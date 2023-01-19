«Всё это выдумки журналистов»: мэр Канска открестился от обвинений в «щеголянии» шикарными часами Rolex за 10 миллионов рублей

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Хотя их заметили и даже успели оценить.
Андрей Береснев - глава города Канск в Красноярской области. Во время общения с журналистами у него на руке заметили часы, весьма напоминающие люксовый аксессуар компании Rolex.
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Их стоимость не коррелирует с официальными доходами мэра, поэтому появились вопросы. Ну а Береснев заявил:
«У меня есть золотые часы, но не Rolex, далеко не за 10 млн рублей. Купил я их 25 лет назад. Всё это выдумки журналистов».
Тогда журналисты выдвинули другую версию - на руке у мэра китайская подделка. Хотя к этому предположению вопросов ещё больше.
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