В чёрном-чёрном городе, чёрный-чёрный катафалк... Мэр Новокузнецка открыл сезон охоты на "зайцев"

Также мэр Новокузнецка сообщил, что отныне сотрудники администраций районов будут в определенное время ездить на общественном транспорте и следить как происходит оплата за проезд. Имена/фамилии «зайцев», а также места работы и учебы выявленных безбилетников станут достоянием общественности.

«У меня уже есть список. Эти данные будем оправлять их руководству, чтобы они сами с ними разбирались. Если «заяц» попадется несколько раз, то к нему будет применено другое административное взыскание», - пообещал он и зачитал список безбилетников в прямом эфире.

"Жители почему-то решили, что они могут не платить за проезд в общественном транспорте! Ведь когда вы идете в парикмахерскую, вам стрижку сделали — за услугу заплатили, посетили бассейн — заплатили. А тут проезд 30 рублей наличными, 25 — по карте. Когда ты едешь по расстоянию более 20 км", — посетовал Кузнецов, сообщив, что в среднем ежедневные потери общественного транспорта Новокузнецка от неоплаты пассажирами проезда составляют 1,5 млн руб. Эти действия безбилетников мэр назвал «коллективной кражей из бюджета города».