30 доказательств того, что некоторым мужчинам идут длинные волосы

Длинные волосы у мужчин — редкость, но не нечто удивительное. Многие парни начинают отращивать волосы, и им нравится результат. Однако, длинные волосы идут не всем — и не каждый мужчина готов ухаживать за пышной "гривой", чтобы она выглядела подобающе. Взглянем на несколько ярких примеров мужчин с длинными волосами.