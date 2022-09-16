Москва. Какой была жизнь в Западном округе города 40-50 лет тому назад

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Жизнь и быт Западного округа Москвы, думаю жителям округа будет интересно посмотреть, как за несколько десятилетней поменялся их район.
Все фотографии прошли через колоризацию.
Приятного просмотра!
Все фотографии прошли через колоризацию.
Приятного просмотра!
2.
У входа в главное здание МГУ, 1978 год.
Источник: архив редколлегии книги "Троицк вчера, сегодня, завтра"
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5.
Ул. Удальцова. Вид на университет. Снято у станции метро Проспект Вернадского в 1970 году.
Автор: Волков Михаил
13.
Строительство гостиницы «Дружба» и института Радиоэлектроники на проспекте Вернадского, 1967 год.
Автор: Грановский Наум Самойлович
17.
На улице Марии Поливановой после дождя, 1983 год.
Из личного архива Владимира Александровича Гущина.
Слева магазин "стеклянный" (он же Стекляшка), прямо по курсу гаражи и справа видна праздничная сцена. Дома 10 по ул. Наташи Ковшовой ещё нет.
Слева магазин "стеклянный" (он же Стекляшка), прямо по курсу гаражи и справа видна праздничная сцена. Дома 10 по ул. Наташи Ковшовой ещё нет.
20.
Киоск Союзпечати, 1982 год. Район Дорогомилово.
Автор:Юрий Набатов и Александр Овчинников /Фотохроника ТАСС/
24.
Строительство девятиэтажного дома кольцевой формы, 1972 год.
Автор: Борис Ярославцев.
Строительство девятиэтажного дома кольцевой формы на улице Нежинской в микрорайоне Матвеевское. Архитектор Евгений Стамо.
Строительство девятиэтажного дома кольцевой формы на улице Нежинской в микрорайоне Матвеевское. Архитектор Евгений Стамо.
26.
Набережная Т.Шевченко д.7, 1977 год. Открытие мемориальной доски А.Т.Твардовскому 6 мая 1977
Источник: архив Захарова С.А.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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