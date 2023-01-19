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«Всё это выдумки журналистов»: мэр Канска открестился от обвинений в «щеголянии» шикарными часами Rolex за 10 миллионов рублей

«Всё это выдумки журналистов»: мэр Канска открестился от обвинений в «щеголянии» шикарными часами Rolex за 10 миллионов рублей

Автор:
19 января 2023 16:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Канск   андрей берсенев   журналисты   красноярская область   мэр   ролекс   часы   
1684
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Хотя их заметили и даже успели оценить.

Андрей Береснев - глава города Канск в Красноярской области. Во время общения с журналистами у него на руке заметили часы, весьма напоминающие люксовый аксессуар компании Rolex.

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Их стоимость не коррелирует с официальными доходами мэра, поэтому появились вопросы. Ну а Береснев заявил:

«У меня есть золотые часы, но не Rolex, далеко не за 10 млн рублей. Купил я их 25 лет назад. Всё это выдумки журналистов».

Тогда журналисты выдвинули другую версию - на руке у мэра китайская подделка. Хотя к этому предположению вопросов ещё больше.

Источник:

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Метки: Канск   андрей берсенев   журналисты   красноярская область   мэр   ролекс   часы   
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10  комментариев
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63k
doker 2 часа назад
Сказал бы: "Жена подарила. На 23е." Или она у него не фигуристка?
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6k
Нестерин Сергей Полчаса назад
Красноярский КРАЙ, блд, КРАЙ, а не ОБЛАСТЬ!!!
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7k
Енот Потаскун Полчаса назад
Да не, откуда у честного мэра такие бабки. Он их на алиэкспрес заказал по акции.
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10k
Просто Царь 40 минут назад
Как можно нажрать такое рыло? У меня не получается.
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16k
Bill 45 минут назад
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24k
Serg2001 Час назад
Какие часы?!...
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7k
Том Сойер 2 часа назад
Перефразируя Василия Макаровича Шукшина ("Калина Красная") - "...Шестимесячных поросят о рожу его бить можно....."
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14k
Алексей 2 часа назад
И как обычно, никому и ничего...
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August

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