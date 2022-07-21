С приветом из 90-х: атмосферные снимки того непростого времени

3842
17
Снимки из данной подборки будто машина времени перенесут вас в те неоднозначные годы. Было тяжело, местами даже очень. Но просматривая подобные фотографии, вспоминаются почему-то лишь только хорошие моменты - так уж устроена наша память!
×
×
Корреспондент программы "Футбольный клуб" Георгий Черданцев во время съемки сюжета о новичке высшей лиги - ярославском "Шиннике", 1996 год
5 июля 1995 года Александр Солоник сбежал из изолятора "Матросской тишины", чего до него не удавалось сделать никому
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Короткие истории о попутчиках
- Короткая жизнь и чудная погибель: ещё немного причудливых людских смертей из разных эпох (часть 2)
- Улыбательно: убойные истории о подругах
- От ценников на глаз до рекламного мини-сериала: интересные факты и истории о магазинах и покупках
- Британка подумала, что в саду лежит шланг - пока тот не пошевелился
Новости партнёров
Понравился Боря Моисеев))) Для него, похоже, что работа, что нет - все одно сводилось к постели.
С ВВП фото понравились)
Киркоров чудён, жуть...
Как много в этом звуке для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось! ...
Навеки сплотила кремлёвская моль!
Таких неуёмных во всём аппетитов
Не знал ни один европейский король!!!
Славься Увечecтвo, наше природное,
Бандитских анклавов союз мировой,
Ельциным данная шайка безродная!
Славься, Х-у Й Л о, мы гордимся тобой!!!
Мозги всем промыли, бюджет распилили,
Гундяев в восторге: мол "скрепы блюдут"
Едросы надолго народ раздоили,
Ликует cкотина: на бойню ведут!!!
Славься Cкотeйшecтв 0, Жaдность Безмерная,
Скрепы твои всем до ф eни давно!
Как надоела ты, тваpь лицемерная,
Жаль, что не тонет ГАВ НО !!!
Минус
.
Гарью удушливой,гнилью,угаром.
Пьяная ругань и запах сортира -
Внешние признаки русского мира.
Тленом и кровью,плешивым мессией
Чуете вонь? Это запах России!