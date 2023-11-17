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На британском пляже обнаружили странное оранжевое создание

На британском пляже обнаружили странное оранжевое создание

Автор:
17 ноября 2023 21:14
Сообщество : Животные
Метки: Великобритания   дикая природа   дикие животные   животные   морские животные   пляж   природа   странные животные   фото   
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Морские эксперты в шоке от недавней находки британской семьи. Во время прогулки по пляжу в рыбацкой деревне Кейсс они обнаружили странное оранжевое существо, выброшенное на берег.

Небольшая шотландская рыбацкая деревушка Кейсс известна потрясающими песчаными пляжами и захватывающими видами. Сюда часто ездят на рыбалку, а недавно по местному пляжу прогуливались отец с сыном. 36-летний Грегг Дженкинсон и его сын Тайлер во время прогулки наткнулись на загадочное оранжевое существо, выброшенное на берег. Сначала его заметил маленький Тайлер - он подумал, что на берег выбросило щупальца осьминога.

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"Когда мы подошли поближе, то смогли ясно разглядеть, что это рыба, но понятия не имели, какая именно. Она была довольно крупной. Я был заинтригован, потому что такое редко увидишь в наших краях," - рассказал Грегг.


Мужчина также упомянул, что животное, вероятно, выбросило на каменистый пляж после шторма. Затем он решил сфотографировать существо, и разместил фото на своей странице в соцсетях. Публикация быстро собрала сотни комментариев заинтригованных пользователей.

Даже эксперты Британской программы по исследованию китообразных не определили, что это за рыба. Они предположили, что это похоже на разложившиеся останки какого-то мелкого китообразного. В любом случае, для дальнейшей классификации морского существа им нужно больше фотографий.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   дикая природа   дикие животные   животные   морские животные   пляж   природа   странные животные   фото   
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Тварь Час назад
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Kozlodoev Полчаса назад
Жаль, про запах ни слова. Думаю, там есть что рассказать.
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Aleksandr 41 минуту назад
Обычный фукусимский головастик доплыл до мелкобриташки...
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Gadova Час назад
Вау, гнилая рыба
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