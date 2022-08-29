С головой в лихие 90-е: пост ностальгии и редких снимков

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Казалось бы, прошло уже несколько десятилетий с тех событий, а мы всё равно натыкается в интернете на интересные кадры того времени. Владельцы частных архивов неспешно оцифровывают свои фотоколлекции, делясь с нами всё новыми и новыми снимками того неоднозначного времени.
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7. Работники милиции составляют административные протоколы на девушек, занимающихся проституцией, 1990-е
10. Предвыборная агитация лидера партии «Наш дом – Россия» Виктора Черномырдина, 19 ноября, 1995 год
12. Люди во время акции поддержки обманутых инвесторов ОАО «МММ» на Арбатской площади, 23 июля 1994 года
13. Долгожданная покупка. Молодые люди фотографируются со своим первым телевизором, Россия, 1995 год
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АНТИФИШКИ
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