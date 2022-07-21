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Сообщество Лихие 90-е 3 поста • 1 подписчик подписаться
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С приветом из 90-х: атмосферные снимки того непростого времени

С приветом из 90-х: атмосферные снимки того непростого времени

Автор:
21 июля 2022 14:10
Сообщество : Лихие 90-е
Метки: 90-е   Ласковый май   Россия   бандит   история   лихие 90-е   ностальгия   футбол   
3842
17
Снимки из данной подборки будто машина времени перенесут вас в те неоднозначные годы. Было тяжело, местами даже очень. Но просматривая подобные фотографии, вспоминаются почему-то лишь только хорошие моменты - так уж устроена наша память!
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Источник:

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Метки: 90-е   Ласковый май   Россия   бандит   история   лихие 90-е   ностальгия   футбол   
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26  комментариев
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9k
Василенко Татьяна Полчаса назад
Страшные годы. Мне жаль, что моя молодость пришлась на это безобразное время.
Понравился Боря Моисеев))) Для него, похоже, что работа, что нет - все одно сводилось к постели.
С ВВП фото понравились)
Киркоров чудён, жуть...
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32k
Korolev 3 минуты назад
Нахер такую атмосферу!
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−140
009gjukghdf322 5 минут назад
Плешивый х / уй !
Как много в этом звуке для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось! ...
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−140
009gjukghdf322 10 минут назад
ПУ/ ЙЛО ВЕЛИЧАЙШЕЕ Х- УЙЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !
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−140
009gjukghdf322 11 минут назад
Союз нерушимый российских бандитов
Навеки сплотила кремлёвская моль!
Таких неуёмных во всём аппетитов
Не знал ни один европейский король!!!

Славься Увечecтвo, наше природное,
Бандитских анклавов союз мировой,
Ельциным данная шайка безродная!
Славься, Х-у Й Л о, мы гордимся тобой!!!

Мозги всем промыли, бюджет распилили,
Гундяев в восторге: мол "скрепы блюдут"
Едросы надолго народ раздоили,
Ликует cкотина: на бойню ведут!!!

Славься Cкотeйшecтв 0, Жaдность Безмерная,
Скрепы твои всем до ф eни давно!
Как надоела ты, тваpь лицемерная,
Жаль, что не тонет ГАВ НО !!!
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10k
Hunson Abadeer 13 минут назад
святые 90-st? которые так любит либерастня
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7k
Elena Ki 38 минут назад
Опять Х..
Минус
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−140
009gjukghdf322 39 минут назад
sedoisever - я твоей мамин кости об х/ уй ломал ...
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−14
Bendix 42 минуты назад
Во времена были! Ух-х! На остановочке жмур с килограммвой цепью - скинули для быстрой распродажи. К жене со Скорой каждую ночь привозили деток под веществами, с бытовыми отравленьями (просто тьма), ибо некондицией торговали везде по-дешёвке. Но свобода была.
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4k
Elmaestro 43 минуты назад
ух ты, путен в олимпийке ))
.
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−140
009gjukghdf322 51 минуту назад
Телом немытым,говном,перегаром,
Гарью удушливой,гнилью,угаром.
Пьяная ругань и запах сортира -
Внешние признаки русского мира.
Тленом и кровью,плешивым мессией
Чуете вонь? Это запах России!
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26k
Ваня Час назад
опять дикие 90-е...
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111
skazz Ваня 37 минут назад
Сам ты... дикий.
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