Ржавая кошка: Убийца с ладошку. Вдвое меньше обычного кота, но настоящие берсерки в плане охоты

Они выглядят как котята, мяукают как котята и всем своим видом вызывают умиление. Но не дайте себя обмануть: под маской маленьких пушистиков кроется личина свирепого хищника. Ржавые кошки — прирождённые ловкачи-убийцы, которые поместятся в ладошку.
И хотя в дикой природе на звание самого-самого всегда претендует сразу несколько видов, ржавые кошки несомненно лидируют в тройке микро-усатых планеты с максимальным весом всего 1.6 килограмм. Это почти вдвое меньше стандартного домашнего барсика и аж в 250 раз меньше самого крупного представителя кошачьих — лигра (это не опечатка).
Но сами коты научных статей не читали и комплексов по поводу размера не имеют, поэтому кошмарят мелкую и не очень живность только так. Стандартная добыча ржавых кошек — мелкие наземные позвоночные, птицы, яйца и рыба. Причём охотится котик как на земле, так и на деревьях. Не брезгуют усатые также насекомыми и растительной пищей в виде фруктов-корешков на десерт. Такая обширная диета связана с быстрым обменом веществ, поэтому ржавых кошек часто называют «колибри среди кошек» — маленький и ест как не в себя.
Обитают эти ненасытные товарищи в Индии и на острове Шри-Ланка. Континентальная и островная популяции имеют ряд незначительных отличий по окрасу и среде обитания, они не скрещиваются между собой, так что некоторые исследователи разделяют ржавых кошек на два подвида.
Одному взрослому самцу необходимо около 300 гектар земли, а самки довольствуются участками в два раза меньше. Гигантские территории для такого маленького хищника могли бы стать фактором его исчезновения. Но в отличие от других диких кошачьих, ржавые мурки не обходят жилище человека десятой дорогой. Более того — их замечали на окраине возделываемых полей и в заброшенных домах. С одной стороны — это большой плюс: у животных не сужается их ареал.
С другой — следствием такого соседства становятся нападения на домашнюю птицу, за что фермеры не очень жалуют крошек-кошек. В некоторых районах на ржавых кошек до сих пор охотятся ради шкуры и мяса, хотя что того, что другого там кот наплакал.
Ввиду того, что проживают котейки в жарком климате, у них нет чётких критериев для сезона размножения. В остальном же манера брачного поведения ржавых котов похожа таковую у домашних барсиков. Чаще всего спаривания происходят весной. Причём страсти в этих маленьких котиках столько, что любовным утехам они предаются до 7 раз за час. Правда, длится всё недолго — всего-то около минуты.
Через 2.5 месяца после спаривания самка принесёт 1-3 крохотных детёнышей. На момент рождения малыши будут весть как куриное яйцо. Неизвестно, какую роль в воспитании диких ржавых котят играет отец, однако в зоопарке кот защищал своё потомство не хуже матери и даже приносил малышам мясо. Уникальная плюшка для кошачьих — обычно бати уходят за хлебом и не возвращаются сразу после соития.
Через месяц после рождения котята начнут выходить из логова в дупле дерева или в расщелине скалы. А через два — молодняк полностью перейдёт на твердую пищу. Достоверно неизвестно, когда дикие ржавые коты становятся самостоятельными. Но в неволе потомство проживало с самкой вплоть до 9 месяцев без каких-либо признаков агрессии с её стороны.
Источник:
АНТИФИШКИ
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