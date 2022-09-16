В сафари-парке носороги ударили машину семьи с детьми

"К счастью, с нами все в порядке. Но в ту ночь я не могла уснуть, думая, что всё могло быть и хуже. В качестве компенсации нам подарили четыре бесплатных билета, но я не думаю, что мои дети захотят вернуться в ближайшее время. Может быть, не стоит держать носорогов в парке в брачный сезон?" - поделилась женщина. Сейчас мать семейства подала заявку в страховую компанию, и ждёт возмещения ущерба.