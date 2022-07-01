Китайская межпланетная станция сделала впечатляющие фото Марса

После более чем трех месяцев подготовки зонд выпустил посадочный модуль, который приземлился на Марсе 14 мая 2021 года. Этот успех сделал Китай второй страной после США, которая успешно осуществила марсианскую посадку. С тех пор орбитальный аппарат и его развертываемые камеры кружат вокруг планеты в космосе, совершив уже более 1300 витков. Роботизированный марсоход "Чжуронг" совершил спуск с посадочного модуля на поверхность планеты 22 мая, примерно через неделю после того, как посадочный модуль приземлился.