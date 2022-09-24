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Си Цзиньпин Шрёдингера: в Twitter пытаются устроить госпереворот на удалёнке

Си Цзиньпин Шрёдингера: в Twitter пытаются устроить госпереворот на удалёнке

Автор:
24 сентября 2022 17:49
Сообщество : Политика
Метки: КНР   Китай   Си Цзиньпин   госпереворот   домаший арест   политика   
2760
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Сегодня англоязычный сегмент Twitterа просто кишит однотипными сообщениями о том, что Си Цзиньпин был помещён под домашний арест, в Китае случился госпереворот и весь мир в панике.

Правда есть одно но, в самом Китае не в курсе о том, что их страна в хаосе, к власти пришли "ветераны Коммунистической партии Китая" и страной теперь управляет генерал Ли Цяомин. Самое интересное, что генерал с таким именем действительно существует, он командующий Северным военным округом Китая, вот только госпереворота не было и всё это хорошо спланированный вброс фейков.


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Сценарий был прописан от и до. Туда вплели и Газпром, и бунт в зале заседаний под руководством ветеранов партии, и то, что в Китае уже отключили газ, перекрыли трубопровод.

И в Пекин массово перебрасываются войска, была замечена колонна 80 километров в длину. Более того, Китай отменил более 6000 (!) внутренних и международных рейсов. Кроме того, все билеты, продаваемые высокоскоростной железной дорогой, приостанавливаются, а движение железной дороги полностью останавливается. Оцените масштаб и полёт фантазии!


Всё было как по нотам, но глупые журналисты тут же начали проводить свои совершенно недемократические расследования.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: КНР   Китай   Си Цзиньпин   госпереворот   домаший арест   политика   
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22  комментария
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14k
K7OO Час назад
С огнем играют, идиоты. Если сейчас в ответку сотни миллионов китайцев организованно и целенаправленно начнут вбрасывать туфту про Запад, они там все нахрен обрушат, от финансовых рынков до общественной безопасности, особенно на фоне реального кризиса.
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26k
фрол фомич Полчаса назад
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10k
Dmitry Полчаса назад
Бред. Вот в то что какой-то генерал там может что-то натворить, я никогда не поверю. Сразу видно непонимание того как китайская политическая машина работает (как и то что говорящий не понимает китайский взгляд на вещи).
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4k
Горожанин Полчаса назад
Запад уже реально не осознает, что творит. По всему - это агония и конец Запада.
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1k
Sergius SPb 48 минут назад
Знакомые прихватки.
Избитый прием посеять смуту в рядах противника. Берём какую-то яркую личность и в своих фантазиях подаём его как претендента на высшую власть.
В свое время, высшая власть тоже читаем заграничные СМИ и всякие отчёты об их стране и у нее закрадывается сомнение и подозрение, чего это враги так продвигают какого-то генерала в новые Генсеки? Нет ли тут дыма без огня? Начинается внутренняя возня в элите, беготня, смещения..
За бугром потирают руки, враг занялся внутренними разборками.
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17k
Наталья 57 минут назад
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128k
Leff Час назад
С Китаем понятно .А что там в Иране творится? Тоже какой-то кипеж.
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1k
Змей Горыныч Час назад
В УкроСМИ прямо праздник сегодня по этому поводу
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7k
Shtoppi Час назад
Англоязычный сегмент интернета превратился уже в настолько вонючую клоаку из разного рода фейков и откровенного πздежа, рассчитанного на вислоухих дегенератов и с целью повлиять на общественное мнение, так что совсем не удивительно что такие попытки имеют место быть.
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20k
иванов дмитрий Час назад
Я сейчас не верю не этим , не тем .
Есть видео с однозначным подтверждением - принято.
Нет подтверждения которое можно видеть и понять - не верю.
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123
Мирлан Дононбаев иванов дмитрий Час назад
Правильно. Как в рекламе Билайна: "Не запостил - не было".
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14k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Вот так свергнут тебя на фишках или однокласниках,а ты и не узнаешь об этом никогда!
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2k
SHAGREEN 2 часа назад
Скучно я живу без твитеров.
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