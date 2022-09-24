Си Цзиньпин Шрёдингера: в Twitter пытаются устроить госпереворот на удалёнке

Сегодня англоязычный сегмент Twitterа просто кишит однотипными сообщениями о том, что Си Цзиньпин был помещён под домашний арест, в Китае случился госпереворот и весь мир в панике.
Правда есть одно но, в самом Китае не в курсе о том, что их страна в хаосе, к власти пришли "ветераны Коммунистической партии Китая" и страной теперь управляет генерал Ли Цяомин. Самое интересное, что генерал с таким именем действительно существует, он командующий Северным военным округом Китая, вот только госпереворота не было и всё это хорошо спланированный вброс фейков.
Сценарий был прописан от и до. Туда вплели и Газпром, и бунт в зале заседаний под руководством ветеранов партии, и то, что в Китае уже отключили газ, перекрыли трубопровод.
И в Пекин массово перебрасываются войска, была замечена колонна 80 километров в длину. Более того, Китай отменил более 6000 (!) внутренних и международных рейсов. Кроме того, все билеты, продаваемые высокоскоростной железной дорогой, приостанавливаются, а движение железной дороги полностью останавливается. Оцените масштаб и полёт фантазии!
Всё было как по нотам, но глупые журналисты тут же начали проводить свои совершенно недемократические расследования.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Избитый прием посеять смуту в рядах противника. Берём какую-то яркую личность и в своих фантазиях подаём его как претендента на высшую власть.
В свое время, высшая власть тоже читаем заграничные СМИ и всякие отчёты об их стране и у нее закрадывается сомнение и подозрение, чего это враги так продвигают какого-то генерала в новые Генсеки? Нет ли тут дыма без огня? Начинается внутренняя возня в элите, беготня, смещения..
За бугром потирают руки, враг занялся внутренними разборками.
Есть видео с однозначным подтверждением - принято.
Нет подтверждения которое можно видеть и понять - не верю.