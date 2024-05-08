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Макрон остался без любимого десерта из-за неприязни к России

Макрон остался без любимого десерта из-за неприязни к России

Автор:
08 мая 2024 09:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Китай   Макрон   Си Цзиньпин   Франция   меню   русский пирог   
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Во время визита Си Цзиньпиня во Францию пришлось подкорректировать меню.

В ходе поездки в Верхние Пиренеи лидеры Китая и Франции вместе со своими супругами пообедали на перевале Коль-дю-Турмале. Т.к. трапеза таких персон обсуждается заранее, изначально планировалось в качестве десерта подать "русский торт" - бисквит с пралине. Поговаривают, что рецепт этого вкусного лакомства попал во Францию из Крыма. С тех пор его тут зовут "русским".


Однако в свете политической обстановки и чтобы не разгневать заокеанских "партнёров", меню скорректировали, и к столу подали черничный пирог. А отобедали главы государств традиционным местным супом и тушеной лопаткой ягненка с ветчиной из черной свинины Бигорре. Кстати, "русский торт" Макрон очень любит, но на что только не пойдёшь, чтобы потрафить общественности.

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Метки: Китай   Макрон   Си Цзиньпин   Франция   меню   русский пирог   
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4  комментария
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Dimon 7 минут назад
Я не удивлюсь, если ваш Макрон втайне танцует по утрам врисядку!
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11k
Доктор 4 минуты назад
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40k
russger 5 минут назад
Вот это новость!!!
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14k
Андрей А 19 минут назад
Ну ладно хоть не лягух с тараканами выставили
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2061 пост (2052 в горячем)

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