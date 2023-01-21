В Австралии поймали жабу гигантских размеров

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В австралийском штате Квинсленд обнаружили жабу гигантских размеров. Эта громадина весит 2,7 кг, и в настоящее время считается одним из самых злостных вредителей в Австралии.
Эту гигантскую жабу обнаружили на севере австралийского штата Квинсленд. Оказалось, эта дама принадлежит виду жаба-ага, и её вес - целых 2,7 кг. Исследователи дикой природы из местного научного центра нашли её на одной из пеших троп в национальном парке Конуэй. Сначала они не поверили своим глазам.
"Я честно не могла поверить в то, что вижу. Никогда раньше не видела подобных жаб. Когда я подошла к ней, она зашевелилась, и я тут же позвала своих руководителей," - рассказала сотрудница научного центра. Теперь это может быть самая большая жаба из когда-либо существовавших. По Книге рекордов Гиннесса, в 1991 году самая тяжелая жаба в мире весила 2,65 килограмма.
По словам научных сотрудников, жаба такого размера может поедать все, что поместится у нее во рту - включая насекомых, рептилий и мелких млекопитающих. Кроме того, эта жаба - самка, поскольку они могут вырасти в два раза больше самцов. Ей дали забавную кличку "Жабзилла".
Изначально жаб этого вида завезли в Австралию с Гавайев в 1935 году. Тогда исследователи думали, что жабы смогут уничтожить жуков, поедавших в то время посевы сахарного тростника. Но в итоге они стали вредителями - из-за ядовитых желез в организме они начали отравлять хищников, которые пытались их съесть.
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p. s. Нашедший жабу, думает поцелую, принцесой или принцем станет и по ночам будет жрать готовить да хату убирать.