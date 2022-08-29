Фотограф прождал 8 часов на жаре, чтобы сделать снимок льва

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Индийский фотограф Хардик Шелат (Hardik Shelat) сделал один из самых захватывающих снимков в дикой природе. Он прождал восемь часов в кустах на изнуряющей жаре, чтобы сфотографировать азиатского льва на водопое. Посмотрите, что у него получилось.
Фотограф Хардик Шелат (Hardik Shelat) живёт в Индии, и занимается фотографией дикой природы. Он с 2014 года делает захватывающие снимки разных диких обитателей планеты - от птиц до носорогов, - в их естественной среде обитания. Хардик бережно относится к природе и животным, всегда выжидая лучший момент для снимка в укрытии, и не тревожа животных. Недавно он представил свой шедевр - уникальный снимок азиатского льва на водопое, ради которого он прождал 8 часов в кустах на изнуряющей жаре.
Он сделал это фото в Гирском лесу - лесном заповеднике в штате Гуджарат, Индия. В этот момент к водоёму подошёл лев со шрамом на морде - своеобразным символом жизни в дикой природе. "Мы с напарником сели на другом берегу водоёма, и ждали его почти 8 часов. Наконец, лев вышел из кустов и подошёл к воде. Камера была наготове, но мы старались не издавать звуков, чтобы не беспокоить его. На тот момент температура воздуха была около +46 градусов Цельсия - неудивительно, что лев решил охладиться," - рассказывает фотограф.
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Хардик посещал Гирский лес уже несколько раз, и давно мечтал сделать именно такой снимок. Что касается безопасности, фотограф всегда соблюдает важные правила: "Мы всегда держимся на безопасной дистанции от хищников, и не носим одежду ярких цветов - например, красную, желтую или оранжевую. Конечно, мы не издаём звуков и не дразним животных, позволяя им спокойно находиться в их среде обитания. Они могут проявить агрессию, чувствуя любую угрозу," - говорит фотограф.
Источник:
АНТИФИШКИ
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