На британском пляже обнаружили странное оранжевое создание

Морские эксперты в шоке от недавней находки британской семьи. Во время прогулки по пляжу в рыбацкой деревне Кейсс они обнаружили странное оранжевое существо, выброшенное на берег.
Небольшая шотландская рыбацкая деревушка Кейсс известна потрясающими песчаными пляжами и захватывающими видами. Сюда часто ездят на рыбалку, а недавно по местному пляжу прогуливались отец с сыном. 36-летний Грегг Дженкинсон и его сын Тайлер во время прогулки наткнулись на загадочное оранжевое существо, выброшенное на берег. Сначала его заметил маленький Тайлер - он подумал, что на берег выбросило щупальца осьминога.
"Когда мы подошли поближе, то смогли ясно разглядеть, что это рыба, но понятия не имели, какая именно. Она была довольно крупной. Я был заинтригован, потому что такое редко увидишь в наших краях," - рассказал Грегг.
Мужчина также упомянул, что животное, вероятно, выбросило на каменистый пляж после шторма. Затем он решил сфотографировать существо, и разместил фото на своей странице в соцсетях. Публикация быстро собрала сотни комментариев заинтригованных пользователей.
Даже эксперты Британской программы по исследованию китообразных не определили, что это за рыба. Они предположили, что это похоже на разложившиеся останки какого-то мелкого китообразного. В любом случае, для дальнейшей классификации морского существа им нужно больше фотографий.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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