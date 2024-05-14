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Витрина 90-х: особенности торговли в фото и ценах

Витрина 90-х: особенности торговли в фото и ценах

Автор:
14 мая 2024 18:13
Сообщество : Жить в России
Метки: 90-е   Россия   ностальгия   продукты   ретро   цены   
855
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Тяжелое время, когда все крутились, как могли. На полках магазинов чаще всего творилось настоящее безумие. Помните?

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Метки: 90-е   Россия   ностальгия   продукты   ретро   цены   
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3  комментария
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Lexx Полчаса назад
Клеем дышали, а не нюхали. Из состава убрали толуол и он перестал "торкать". Но и клеить как раньше, тоже перестал.
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5k
Fishki_surfer 7 минут назад
Комментарий к фото
Курс доллара за 1994-й год вырос с 1500 до 3500 руб.
Так что кроме цены надо бы точную дату знать, для общего представления.
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5k
Egoro 13 минут назад
Талоны на водочные изделия в 1994 году? Зачем? После открытия рынка в январе 1992 года, через пару -тройку месяцев было завались любого бухла, сначала, конечное, водки х/з какого производства, азерского коньяка "три бочки", молдавского разливного "портвейна" и "мадеры", спустя ещё пару-тройку месяцев всё дерьмо из Европы и не только, типа различных "ликёров" -кокосовых, амаретто, прочих ореховых, водки типа "стопка", "шампанского" из спирта и газводы с отдушкой, типа "спуманте", "вискаря" из пластмассы, названий не вспомню, "коньяков" типа "наполеон" и прочей хрени, завалило наши "рынки".
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1046 постов (1091 в горячем)

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