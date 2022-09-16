17 фотографий наглых котов, чьё первое имя — пакость

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Коты — удивительно милые животные. Стоит взглянуть в их глаза — и сердце тает. А как они мурлыкают! Но не ведитесь! Коты и кошки бывают теми ещё прохвостами, которым никакой закон не писан.
Они будут лежать там, где им захочется (плевать, что там стоял ваш любимый комнатный цветок), и есть что хотят, (плевать, что это был ваш ужин). Мы собрали для вас несколько забавных примеров.
Кусь!
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Кстати, позади стоит лоток
Преступление и преступник
Протестует против новой еды, но продолжает есть
Кто испортил ужин?
Маленькая бестия садится на роутер и отключает его, когда я играю с друзьями
Ну как можно злиться, глядя в эти глазки!
Главное украшение
Что-то не так?
Разорвал одеяло и залез внутрь
Я не трогал твои растения, клянусь!
Кот надкусил каждый пончик
Преступник и свидетели
Не то, что хочешь видеть, просыпаясь субботним утром
Когда очень хочешь пиццу
Через 30 секунд после того, как она попросилась на улицу
Он просто продолжил спать
Новый член семьи наконец-то чувствует себя как дома
Источник:
АНТИФИШКИ
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