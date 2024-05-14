Витрина 90-х: особенности торговли в фото и ценах

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Тяжелое время, когда все крутились, как могли. На полках магазинов чаще всего творилось настоящее безумие. Помните?
1. Суровые времена "челноков"
Остров Большой Хэйхэ, КНР, июль 1997 год. На каждом: три спортивных костюма, по паре кроссовок подмышками и 2 женских дубленки. Температура на улице + 27 градусов.
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3. Прилавки и цены. Фотографии известного российского фотографа Константина Ощепкова, 1994 год
4. Нюхали клей дети и взрослые до 1998 года, а потом состав «Момента» был изменен и он перестал давать опьяняющий эффект
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Так что кроме цены надо бы точную дату знать, для общего представления.