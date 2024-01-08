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Круизный лайнер попал в шторм в Антарктиде

Круизный лайнер попал в шторм в Антарктиде

Автор:
08 января 2024 19:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ЧП   круизный лайнер   море   океан   природа   турист   шторм   
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Круизный лайнер Atlas World Voyager пересекал пролив Дрейка — место, где сходятся Атлантический и Тихий океаны между Южной Америкой и Антарктидой, когда его настигла разрушительная буря.

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Метки: ЧП   круизный лайнер   море   океан   природа   турист   шторм   
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6  комментариев
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37k
АнтонПолднев 48 минут назад
Именно поэтому ну его на.х.уй. Никогда не понимал этого кайфа и никогда не пойму.
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6k
hhwost 5 минут назад
в кои-то веки в интернетах написали "ураган" и это правда ураган.
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18k
Алекс Полчаса назад
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