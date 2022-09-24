Правда есть одно но, в самом Китае не в курсе о том, что их страна в хаосе, к власти пришли "ветераны Коммунистической партии Китая" и страной теперь управляет генерал Ли Цяомин. Самое интересное, что генерал с таким именем действительно существует, он командующий Северным военным округом Китая, вот только госпереворота не было и всё это хорошо спланированный вброс фейков.