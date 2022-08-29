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Фотограф прождал 8 часов на жаре, чтобы сделать снимок льва

Фотограф прождал 8 часов на жаре, чтобы сделать снимок льва

Автор:
29 августа 2022 16:43
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   лев   львы   природа   фото   фотограф   фотографии   
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Индийский фотограф Хардик Шелат (Hardik Shelat) сделал один из самых захватывающих снимков в дикой природе. Он прождал восемь часов в кустах на изнуряющей жаре, чтобы сфотографировать азиатского льва на водопое. Посмотрите, что у него получилось.
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Источник:

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   лев   львы   природа   фото   фотограф   фотографии   
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1  комментарий
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Сергей 40 минут назад
коту делать нечего , он яйца лижет.
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