В сафари-парке носороги ударили машину семьи с детьми

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Британка решила порадовать детей знакомством с дикой природой - и отвезла их в сафари-парк в Бьюдли, Англия. Правда, приключение закончилось неприятным инцидентом, который перепугал и детей, и мать, и сотрудников парка.
Британка с двумя детьми на этой неделе посетили сафари-парк West Midland, где можно передвигаться на своём автомобиле. Женщина хотела порадовать детей знакомством с дикой природой - правда, оно обернулось инцидентом. Машину семьи атаковали два носорога, оставив повреждения и перепугав детей.
1,6-тонная самка носорога убегала от самца в процессе брачных игр - и так разыгралась, что врезалась в авто семьи. Сотрудник парка на джипе отчаянно пытался отвлечь носорогов, но было уже поздно. Самка врезалась своим рогом и телом в капот, а самец ударил машину, и отбросил её примерно на метр в сторону. К счастью, все остались целы и невредимы - кроме машины.
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Носороги оставили вмятину на капоте, повредили фару, оторвали бампер и оставили следы от рогов. "Я пыталась дать задний ход, чтобы уехать с их пути, но они очень быстро приближались к нам. Это было ужасно, и похоже на сцену из "Парка Юрского периода". Мой 7-летний сын сидел на переднем сиденье, всё видел и был в шоке," - рассказывает пострадавшая Стейси Гормли.
"К счастью, с нами все в порядке. Но в ту ночь я не могла уснуть, думая, что всё могло быть и хуже. В качестве компенсации нам подарили четыре бесплатных билета, но я не думаю, что мои дети захотят вернуться в ближайшее время. Может быть, не стоит держать носорогов в парке в брачный сезон?" - поделилась женщина. Сейчас мать семейства подала заявку в страховую компанию, и ждёт возмещения ущерба.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Великобритания авто дикая природа дикие животные животные инциденты природа сафари фото фотографии
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