 году


В 2015 году уже смог сделать мужской пучок! Кстати, ежедневно наношу аргановое масло, защитные маски и мою волосы 3 раза в неделю.


Обалденное афро!


Побрил голову 2,5 года назад


91 сантиметр кудряшек!


Одуванчик


Вы никогда не будете слишком стары для длинных волос!


Этой женщине 94 года!


А вы сторонник длинных или коротких волос?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   волосы   девушки   женщины   интересно   люди   мужчины   парни   прическа   
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1k
Павка Корчагин Час назад
Нормуль с хаером)
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22k
Евгений Полчаса назад
У самого хвост до жопы был. Лет 15 так ходил. Потом остопистело это и постригся. Так легко себя не чувствовал никогда. Теперь сам машинкой 3мм по кругу бошку стригу.
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36
Candy girl 45 минут назад
Ну какава красота!...
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9k
Izrin Maria 47 минут назад
С длинными - проще. Расчесала, заплёла - готово.
Можно мыть раз в неделю, а можно даже раз в месяц. Только расчёсывать надо хорошенько.
Дуры всякие завидуют, опять же.
В распущеном виде носить - неудобно.
Всякие причёски, сложнее узла на затылке - муторно, но забавно.
В транспорте могут за косу дёрнуть, и прибольно.
Рефлексы у них, со школьных лет... А взрослый уже, здоровенный "лоб".
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Йожик справедливый Час назад
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