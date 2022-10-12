НАСА запускает в космос гигантский надувной матрас

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В следующем месяце НАСА запустит в космос огромный надувной теплозащитный экран, похожий на летающую тарелку, который поможет людям безопасно приземлиться на Марсе. Летные испытания надувного замедлителя (LOFTID) на низкой околоземной орбите запланированы на 1 ноября.
При первом взгляде на эти изображения вих можно принять за кадры из научно-фантастического блокбастера. Но изображенный на них объект, похожий на летающую тарелку, вполне реален и должен быть запущен НАСА в космос в следующем месяце. Летные испытания надувного замедлителя на низкой околоземной орбите (LOFTID) запланированы на 1 ноября. В ходе спытаний на низкую околоземную орбиту будет запущен огромный теплозащитный экран.
Оказавшись тв космосе, экран надуется, прежде чем спустится обратно на Землю. НАСА надеется, что испытание продемонстрирует, как надувной теплозащитный экран может замедлить космический корабль настолько, чтобы он смог выжить при входе в атмосферу. Если испытание окажется успешным, данная технология, утверждают ученые, однажды позволит людям безопасно приземлиться на Марсе.
При посадке на космические объекты, обладающие атмосферой, включая Марс, Венеру, Титан и Землю, одной из ключевых проблем является доставка тяжелых грузов. В нынешнем виде защита жестких аэродинамических объектов ограничена размером кожуха ракеты — ее обтекаемой защитной оболочки. Любители космоса наверняка вспомнят «семь минут страха», когда марсоход NASA Perseverance использовал парашют, чтобы спуститься на поверхность Марса в прошлом году. Радиосигналы, отправленные из НАСА и наоборот, требуют 10 минут для того, чтобы установить контакт, поэтому после того, как наземная команда приказала марсоходу спуститься, он взял на себя управление и совершил путешествие в полном одиночестве. Космический корабль пронесся через атмосферу Марса, двигаясь со скоростью 19 000 километров в час, через семь минут снизил скорость до нуля и, к облегчению благополучно опустился на поверхность.
В то время как Perseverance пережил спуск невредимым, используя простой парашют, процесс посадки более сложен для более крупных полезных грузов, таких как ракеты с людьми на борту. Их ученые не хотят подвергать подобному риску. «Одно из решений— это надувная аэродинамическая оболочка, которую можно развернуть в масштабе, намного большем, чем защитный корпус ракеты», — пояснили в НАСА.
По мнению экспертов, новая технология позволяет максимально безопасно выполнять миссии по таким направлениям, как Марс, Венера, Титан, а также возвращать корабли на Землю.
Когда космический корабль входит в атмосферу, аэродинамическое сопротивление помогает замедлить его. Однако атмосфера Марса намного менее плотная, чем у Земли, что создает большие трудности для аэродинамического торможения. «Атмосфера достаточно плотная, чтобы обеспечить некоторое сопротивление, но слишком тонкая, чтобы замедлять космический корабль так же быстро, как в атмосфере Земли», — пояснили в НАСА. Решением проблемы должен стать большой надувной теплозащитный экран, который действует как гигантский тормоз. Теплозащитный экран толщиной 6 метров будет развернут в верхних слоях атмосферы, что позволит космическому кораблю раньше замедляться, испытывая при этом менее интенсивный нагрев.
1 ноября НАСА впервые продемонстрирует данную технологию на низкой околоземной орбите.
Теплозащитный экран будет запущен в космос на борту ракеты United Launch Alliance Atlas V вместе с метеорологическим спутником JPSS-2, который будет работать на полярной орбите. Как только JPSS-2 достигнет своей орбиты, теплозащитный экран надуется и будет переведен на траекторию входа с низкой околоземной орбиты, чтобы проверить его способность замедляться и выдерживать вход в атмосферу.
Если испытание пройдет успешно, оно может оказаться решающим для помощи НАСА в достижении амбициозной цели по запуску людей на Красную планету в следующем десятилетии. «Эта технология может поддерживать десантный экипаж и крупные роботизированные миссии на Марсе, а также возвращать более тяжелые грузы на Землю», — добавили в НАСА.
Теплозащитный экран будет запущен в космос на борту ракеты United Launch Alliance Atlas V вместе с метеорологическим спутником JPSS-2, который будет работать на полярной орбите. Как только JPSS-2 достигнет своей орбиты, теплозащитный экран надуется и будет переведен на траекторию входа с низкой околоземной орбиты, чтобы проверить его способность замедляться и выдерживать вход в атмосферу.
Если испытание пройдет успешно, оно может оказаться решающим для помощи НАСА в достижении амбициозной цели по запуску людей на Красную планету в следующем десятилетии. «Эта технология может поддерживать десантный экипаж и крупные роботизированные миссии на Марсе, а также возвращать более тяжелые грузы на Землю», — добавили в НАСА.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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