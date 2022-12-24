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17 людей, которые имеют настолько длинные и крутые волосы, что им позавидует даже сама Рапунцель

17 людей, которые имеют настолько длинные и крутые волосы, что им позавидует даже сама Рапунцель

Автор:
24 декабря 2022 09:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   внешность   волосы   длинна   красота   люди   прическа   шевелюра   
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Вы когда-нибудь пытались отрастить длинные волосы, которые выглядят как в рекламе модного шампуня? Если вам знаком столь непростой путь, полный различных препятствий и разочарований, то вас точно восхитят герои этой подборки. Потому что эти люди имеют титаническое терпение и железную силу воли.


Отращивание волос — это не только длительное ожидание, которое занимает целые годы. Помимо этого нужно постоянно заботиться о своих локонах, правильно их расчёсывать и мыть. В противном случае, добиться поставленной цели не получится. Стоит отдельно отметить, что длинные волосы — это ещё не всегда удобно. Однако, как говорится, красота требует жертв.

Предлагаем вам взглянуть на фото счастливчиков, которым всё таки удалось превратиться в прекрасных длинноволосых принцесс и принцев.


Идеально ухоженные и шелковистые

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Рыжеволосая Рапунцель


Парень отращивал эти волосы 16 лет

Сделать такие длинные дреды за один раз не получится. Их нужно регулярно подплетать и делать коррекцию. Только в этом случае причёска будет выглядеть аккуратно и ухоженно.


Я не стригла волосы более десяти лет. Наконец-то я достигла желаемой длины


Мои небрежные волны


Львиная грива

Житель Индии Пранав Биджи отрастил длинные волосы за четыре года и раскрыл способы ухода за ними. Парень рассказал, что изначально побрил голову налысо и уже после этого решил кардинально изменить свой имидж. Он перестал стричься и использовал минимум уходовых продуктов. Биджи заверил, что секрет его успеха заключается только в применении подходящего шампуня и кондиционера.


Марья-краса — долгая коса


Кто сказал, что мужчина с длинными волосами не может выглядеть брутально?


Сложно представить, сколько нужно времени, чтобы привести такую шевелюру в порядок


Вдохновилась новым сериалом на Netflix и сделала несколько фото и видео в образе Уэнсдэй


Чем не принцесса?


Невероятно красивая мелкая волна


Безусловно, чтобы расчесать такие волосы, нужно время. Однако красота того стоит


Не волосы, а настоящее золото


Некоторые парни могут похвастаться более пышной шевелюрой, чем девушки


Популярная блогерша Мари Добро также может похвастаться прилично длинными волосами

Волосы Мари чудесны не только своей длиной, но и цветом. Благодаря им блогерша получила прозвище Ариэль, так как стала похожа на известную диснеевскую русалочку.


Настоящий лев

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Метки: в мире   внешность   волосы   длинна   красота   люди   прическа   шевелюра   
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3  комментария
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9k
Ф Ив 56 минут назад
На мой взгляд самая красивая.
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2k
kirka72 15 минут назад
А теперь представьте, что у них творится в ванных сливах!
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107
ruslan d Полчаса назад
Как-то это пугает , ну лично меня ...
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