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Ответочка: американцев стали троллить госпереворотом и Байденом за решеткой

Ответочка: американцев стали троллить госпереворотом и Байденом за решеткой

Автор:
25 сентября 2022 12:01
Сообщество : Политика
Метки: КНР   Китай   США   Си Цзиньпин   Твиттер   госпереворот   троллинг   фейк   
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В ответ на вчерашние новости о якобы государственном перевороте в Китае в Твиттере стали появляться посты о смене власти в США. Запасаемся попкорном...

Вчера Твиттер сошел с ума, наперебой предлагая новости о якобы госперевороте в Китае. Дескать, "Си Цзиньпин находится под домашним арестом. Аэропорт Пекина отменил более 6000 внутренних и международных рейсов. Кроме того, все билеты, продаваемые высокоскоростной железной дорогой, приостановлены, и железная дорога полностью остановлена", и всё в таком же духе.


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Выяснилось, что все эти бредни - абсолютный фейк, разгоняемый гражданами Незалежной.


В Китае всё спокойно, люди готовятся к празднованию по случаю 73-летней годовщины КНР, самолеты и поезда работают в штатном режиме.

На главной площади страны установили цветочную корзину. Как сообщает корреспондент РИА Новости, "масштабных праздничных мероприятий, в том числе парада, не планируется, но 30 сентября на площади Тяньаньмэнь состоится ежегодная торжественная церемония поминовения павших героев национальной и революционной борьбы. Традиционно в ней участвует все руководство страны и компартии. Выехать из Пекина и въехать в город можно без проблем."


А потом в Твиттере появились другие истории. О госперевороте в США.


Очень переживаем за Байдена (сарказм). С его способностью потеряться даже на сцене, тревожно за судьбу президента. Сумеет ли он сбежать? И чем закончится эти псевдоистории о госпереворотах?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: КНР   Китай   США   Си Цзиньпин   Твиттер   госпереворот   троллинг   фейк   
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12  комментариев
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879
Arti 2 часа назад
Опять про Китай написали, а где эти все бредни про Америку?
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−19
adnnin adnnin 2 минуты назад
Странно, украинцы писали о переовоте в Китае на русском.. Т.е. не для американцев фейк готовился..
А вот о перевороте в США вброс на английском.
"Ответочка " ли это?
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−25
figasev Полчаса назад
ПУ/ ЙЛО ВЕЛИЧАЙШЕЕ Х- УЙЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !
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317
Sumrak58100 figasev 8 минут назад
Если ты полный дегенерат с нулевым уровнем интеллекта, то зачем это показывать уважаемой публике?
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121
Александр Зубарев figasev 5 минут назад
соси уй чмо
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4k
satra 38 минут назад
Конкурента товарища Си зовут Ли Кэцян. А не вот это вот всё, что написали.
Некоторым ципсошникам даже погуглить лень. Халтура.
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−25
figasev 43 минуты назад
в атаку будете кричать за чмоню фюру пут/ лерца - матерь ё(-бского подзалупца ?
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64k
Андрей Час назад
Бить врага его же оружием.
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14k
сеньор Леонсио Час назад
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Schreibikus

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