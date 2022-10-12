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НАСА запускает в космос гигантский надувной матрас

НАСА запускает в космос гигантский надувной матрас

Автор:
12 октября 2022 12:36
Сообщество : Космос
Метки: NASA   ПОЛЕТ НА МАРС   интересно   испытания   космос   марс   надувной спутник   теплозащитный экран   
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В следующем месяце НАСА запустит в космос огромный надувной теплозащитный экран, похожий на летающую тарелку, который поможет людям безопасно приземлиться на Марсе. Летные испытания надувного замедлителя (LOFTID) на низкой околоземной орбите запланированы на 1 ноября.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: NASA   ПОЛЕТ НА МАРС   интересно   испытания   космос   марс   надувной спутник   теплозащитный экран   
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