15 людей, которые отрастили длинные волосы и не жалеют об этом

Если у вас есть стереотип о том, что длинные волосы — прерогатива исключительно женского пола, то герои данной подборки имеют все шансы вас разубедить. Пользователи сети женского и мужского пола поделились снимками своих длинных волос и пояснениями, как они их растят.
Ничто не показывает дуальность мира так чётко, как извечный спор на тему волос: длинное обстричь, короткое отрастить, кудрявое выпрямить, а прямое завить. Конечно, это утрированное шуточное утверждение, но имеет место. Сегодня речь пойдёт о тех, кто в лагере «отрастить».
Слева мне 40, а справа 34
Всем привет. Всю жизнь я носил короткую стрижку, стараясь угодить стандарту красоты, который установлен для меня как для азиата, воспитанного в традиционной семье. Но мне надоело быть одним из тысяч человек с одинаковыми прическами, вдохновленными K-Pop.
Просто хочу показать вам свой пряный рыже-блонд
Моя длина волос на данный момент!
Я отращиваю волосы с начала пандемии.
Это самые длинные волосы, которые я когда-либо носил
Не знаю, стоит ли продолжать, но пока пытаюсь заботиться от том, что есть.
Я люблю украшать свои волосы и чувствовать себя феей
Самые длинные волосы в моей жизни!
Выглядит довольно аккуратно
Спустя 6 лет после стрижки боб
Я жалела, что сделала тогда короткую стрижку, но сейчас я счастлива.
4 года без стрижки, даже без подравнивания
Всем привет! Решил отращивать волосы ещё в 2014 году
В 2015 году уже смог сделать мужской пучок! Кстати, ежедневно наношу аргановое масло, защитные маски и мою волосы 3 раза в неделю.
Обалденное афро!
Побрил голову 2,5 года назад
91 сантиметр кудряшек!
Одуванчик
Вы никогда не будете слишком стары для длинных волос!
Этой женщине 94 года!
А вы сторонник длинных или коротких волос?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Можно мыть раз в неделю, а можно даже раз в месяц. Только расчёсывать надо хорошенько.
Дуры всякие завидуют, опять же.
В распущеном виде носить - неудобно.
Всякие причёски, сложнее узла на затылке - муторно, но забавно.
В транспорте могут за косу дёрнуть, и прибольно.
Рефлексы у них, со школьных лет... А взрослый уже, здоровенный "лоб".