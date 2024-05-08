Макрон остался без любимого десерта из-за неприязни к России

Во время визита Си Цзиньпиня во Францию пришлось подкорректировать меню.
В ходе поездки в Верхние Пиренеи лидеры Китая и Франции вместе со своими супругами пообедали на перевале Коль-дю-Турмале. Т.к. трапеза таких персон обсуждается заранее, изначально планировалось в качестве десерта подать "русский торт" - бисквит с пралине. Поговаривают, что рецепт этого вкусного лакомства попал во Францию из Крыма. С тех пор его тут зовут "русским".
Однако в свете политической обстановки и чтобы не разгневать заокеанских "партнёров", меню скорректировали, и к столу подали черничный пирог. А отобедали главы государств традиционным местным супом и тушеной лопаткой ягненка с ветчиной из черной свинины Бигорре. Кстати, "русский торт" Макрон очень любит, но на что только не пойдёшь, чтобы потрафить общественности.
Источник:
- "Руку выньте из кармана!". Макрона одёрнули во время протокольной съемки в Китае
- "Сколько же он репетировал?": президент Макрон доказал, что умеет пить пиво залпом
- Ответочка: американцев стали троллить госпереворотом и Байденом за решеткой
- Не фастфудом единым: стало известно, каким ужином накормили Си Цзиньпина в Москве
- Макрон и ваза. В сети обсуждают "оскорбительный" подарок французского президента, который он привёз в Китай