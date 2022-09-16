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Москва. Какой была жизнь в Западном округе города 40-50 лет тому назад

Москва. Какой была жизнь в Западном округе города 40-50 лет тому назад

Автор:
16 сентября 2022 21:58
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
263
30
Жизнь и быт Западного округа Москвы, думаю жителям округа будет интересно посмотреть, как за несколько десятилетней поменялся их район.
Все фотографии прошли через колоризацию.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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Дядюшка Ау 2 часа назад
У меня есть фотография. Зима 69-70 года. Красная площадь. Я там такой гордый стою. Со свежекупленным в Детском мире автоматом. Так вот ответственно заявляю: снег на площади в те времена еще не чистили.
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Юганск

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