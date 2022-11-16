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15 самых популярных котиков-блогеров

15 самых популярных котиков-блогеров

Автор:
16 ноября 2022 09:22
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Популярность   блогер   животные   кот   милота   подписчики   фото   
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Современная культура многих стран мира превозносит любовь к кошкам до небывалых высот. И это неудивительно, ведь их очаровательные мордашки и игривый нрав мало кого способны оставить равнодушным.

Множественные сообщества в интернете, мемы, арты — и всё это посвящено очаровательным пушистикам. Можно сказать, что коты и кошки в некотором роде выступают музами, которые вдохновляют человечество создавать прекрасное.

Поэтому вполне закономерно, что у кошачьих появляются в интернете собственные странички, на которые подписываются тысячи и даже миллионы человек. Предлагаем вам взглянуть на топ наиболее популярных аккаунтов и оценить старания хвостатых блогеров.


15 место: Кот Тобби — 216 тысяч подписчиков

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Кот по кличке Тоби радикально отличается от кошачьих сородичей своей необычной внешностью. У него крайне эластичная кожа, делающая его похожим на собаку породы мопс. Тоби страдает врождённым синдромом, который связан с недостаточной выработкой коллагена. Однако эта особенность не мешает хвостатому наслаждаться жизнью.


14 место: Принцесса Монстр-трак — 261 тысяча подписчиков

Кошка с крайне необычным именем Принцесса Монстр-трак имеет неправильный прикус, из-за чего её два нижних клыка торчат наружу. Эта интересная особенность и принесла Принцессе популярность в сети.


13 место: Кот Альберт — 302 тысячи подписчиков

Альберт принадлежит к редкой породе кошек селкирк-рекс. Она была выведена искусственным путём за счёт скрещивания котов экзотической, британской и персидской пород. Кудрявая шерсть — один из признаков селкирк-рексов. Однако у Альберта есть ещё одна фишка, которая делает его особенным — это смешная и угрюмая физиономия.


12 место: Персидский кот Атчум — 589 тысяч подписчиков

Персидский кот Атчум родился с гипертрихозом. Заболевание вызывает избыточный рост волос, поэтому некоторые считают, что он похож на оборотня. Единственная проблема, с которой приходится сталкиваться хозяевам питомца, это постоянное вычёсывание шерсти.


11 место: Кошка Пышка — 635 тысяч подписчиков

10 место: Кот Рекси — 641 тысяча подписчиков

Рекси — самый улыбающийся кот в интернете.


9 место: Коул и Мармелад — 677 тысяч подписчиков

Коул и Мармелад — двое подобранных котят, которые со временем стали настоящими друзьями.


8 место: Кот Гамильтон — 737 тысяч подписчиков

Мало кто не знает кота по имени Гамильтон, который стал популярен в интернете благодаря свои роскошным «усам».


7 место: Кот Ваффи — 865 тысяч подписчиков

6 место: Кот Хосико — 1,9 миллионов подписчиков

5 место: Кот Коби — 1,9 миллиона подписчиков

4 место: Котик Мистер Уайт — 2,2 миллиона подписчиков

3 место: Кошка Смузи — 2,4 миллиона подписчиков

2 место: Кошка Лил Баб — 2,5 миллиона подписчиков

Милейшая кошечка Лил Баб является одной из самых популярных кошек интернета. Людей привлекает её нетипичная внешность. Из-за ряда врождённых мутаций у Лил Баб полностью отсутствуют зубы, в связи с чем её язык постоянно торчит наружу. Также кошка имеет меньшие размеры по сравнению с обычными кошками, из-за чего выглядит как живая игрушка.


1 место: Кошка Нала — 4,4 миллиона подписчиков

Нала — одна из самых популярных кошек в интернете, сумевшая набрать рекордное число подписчиков. Её достижение зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса.

Источник:

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Метки: Популярность   блогер   животные   кот   милота   подписчики   фото   
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Ego sum qui sum Час назад
почему нет женщин-кошек в рейтинге?
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AccheDin

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