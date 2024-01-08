Круизный лайнер попал в шторм в Антарктиде

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Круизный лайнер Atlas World Voyager пересекал пролив Дрейка — место, где сходятся Атлантический и Тихий океаны между Южной Америкой и Антарктидой, когда его настигла разрушительная буря.
Один из туристов в самом начале декабря прошлого года запечатлел момент, когда волны, высота которых достигала 30 метров, обрушились на судно. Столы, стулья, шезлонги и другие предметы были замечены плавающими на затопленной палубе.
Со слов членов экипажа, это был самый сложный переход за всю историю судна, созданного для прохождения самых опасных мест в мире.
Позже норвежский круизный лайнер MS Maud, который шёл по водам Северного моря, оказался на пути мощной волны, обрушившейся на судно, в результате чего плавсредство лишилось навигации и чуть позже было отбуксировано к берегам Германии.
Впечатляющие кадры показывают точный момент удара волны-убийцы.
Впечатляющие кадры показывают точный момент удара волны-убийцы.
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