Типичные девушки 90-х: стиль и образ жизни

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Перед вами пост ностальгии не о тех тяжелых временах, а о самом прекрасном из 90-х. Кто был молод тогда - тот поймёт!
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3. Жанна Фриске и Ольга Орлова на руках у служащих в армии ребят. На гастролях с группой "Блестящие". Россия, конец 90-х
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Метки: 90-е девушки история красота лихие 90-е ностальгия
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- У меня с таким телефоном была угарная история году в 1998-м. Пошел с собакой гулять, а до этого по дому ходил с радиотелефоном и для удобства его в карман шорт положил, но забыл его выложить когда пошел с собакой гулять. Иду уже довольно долго, собака в туалет никак не сходит, ну решаю по большому маршруту прогуляться через рынок и метро. Ушел довольно значительно от дома, километра на полтора и тут у меня в кармане раздается звонок на домашний телефон, а я у метро стою и как дебил с домашней трубки отвечаю "Алло!" И все понимают, что я с домашнего ответил Оказалось, что те аппараты весьма серьезно ловили от базы которая стояла в квартире на довольно большие расстояния. Вообще классные аппараты были раньше!
- Да вот, в девушку влюбился!...
- А она тебя не любит?
- Любит!
- Ну так живите вместе, женитесь!
- Да жена не разрешает!