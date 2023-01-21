В Австралии поймали жабу гигантских размеров

"Я честно не могла поверить в то, что вижу. Никогда раньше не видела подобных жаб. Когда я подошла к ней, она зашевелилась, и я тут же позвала своих руководителей," - рассказала сотрудница научного центра. Теперь это может быть самая большая жаба из когда-либо существовавших. По Книге рекордов Гиннесса, в 1991 году самая тяжелая жаба в мире весила 2,65 килограмма.