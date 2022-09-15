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В чёрном-чёрном городе, чёрный-чёрный катафалк... Мэр Новокузнецка открыл сезон охоты на "зайцев"

В чёрном-чёрном городе, чёрный-чёрный катафалк... Мэр Новокузнецка открыл сезон охоты на "зайцев"

Автор:
15 сентября 2022 16:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Сергей Кузнецов   безбилетники   зайцы   катафалк   мэр   новокузнецк   
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Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов объявил суровую и беспощадную специальную операцию по борьбе с безбилетниками в общественном пассажирском транспорте города. В рамках мэрского ноу-хау по городу начнёт курсировать "заячий катафалк" - черная «ГАЗель» с красными полосами, на которой будут нарисованы заячьи уши.

"Количество «зайцев» у нас не уменьшилось. Молодежь не платит вообще", - посетовал глава города, - "поэтому мы начинаем новую охоту на "зайцев".

"ГАЗель" будет дежурить рядом с контролерами. Те останавливают автобус и пассажиры, кто не заплатил за проезд, будут проходить в «ГАЗель» - в этот «заячий катафалк». Там с ними будут разбираться. На улице же холодно, дождь идет и нужно уважительно относиться к животным, вернее к «зайцам». Надо с ними в тепле разбираться, проколы составлять", - сказал мэр в прямом эфире местного телеканала «Ново-ТВ». По его словам, автомобиль будет ездить по всему городу «и представлять собой угрозу для «заячьих жизней».

Также мэр Новокузнецка сообщил, что отныне сотрудники администраций районов будут в определенное время ездить на общественном транспорте и следить как происходит оплата за проезд. Имена/фамилии «зайцев», а также места работы и учебы выявленных безбилетников станут достоянием общественности.

«У меня уже есть список. Эти данные будем оправлять их руководству, чтобы они сами с ними разбирались. Если «заяц» попадется несколько раз, то к нему будет применено другое административное взыскание», - пообещал он и зачитал список безбилетников в прямом эфире.

"Жители почему-то решили, что они могут не платить за проезд в общественном транспорте! Ведь когда вы идете в парикмахерскую, вам стрижку сделали — за услугу заплатили, посетили бассейн — заплатили. А тут проезд 30 рублей наличными, 25 — по карте. Когда ты едешь по расстоянию более 20 км", — посетовал Кузнецов, сообщив, что в среднем ежедневные потери общественного транспорта Новокузнецка от неоплаты пассажирами проезда составляют 1,5 млн руб. Эти действия безбилетников мэр назвал «коллективной кражей из бюджета города».

Источник:

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Метки: Сергей Кузнецов   безбилетники   зайцы   катафалк   мэр   новокузнецк   
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12  комментариев
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1k
Росомаха 2 часа назад
Мэр в доляшке с автобусниками, к гадалке не ходи!
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9k
Игорь 10 минут назад
А что не так?
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437
Максим Макашев 2 часа назад
< черная «ГАЗель» с красными полосами >
-------------------
мэр города сторонник "Правого сектора" ( организация запрещена в России )???
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−18
Thomsen 2 часа назад
< черная «ГАЗель» с красными полосами >

Чёрное авто с красной полосой - это же корпоративная раскраска СК. Бастрыкин взял под контроль охоту на "зайцев"?
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4k
Олег Данилов 2 часа назад
1,5 млн рублей при 30 за проезд это 50 000 безбилетников

в автобусы новокузнецка столько влезет? Мэр че то попутал ...
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