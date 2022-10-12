НАСА запускает в космос гигантский надувной матрас

1 ноября НАСА впервые продемонстрирует данную технологию на низкой околоземной орбите.

Теплозащитный экран будет запущен в космос на борту ракеты United Launch Alliance Atlas V вместе с метеорологическим спутником JPSS-2, который будет работать на полярной орбите. Как только JPSS-2 достигнет своей орбиты, теплозащитный экран надуется и будет переведен на траекторию входа с низкой околоземной орбиты, чтобы проверить его способность замедляться и выдерживать вход в атмосферу.

Если испытание пройдет успешно, оно может оказаться решающим для помощи НАСА в достижении амбициозной цели по запуску людей на Красную планету в следующем десятилетии. «Эта технология может поддерживать десантный экипаж и крупные роботизированные миссии на Марсе, а также возвращать более тяжелые грузы на Землю», — добавили в НАСА.