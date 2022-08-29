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Сообщество Лихие 90-е 5 постов • 2 подписчика подписаться
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С головой в лихие 90-е: пост ностальгии и редких снимков

С головой в лихие 90-е: пост ностальгии и редких снимков

Автор:
29 августа 2022 10:33
Сообщество : Лихие 90-е
Метки: 90-е   Россия   девушки   история   лихие 90-е   ностальгия   политика   торговля   цой   
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Казалось бы, прошло уже несколько десятилетий с тех событий, а мы всё равно натыкается в интернете на интересные кадры того времени. Владельцы частных архивов неспешно оцифровывают свои фотоколлекции, делясь с нами всё новыми и новыми снимками того неоднозначного времени.
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Источник:

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Метки: 90-е   Россия   девушки   история   лихие 90-е   ностальгия   политика   торговля   цой   
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3  комментария
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26k
Ваня 11 минут назад
ну, ни никак не вызывают у меня подобные подборки ностальгии, разве что в противоположную сторону...
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−52
300n 14 секунд назад
А где Салтыкова?
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16k
Вася 13 минут назад
Ирина Иванна в отпуске
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