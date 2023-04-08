FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10173 поста • 1426 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
"Руку выньте из кармана!". Макрона одёрнули во время протокольной съемки в Китае

"Руку выньте из кармана!". Макрона одёрнули во время протокольной съемки в Китае

Автор:
08 апреля 2023 16:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   Макрон   Си Цзиньпин   визит   протокол   рука в кармане   фотосъемка   
514
2
1

Фотограф сделал замечание президенту Франции Эммануэлю Макрону во время официальной церемонии фотографирования с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Telegram-канал «Пул 3».

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал неприличной позу президента Макрона на официальном фото с председателем КНР Си Цзиньпином. Позируя фотографам рядом с Си, Макрон убрал руку в карман брюк. Однако после просьбы он вытащил ладонь. Филиппо разместил в своем Twitter-аккаунте видео, на котором запечатлен этот момент.

Политик назвал этот инцидент «новым жутким унижением» для Макрона.

«Этот визит все больше и больше напоминает катастрофу!» — заявил Филиппо в подписи к ролику.

Тем временем, испанское издание El PAIS демонстрирует, как можно превратить фиаско «европейского посольства» в успех: "Макрон призвал Си «образумить» Путина".

Китайский лидер демонстрирует готовность поговорить с президентом Украины в «подходящий момент», по словам фон дер Ляйен»:

Несмотря на победные реляции западной прессы, визит президента Франции и главы Евросоюза в Китай закончился по сути ничем. Убедить Си "дружить" с Западом против Путина им не удалось:

"Китай готов вместе с Францией обратиться к международному сообществу с призывом оставаться рациональным и спокойным", — заявил китайский лидер на пресс-конференции. Его слова цитирует Politico.

Хотя нет, что-то полезное для Евросоюза они сделали.

Как пишет газета, стороны подписали договор на покупку Китаем 160 самолётов Airbus. Си этим тонко намекнул, что Париж и ЕС не готовы и не будут наказывать Пекин санкциями за поддержку позиции Путина.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Китай   Макрон   Си Цзиньпин   визит   протокол   рука в кармане   фотосъемка   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
388k
Алексей 10 минут назад
хотел этим показать что он хозяин положения.ан нет.куй там!!! петушара мусорный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Billi_Bons 3 минуты назад
А может у него возникло непреодолимое желание потеребонькать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Бритва 8 минут назад
"Штаны подтяни, сопли подотри!", - одёрнули Макрона.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Андрей 11 минут назад
На Урсулу что ли передёргивал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

70312



Другие посты автора
Популярное в сообществах
История сладкой изощрённой мести автопроизводителю-снобу, из салона которого выгнали неприметного индуса
История сладкой изощрённой мести автопроизводителю-снобу, из салона которого выгнали...
Допросы, психолог и бутылка. Что стало с операторами американского дрона MQ-9 Reaper, утонувшего в Чёрном море
Допросы, психолог и бутылка. Что стало с операторами американского дрона MQ-9 Reaper,...
Набирающие популярность в сообществах
Обзор интересных авто- и мото-экспонатов с выставки ЕДрайв и Мотовесна
Обзор интересных авто- и мото-экспонатов с выставки ЕДрайв и Мотовесна
Как выглядят богатейшие люди планеты: фото десяти главных богачей старше 50 лет
Как выглядят богатейшие люди планеты: фото десяти главных богачей старше 50 лет
Ты просто космос, Тинькофф
Ты просто космос, Тинькофф
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Царь горы

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересно#животные#в мире#Китай#дтп#Приколы#Автовсячина#соцсети
#Юмор#интересное#история#автомир#забавно#факты#аварии#авто аварии#истории#СССР
#люди#машина#автомобили#подборка#кино#полиция#картинки#Мемы#позитив#США
Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с сервисом «Пакет» Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с сервисом «Пакет» Си Цзиньпин Шрёдингера: в Twitter пытаются устроить госпереворот на удалёнке Си Цзиньпин Шрёдингера: в Twitter пытаются устроить госпереворот на удалёнке Ответочка: американцев стали троллить госпереворотом и Байденом за решеткой Ответочка: американцев стали троллить госпереворотом и Байденом за решеткой Макрон и ваза. В сети обсуждают "оскорбительный" подарок французского президента, который он привёз в Китай Макрон и ваза. В сети обсуждают "оскорбительный" подарок французского президента, который он... Не фастфудом единым: стало известно, каким ужином накормили Си Цзиньпина в Москве Не фастфудом единым: стало известно, каким ужином накормили Си Цзиньпина в Москве Журналисты показали апартаменты, в которых поселили лидера КНР Си Цзиньпина Журналисты показали апартаменты, в которых поселили лидера КНР Си Цзиньпина

На что жалуетесь?

Вернуться