В чёрном-чёрном городе, чёрный-чёрный катафалк... Мэр Новокузнецка открыл сезон охоты на "зайцев"

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов объявил суровую и беспощадную специальную операцию по борьбе с безбилетниками в общественном пассажирском транспорте города. В рамках мэрского ноу-хау по городу начнёт курсировать "заячий катафалк" - черная «ГАЗель» с красными полосами, на которой будут нарисованы заячьи уши.
"Количество «зайцев» у нас не уменьшилось. Молодежь не платит вообще", - посетовал глава города, - "поэтому мы начинаем новую охоту на "зайцев".
"ГАЗель" будет дежурить рядом с контролерами. Те останавливают автобус и пассажиры, кто не заплатил за проезд, будут проходить в «ГАЗель» - в этот «заячий катафалк». Там с ними будут разбираться. На улице же холодно, дождь идет и нужно уважительно относиться к животным, вернее к «зайцам». Надо с ними в тепле разбираться, проколы составлять", - сказал мэр в прямом эфире местного телеканала «Ново-ТВ». По его словам, автомобиль будет ездить по всему городу «и представлять собой угрозу для «заячьих жизней».
Также мэр Новокузнецка сообщил, что отныне сотрудники администраций районов будут в определенное время ездить на общественном транспорте и следить как происходит оплата за проезд. Имена/фамилии «зайцев», а также места работы и учебы выявленных безбилетников станут достоянием общественности.
«У меня уже есть список. Эти данные будем оправлять их руководству, чтобы они сами с ними разбирались. Если «заяц» попадется несколько раз, то к нему будет применено другое административное взыскание», - пообещал он и зачитал список безбилетников в прямом эфире.
"Жители почему-то решили, что они могут не платить за проезд в общественном транспорте! Ведь когда вы идете в парикмахерскую, вам стрижку сделали — за услугу заплатили, посетили бассейн — заплатили. А тут проезд 30 рублей наличными, 25 — по карте. Когда ты едешь по расстоянию более 20 км", — посетовал Кузнецов, сообщив, что в среднем ежедневные потери общественного транспорта Новокузнецка от неоплаты пассажирами проезда составляют 1,5 млн руб. Эти действия безбилетников мэр назвал «коллективной кражей из бюджета города».
Источник:
АНТИФИШКИ
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мэр города сторонник "Правого сектора" ( организация запрещена в России )???
Чёрное авто с красной полосой - это же корпоративная раскраска СК. Бастрыкин взял под контроль охоту на "зайцев"?
в автобусы новокузнецка столько влезет? Мэр че то попутал ...
Думаю - за месяц.