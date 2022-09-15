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Во владении природы: эффектные фотографии мест и объектов, оставленных человеком

Во владении природы: эффектные фотографии мест и объектов, оставленных человеком

Автор:
15 сентября 2022 23:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: заброшенные места   оставлено человеком   по всему миру   подборка   природа   фотографии   
907
21

Сегодня по всему миру можно встретить немало густонаселённых городов, однако даже в них встречаются места, навсегда оставленные человеком. Именно в последних вовсю разгуливается природа и возвращает себе владения, превращая оставленные объекты в свои творения.

Некоторые из них могут показаться жуткими, тогда как другие способны по-настоящему очаровать.

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Источник:

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Метки: заброшенные места   оставлено человеком   по всему миру   подборка   природа   фотографии   
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3  комментария
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8k
JeanLuk 58 минут назад
Комментарий к фото
Это реквизит для съемок фильма "Пираты Карибского моря", Летучий Голландец
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14k
Ser Полчаса назад
Хм... последнее фото, смотрится хорошо, был там 10 дней назад, и погода была отличная!
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788
Йожик Полчаса назад

Декорации для сериала "Пока цветет папоротник". Местные жители разобрали на дрова спустя год после окончания съёмок.
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Антибиотик
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