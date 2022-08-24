«Он решил, что ему всё можно»: сегодня арестовали экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана

Евгений Ройзман родился в Свердловске 14 сентября 1962 года. В детстве поменял несколько школ, после 8 класса поступил в машиностроительный техникум. Из него он перевёлся в автомобильный техникум.

Но закончить его не удалось. В 1981 году Ройзмана осудили сразу по трём статьям: мошенничество (ст. 147, ч.3), кражу (ст. 144, ч.2) и незаконное ношение холодного оружия (ст. 218, ч.2 УК РСФСР). Он отсидел 2 года и 14 дней.