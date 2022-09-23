Ржавая кошка: Убийца с ладошку. Вдвое меньше обычного кота, но настоящие берсерки в плане охоты

Но сами коты научных статей не читали и комплексов по поводу размера не имеют, поэтому кошмарят мелкую и не очень живность только так. Стандартная добыча ржавых кошек — мелкие наземные позвоночные, птицы, яйца и рыба. Причём охотится котик как на земле, так и на деревьях. Не брезгуют усатые также насекомыми и растительной пищей в виде фруктов-корешков на десерт. Такая обширная диета связана с быстрым обменом веществ, поэтому ржавых кошек часто называют «колибри среди кошек» — маленький и ест как не в себя.