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20+ любопытных кадров из мира насекомых

20+ любопытных кадров из мира насекомых

Автор:
02 июня 2022 11:47
Сообщество : Животные
Метки: в мире животных   дикая природа   животные   мило   насекомые   подборка   природа   фото   фотографии   
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Мир жуков, бабочек, и других насекомых - удивителен и полон открытий. Хотя некоторые из этих представителей нас пугают, многие из них - невероятно красивые и чудесные создания. Глядя на них, хочется понять - и как же природа задумала таких существ? Посмотрите на эту подборку с необычными и просто милыми насекомыми.
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Источник:

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Метки: в мире животных   дикая природа   животные   мило   насекомые   подборка   природа   фото   фотографии   
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stabskapitan Полчаса назад
Автор, по русски они называются-долгоносики.
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