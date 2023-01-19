«Всё это выдумки журналистов»: мэр Канска открестился от обвинений в «щеголянии» шикарными часами Rolex за 10 миллионов рублей

Их стоимость не коррелирует с официальными доходами мэра, поэтому появились вопросы. Ну а Береснев заявил:

«У меня есть золотые часы, но не Rolex, далеко не за 10 млн рублей. Купил я их 25 лет назад. Всё это выдумки журналистов».

Тогда журналисты выдвинули другую версию - на руке у мэра китайская подделка. Хотя к этому предположению вопросов ещё больше.