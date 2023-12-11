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30 доказательств того, что некоторым мужчинам идут длинные волосы

30 доказательств того, что некоторым мужчинам идут длинные волосы

Автор:
11 декабря 2023 21:40
Сообщество : Жизнь
Метки: Разное   внешность   волосы   длинные волосы   люди   мода   мужчины   парни   прически   фото   
894
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Длинные волосы у мужчин — редкость, но не нечто удивительное. Многие парни начинают отращивать волосы, и им нравится результат. Однако, длинные волосы идут не всем — и не каждый мужчина готов ухаживать за пышной "гривой", чтобы она выглядела подобающе. Взглянем на несколько ярких примеров мужчин с длинными волосами.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   внешность   волосы   длинные волосы   люди   мода   мужчины   парни   прически   фото   
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6  комментариев
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1k
WithU 58 минут назад
Лично для меня мужики с косой до пояса- ну как- то не очень ))) ,так- же не нравятся короткие стрижки на женщинах .
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6k
Старичок 8 минут назад
похоже от поклонников у этих чув(их)аков нет отбоя. вазилин им в помощь.
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77k
Viktor 45 минут назад
Да ну нафиг!
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16k
GROMOZEKA 47 минут назад
Так и не увидел, собственно ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
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20k
Bill 54 минуты назад
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