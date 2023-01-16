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"Кто это сделал?": семья из Чили обнаружила, что их дом разнесли

"Кто это сделал?": семья из Чили обнаружила, что их дом разнесли

Автор:
16 января 2023 21:23
Сообщество : Животные
Метки: Фотографии   дикая природа   дикие животные   животные   инциденты   истории   пума   пумы   фото   
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Представьте - вы вышли в магазин, а вернувшись обнаружили, что ваш дом разнесла дикая пума. Недавно такое произошло в Чили. Пума была более чем довольна проделанной шалостью.
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Метки: Фотографии   дикая природа   дикие животные   животные   инциденты   истории   пума   пумы   фото   
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4  комментария
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99
twincam Час назад
котэ они такие )))
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55k
alertol 51 минуту назад
Кот он и в Африке кот
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2k
Денис Ануфриев 58 минут назад
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99
twincam Час назад
котофеи они такие )))
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