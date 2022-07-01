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Китайская межпланетная станция сделала впечатляющие фото Марса

Китайская межпланетная станция сделала впечатляющие фото Марса

Автор:
01 июля 2022 08:30
Сообщество : Космос
Метки: Тяньвэнь-1   интересно   исследование   космос   красота   марс   солнечная система   фото   
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Китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» сделал потрясающие фотографии Марса, совершив более 1300 оборотов вокруг Красной планеты с момента прибытия к ней в 2021 году.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Тяньвэнь-1   интересно   исследование   космос   красота   марс   солнечная система   фото   
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5  комментариев
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pinbalist 40 минут назад
Зато у нас храмов больше!
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сергей тимофеев 7 минут назад
У нас огромная по площади страна, много незаселенных территорий, сделаем огромный батут, скафандр Рогозину и отправим первыми человека на Марс... А то модули, блоки, носители...
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