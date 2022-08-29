Фотограф прождал 8 часов на жаре, чтобы сделать снимок льва

Он сделал это фото в Гирском лесу - лесном заповеднике в штате Гуджарат, Индия. В этот момент к водоёму подошёл лев со шрамом на морде - своеобразным символом жизни в дикой природе. "Мы с напарником сели на другом берегу водоёма, и ждали его почти 8 часов. Наконец, лев вышел из кустов и подошёл к воде. Камера была наготове, но мы старались не издавать звуков, чтобы не беспокоить его. На тот момент температура воздуха была около +46 градусов Цельсия - неудивительно, что лев решил охладиться," - рассказывает фотограф.