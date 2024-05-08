Макрон остался без любимого десерта из-за неприязни к России

Однако в свете политической обстановки и чтобы не разгневать заокеанских "партнёров", меню скорректировали, и к столу подали черничный пирог. А отобедали главы государств традиционным местным супом и тушеной лопаткой ягненка с ветчиной из черной свинины Бигорре. Кстати, "русский торт" Макрон очень любит, но на что только не пойдёшь, чтобы потрафить общественности.