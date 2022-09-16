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В сафари-парке носороги ударили машину семьи с детьми

В сафари-парке носороги ударили машину семьи с детьми

Автор:
16 сентября 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Великобритания   авто   дикая природа   дикие животные   животные   инциденты   природа   сафари   фото   фотографии   
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Британка решила порадовать детей знакомством с дикой природой - и отвезла их в сафари-парк в Бьюдли, Англия. Правда, приключение закончилось неприятным инцидентом, который перепугал и детей, и мать, и сотрудников парка.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   авто   дикая природа   дикие животные   животные   инциденты   природа   сафари   фото   фотографии   
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1  комментарий
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MС Chungachanga 2 часа назад
Однозначно не прав! В машине были дети!
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