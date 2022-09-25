Ответочка: американцев стали троллить госпереворотом и Байденом за решеткой

В Китае всё спокойно, люди готовятся к празднованию по случаю 73-летней годовщины КНР, самолеты и поезда работают в штатном режиме.

На главной площади страны установили цветочную корзину. Как сообщает корреспондент РИА Новости, "масштабных праздничных мероприятий, в том числе парада, не планируется, но 30 сентября на площади Тяньаньмэнь состоится ежегодная торжественная церемония поминовения павших героев национальной и революционной борьбы. Традиционно в ней участвует все руководство страны и компартии. Выехать из Пекина и въехать в город можно без проблем."

А потом в Твиттере появились другие истории. О госперевороте в США.