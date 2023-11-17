На британском пляже обнаружили странное оранжевое создание

"Когда мы подошли поближе, то смогли ясно разглядеть, что это рыба, но понятия не имели, какая именно. Она была довольно крупной. Я был заинтригован, потому что такое редко увидишь в наших краях," - рассказал Грегг.

Мужчина также упомянул, что животное, вероятно, выбросило на каменистый пляж после шторма. Затем он решил сфотографировать существо, и разместил фото на своей странице в соцсетях. Публикация быстро собрала сотни комментариев заинтригованных пользователей.