"Кто это сделал?": семья из Чили обнаружила, что их дом разнесли

Сотрудники убедились, что со здоровьем пумы всё в порядке, и через некоторое время выпустили её обратно в дикую природу. Один пользователь шутливо написал на форуме: "Все кошки любят разрушать жалюзи, что вы хотели". Вот такие гости могут внезапно забежать к чилийцам домой!