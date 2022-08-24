«Он решил, что ему всё можно»: сегодня арестовали экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана

Ему грозит до 5 лет за дискредитацию вооружённых сил России.
Евгений Ройзман родился в Свердловске 14 сентября 1962 года. В детстве поменял несколько школ, после 8 класса поступил в машиностроительный техникум. Из него он перевёлся в автомобильный техникум.
Но закончить его не удалось. В 1981 году Ройзмана осудили сразу по трём статьям: мошенничество (ст. 147, ч.3), кражу (ст. 144, ч.2) и незаконное ношение холодного оружия (ст. 218, ч.2 УК РСФСР). Он отсидел 2 года и 14 дней.
В 1985 с Ройзмана сняли судимость и он поступил на исторический факультет УрГУ, откуда дважды был отчислен за неуспеваемость. Окончить ВУЗ он смог лишь в 2003 году - когда восстановился и получил диплом по специальности историк-архивист. Заодно поставил университетский рекорд по продолжительности учёбы - 18 лет.
С конца 1980-х он занимался продажей антиквариата и ювелирных изделий, но известность получил в конце 1990-х, когда занялся программой «город без наркотиков». В 2013 стал мэром Екатеринбурга, а в 2018 ушёл в отставку по собственному желанию.
По его словам, занимался общественной деятельностью и основал музей Невьянской иконы.
После 24.02 Ройзман выступил против СВО и многократно об этом заявлял. За это получил несколько штрафов, а теперь против него возбудили уголовное дело по статье УК 280.3 «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации».
Сегодня утром его задержали и провели обыск в квартире и музее Невьянской иконы:
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О задержании Ройзмана высказался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев:
«У меня с Евгением Ройзманом были непростые отношения. Мы являлись и являемся политическими оппонентами. Но закон есть закон, но и как любой человек он заслуживает справедливости и уважения. Я надеюсь, что он их получит».
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И журналист Владимир Соловьёв:
«Очевидно, что человек натворил столько… Он решил, что ему все можно. Он долго глумился над нами. У него богатая история отношений с Западом — он их никогда и не скрывал, а даже наоборот этим гордился. Так что здесь никаких иллюзий нет и быть не может».
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АНТИФИШКИ
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