"Кто это сделал?": семья из Чили обнаружила, что их дом разнесли

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Представьте - вы вышли в магазин, а вернувшись обнаружили, что ваш дом разнесла дикая пума. Недавно такое произошло в Чили. Пума была более чем довольна проделанной шалостью.
Этот казус произошел в доме жителей города Сантьяго, в Чили. Они вернулись домой и сразу увидели в окно, что часть мебели в доме разрушена - стулья, столик, жалюзи, многие предметы просто валялись на полу. Потом они присмотрелись и увидели, что посреди всего этого хаоса лежала дикая пума.
Неизвестно, как дикое животное попало в дом - возможно, запрыгнуло через окно, но владельцы дома определённо были в шоке от таких гостей. Они сразу связались с местной службой спасения животных. Сотрудникам удалось на время усыпить пуму дротиком со снотворным и переместить в центр спасения.
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Сотрудники убедились, что со здоровьем пумы всё в порядке, и через некоторое время выпустили её обратно в дикую природу. Один пользователь шутливо написал на форуме: "Все кошки любят разрушать жалюзи, что вы хотели". Вот такие гости могут внезапно забежать к чилийцам домой!
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