Китайская межпланетная станция сделала впечатляющие фото Марса

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Китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» сделал потрясающие фотографии Марса, совершив более 1300 оборотов вокруг Красной планеты с момента прибытия к ней в 2021 году.
Космический аппарат, облетевший Марс более 1300 раз, сделал потрясающую серию фотографий, охватывающих всю планету.
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Китайский орбитальный аппарат "Тяньвэнь-1" передал снимки южного полюса Марса, где сосредоточены почти все водные ресурсы планеты, в высоком разрешении.
Другие изображения показывают каньон Валлес-Маринерис длиной 4000 километров и ударные кратеры Земли Аравия, возвышенности на севере Марса.
Орбитальный аппарат Tianwen-1 успешно достиг Красной планеты в феврале 2021 года в ходе первой марсианской миссии Китая. Фотографии поверхности также были сделаны марсоходом "Чжуронг", совершившим спуск на поверхность планеты в рамках миссии "Тяньвэнь-1" 22 мая 2021 года.
Как сообщают сегодня государственные СМИ Китая, снимки южного полюса Марса являются первыми, сделанными китайским космическим кораблем.
В 2018 году орбитальный зонд Европейского космического агентства обнаружил воду подо льдом на южном полюсе планеты. Обнаружение подземных вод является ключом к определению потенциала планеты для жизни, а также обеспечению постоянного ресурса для любых исследований человека.
"Тяньвэнь-1" также отправил на Землю изображения с высоким разрешением края 91-километрового кратера Маундер на южном нагорье Марса. На другой фотографии показан вид сверху на 18-километровый вулкан Аскрей Монс, впервые обнаруженный космическим кораблем НАСА «Маринер-9» более 50 лет назад.
"Тяньвэнь-1" также отправил на Землю изображения с высоким разрешением края 91-километрового кратера Маундер на южном нагорье Марса. На другой фотографии показан вид сверху на 18-километровый вулкан Аскрей Монс, впервые обнаруженный космическим кораблем НАСА «Маринер-9» более 50 лет назад.
"Тяньвэнь-1" — это название роботизированного космического корабля, отправленного на Марс, который состоит из шести отдельных частей — орбитального аппарата, двух развертываемых камер, посадочного модуля, удаленной камеры и марсохода "Чжуронг". Китай успешно запустил T"Тяньвэнь-1" без экипажа 23 июля 2020 года на борту ракеты-носителя 5 Y-4 с космодрома Вэньчан. Миссия получила название "Тяньвэнь", или «Вопросы к Небесам», как намек на древнюю китайскую поэму, в которой есть стихи о космосе. Зонд преодолел 475 миллионов километров и выполнил несколько траекторных маневров, прежде чем выйти на марсианскую орбиту 10 февраля 2021 года.
После более чем трех месяцев подготовки зонд выпустил посадочный модуль, который приземлился на Марсе 14 мая 2021 года. Этот успех сделал Китай второй страной после США, которая успешно осуществила марсианскую посадку. С тех пор орбитальный аппарат и его развертываемые камеры кружат вокруг планеты в космосе, совершив уже более 1300 витков. Роботизированный марсоход "Чжуронг" совершил спуск с посадочного модуля на поверхность планеты 22 мая, примерно через неделю после того, как посадочный модуль приземлился.
В январе 2022 года "Тяньвэнь-1" сделал серию «селфи» небольшой камерой, которую он выпустил на орбиту. На одном показан полный вид станции в космосе с северным полюсом Красной планеты на заднем плане, а на другом- впечатляющий крупный план его отражающего золотого тела и крыла солнечной антенны.
Чтобы сделать снимки, космический аппарат выбросил в пространство одну из своих небольших камер, которая передала снимки через Wi-Fi.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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