20+ любопытных кадров из мира насекомых

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Мир жуков, бабочек, и других насекомых - удивителен и полон открытий. Хотя некоторые из этих представителей нас пугают, многие из них - невероятно красивые и чудесные создания. Глядя на них, хочется понять - и как же природа задумала таких существ? Посмотрите на эту подборку с необычными и просто милыми насекомыми.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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