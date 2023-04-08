"Руку выньте из кармана!". Макрона одёрнули во время протокольной съемки в Китае

Несмотря на победные реляции западной прессы, визит президента Франции и главы Евросоюза в Китай закончился по сути ничем. Убедить Си "дружить" с Западом против Путина им не удалось:

"Китай готов вместе с Францией обратиться к международному сообществу с призывом оставаться рациональным и спокойным", — заявил китайский лидер на пресс-конференции. Его слова цитирует Politico.

Хотя нет, что-то полезное для Евросоюза они сделали.

Как пишет газета, стороны подписали договор на покупку Китаем 160 самолётов Airbus. Си этим тонко намекнул, что Париж и ЕС не готовы и не будут наказывать Пекин санкциями за поддержку позиции Путина.