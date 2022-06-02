20+ любопытных кадров из мира насекомых

Мир жуков, бабочек, и других насекомых - удивителен и полон открытий. Хотя некоторые из этих представителей нас пугают, многие из них - невероятно красивые и чудесные создания. Глядя на них, хочется понять - и как же природа задумала таких существ? Посмотрите на эту подборку с необычными и просто милыми насекомыми.

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Улыбочку 0 Источник:

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Фотогеничные ребята 0 Источник:

Шмель застрял 0 Источник:

"У меня появился новый друг" 0 Источник:

Шелковый мотылек Dryocampa rubicunda 0 Источник:

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Золотая пчёлка 0 Источник:

Позируем 0 Источник:

Орхидейный богомол 0 Источник:

Гусеница бабочки Papilio troilus 0 Источник:

Мотылек прилетел на нос пса 0 Источник:

Тутовый шелкопряд 0 Источник:

Банда кузнечиков на кукурузном поле 0 Источник:

"А я накормил шмеля" 0 Источник:

Божья коровка оставила след на машине, покрытой утренней росой 0 Источник:

Маленький жучок, найденный в лесу 0 Источник:

Жук явно чем-то недоволен 0 Источник:

Прилетела поздороваться 0 Источник:

Богомол вида Eremiaphila - прямо как из мультика 0 Источник:

Малыш богомола 0 Источник:

Цикада необычной расцветки 0 Источник:

"Увидел, как это создание сражается с моей кошкой" 0 Источник:

Венесуэльский мотылёк-пудель 0 Источник:

Жук семейства куркулионоидные 0 Источник:

Здравствуй, богомол 0 Источник:

Цикада Cyclochila australasiae 0 Источник:

Яйца мраморного щитника - клопа-вредителя 0 Источник:

Приветики 0 Источник: