Во владении природы: эффектные фотографии мест и объектов, оставленных человеком

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Сегодня по всему миру можно встретить немало густонаселённых городов, однако даже в них встречаются места, навсегда оставленные человеком. Именно в последних вовсю разгуливается природа и возвращает себе владения, превращая оставленные объекты в свои творения.
Некоторые из них могут показаться жуткими, тогда как другие способны по-настоящему очаровать.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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