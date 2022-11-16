15 самых популярных котиков-блогеров

Множественные сообщества в интернете, мемы, арты — и всё это посвящено очаровательным пушистикам. Можно сказать, что коты и кошки в некотором роде выступают музами, которые вдохновляют человечество создавать прекрасное.

Поэтому вполне закономерно, что у кошачьих появляются в интернете собственные странички, на которые подписываются тысячи и даже миллионы человек. Предлагаем вам взглянуть на топ наиболее популярных аккаунтов и оценить старания хвостатых блогеров.

15 место: Кот Тобби — 216 тысяч подписчиков