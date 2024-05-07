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Сообщество Лихие 90-е 12 постов • 9 подписчиков подписаться
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Типичные девушки 90-х: стиль и образ жизни

Типичные девушки 90-х: стиль и образ жизни

Автор:
07 мая 2024 09:05
Сообщество : Лихие 90-е
Метки: 90-е   девушки   история   красота   лихие 90-е   ностальгия   
4642
15

Перед вами пост ностальгии не о тех тяжелых временах, а о самом прекрасном из 90-х. Кто был молод тогда - тот поймёт!

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Метки: 90-е   девушки   история   красота   лихие 90-е   ностальгия   
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23  комментария
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5k
Василий Афиногенов 2 часа назад
да,было время
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8k
Marlboro Полчаса назад
Никакого силикона, утиных губищей...
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18k
Сергей 40 минут назад
"Где вы теперь, друзья моей юности? Вы, бескорыстные подружки? Молодость, ты была или не была? Кто ответит, куда ты делась? И только ветер в аллеях Нескучного сада заметает твои следы."
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11k
Билли 52 минуты назад
"""Помните эти первые беспроводные телефоны?"""
- У меня с таким телефоном была угарная история году в 1998-м. Пошел с собакой гулять, а до этого по дому ходил с радиотелефоном и для удобства его в карман шорт положил, но забыл его выложить когда пошел с собакой гулять. Иду уже довольно долго, собака в туалет никак не сходит, ну решаю по большому маршруту прогуляться через рынок и метро. Ушел довольно значительно от дома, километра на полтора и тут у меня в кармане раздается звонок на домашний телефон, а я у метро стою и как дебил с домашней трубки отвечаю "Алло!"
И все понимают, что я с домашнего ответил
Оказалось, что те аппараты весьма серьезно ловили от базы которая стояла в квартире на довольно большие расстояния. Вообще классные аппараты были раньше!
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50
4nt Час назад
Яву, яву взял я на халяву.
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694
DuckTales Час назад
Шалавистая мода 90-х
, было дело
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264
Евгений Бобр Час назад
Да, с девками раньше было проще. А сейчас в 40 сложновато)))
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21k
anpetrof Час назад
Комментарий к фото
Это не легендарный. Легендарные вот эти...
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3k
Pioner76 Час назад
А где джинсы Pyramid, Mawin, свитера Boys, Disco scater, куртки Phucket с вышивкой на кармане, кросовки Rocky, челка в стиле сателит и многое другое?
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65k
Vodjanoj Час назад
Эти девочки сейчас наши жёны,матери наших детей,бабушки внуков.
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62k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
какая нафик традиция...просто тогда такие интерьеры были)
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20k
Голос Вселенной 2 часа назад
Комментарий к фото
Классно. Просто, красиво, со вкусом. Этот стиль до сих пор не вышел из моды...
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1039 постов (1085 в горячем)

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