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В Австралии поймали жабу гигантских размеров

В Австралии поймали жабу гигантских размеров

Автор:
21 января 2023 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Фотографии   в мире животных   дикая природа   дикие животные   жабы   животные   лягушки   находки   природа   фото   
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В австралийском штате Квинсленд обнаружили жабу гигантских размеров. Эта громадина весит 2,7 кг, и в настоящее время считается одним из самых злостных вредителей в Австралии.

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Метки: Фотографии   в мире животных   дикая природа   дикие животные   жабы   животные   лягушки   находки   природа   фото   
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7  комментариев
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72k
Доктор Джонс Час назад
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4k
Феликс Дзержинский 21 минуту назад
Жила-была жаба, никого не трогала, никому не мешала, однажды пришёл двуногий кожаный мешок с костями и уволок жабу в не известном направлении.
p. s. Нашедший жабу, думает поцелую, принцесой или принцем станет и по ночам будет жрать готовить да хату убирать.
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4k
Двестиграмм Полчаса назад
песенка про лягушку
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702
Nik Nik 43 минуты назад
Ну, теперь, вечерком, детки этой жабы поймают охотника...Австралия, однако....
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999
pka2004 58 минут назад
Надеюсь, они не додумаются сожрать её. Ещё одну пандемию мы не переживём.
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27k
Ваня Час назад

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324
Stekr 2 часа назад
Царевна.
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