30 доказательств того, что некоторым мужчинам идут длинные волосы

894
31
Длинные волосы у мужчин — редкость, но не нечто удивительное. Многие парни начинают отращивать волосы, и им нравится результат. Однако, длинные волосы идут не всем — и не каждый мужчина готов ухаживать за пышной "гривой", чтобы она выглядела подобающе. Взглянем на несколько ярких примеров мужчин с длинными волосами.
×
×
2. Парень обрезал свои волосы перед поступлением в медицинский, и сдал их на благотворительность детям
10. "Этот полицейский подошёл ко мне в молле. Я думал, хочет проверить, нет ли у меня запрещённых веществ - а он просто хотел сфотографироваться"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 20+ тяжких преступлений, совершенных против волос в начале 2000-х
- Фотографии модниц 80-х с невероятно гигантскими шевелюрами
- Безумные прически 80-х годов
- Знаменитые актёры до легендарной лысины, которая стала их визитной карточкой
- С длинными волосами боролись не только в СССР
Новости партнёров
реклама