С головой в лихие 90-е: пост ностальгии и редких снимков

Казалось бы, прошло уже несколько десятилетий с тех событий, а мы всё равно натыкается в интернете на интересные кадры того времени. Владельцы частных архивов неспешно оцифровывают свои фотоколлекции, делясь с нами всё новыми и новыми снимками того неоднозначного времени.

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1. Продажа хлеба, 1996 год 0 Источник:

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2. Женщина продает выпечку на избирательном участке в Калининграде. 16 июня 1996 года 0 Источник:

3. Последнее лето Виктора Цоя: фотография из Юрмалы за 2 дня до смерти 0 Источник:

4. Рената Литвинова в журнале Playboy, 1997 года 0 Источник:

5. 17 августа 1998 года случился дефолт. Пресса на это реагировала жёстко 0 Источник:

6. Девушка продавец ювелирных украшений в моcковcком ГУMе, Роccия, 1994 гoд 0 Источник:

7. Работники милиции составляют административные протоколы на девушек, занимающихся проституцией, 1990-е 0 Источник:

8. Игорь Угольников, Леонид Парфёнов и Константин Эрнст, 1992 год 0 Источник:

9. Певец Валерий Меладзе на съемках клипа «Девушки из высшего общества», Россия, 1996 год 0 Источник:

10. Предвыборная агитация лидера партии «Наш дом – Россия» Виктора Черномырдина, 19 ноября, 1995 год 0 Источник:

11. Подсчет голосов в Федеральном информационном центре Выборы-96 0 Источник:

12. Люди во время акции поддержки обманутых инвесторов ОАО «МММ» на Арбатской площади, 23 июля 1994 года 0 Источник:

13. Долгожданная покупка. Молодые люди фотографируются со своим первым телевизором, Россия, 1995 год 0 Источник:

14. Девушки на дискотеке в ночном клубе «Титаник», Москва, 1995 год 0 Источник:

15. Плакат с агитационной рекламой лидера ЛДПР Владимира Жириновского, июль 1996 года 0 Источник: