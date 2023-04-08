"Руку выньте из кармана!". Макрона одёрнули во время протокольной съемки в Китае

Фотограф сделал замечание президенту Франции Эммануэлю Макрону во время официальной церемонии фотографирования с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Telegram-канал «Пул 3».
Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал неприличной позу президента Макрона на официальном фото с председателем КНР Си Цзиньпином. Позируя фотографам рядом с Си, Макрон убрал руку в карман брюк. Однако после просьбы он вытащил ладонь. Филиппо разместил в своем Twitter-аккаунте видео, на котором запечатлен этот момент.
Политик назвал этот инцидент «новым жутким унижением» для Макрона.
«Этот визит все больше и больше напоминает катастрофу!» — заявил Филиппо в подписи к ролику.
Тем временем, испанское издание El PAIS демонстрирует, как можно превратить фиаско «европейского посольства» в успех: "Макрон призвал Си «образумить» Путина".
Китайский лидер демонстрирует готовность поговорить с президентом Украины в «подходящий момент», по словам фон дер Ляйен»:
Несмотря на победные реляции западной прессы, визит президента Франции и главы Евросоюза в Китай закончился по сути ничем. Убедить Си "дружить" с Западом против Путина им не удалось:
"Китай готов вместе с Францией обратиться к международному сообществу с призывом оставаться рациональным и спокойным", — заявил китайский лидер на пресс-конференции. Его слова цитирует Politico.
Хотя нет, что-то полезное для Евросоюза они сделали.
Как пишет газета, стороны подписали договор на покупку Китаем 160 самолётов Airbus. Си этим тонко намекнул, что Париж и ЕС не готовы и не будут наказывать Пекин санкциями за поддержку позиции Путина.
Источник:
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