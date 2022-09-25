Ответочка: американцев стали троллить госпереворотом и Байденом за решеткой

В ответ на вчерашние новости о якобы государственном перевороте в Китае в Твиттере стали появляться посты о смене власти в США. Запасаемся попкорном...
Вчера Твиттер сошел с ума, наперебой предлагая новости о якобы госперевороте в Китае. Дескать, "Си Цзиньпин находится под домашним арестом. Аэропорт Пекина отменил более 6000 внутренних и международных рейсов. Кроме того, все билеты, продаваемые высокоскоростной железной дорогой, приостановлены, и железная дорога полностью остановлена", и всё в таком же духе.
Выяснилось, что все эти бредни - абсолютный фейк, разгоняемый гражданами Незалежной.
В Китае всё спокойно, люди готовятся к празднованию по случаю 73-летней годовщины КНР, самолеты и поезда работают в штатном режиме.
На главной площади страны установили цветочную корзину. Как сообщает корреспондент РИА Новости, "масштабных праздничных мероприятий, в том числе парада, не планируется, но 30 сентября на площади Тяньаньмэнь состоится ежегодная торжественная церемония поминовения павших героев национальной и революционной борьбы. Традиционно в ней участвует все руководство страны и компартии. Выехать из Пекина и въехать в город можно без проблем."
А потом в Твиттере появились другие истории. О госперевороте в США.
Очень переживаем за Байдена (сарказм). С его способностью потеряться даже на сцене, тревожно за судьбу президента. Сумеет ли он сбежать? И чем закончится эти псевдоистории о госпереворотах?
Источник:
АНТИФИШКИ
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А вот о перевороте в США вброс на английском.
"Ответочка " ли это?
Некоторым ципсошникам даже погуглить лень. Халтура.