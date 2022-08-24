FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6427 постов • 879 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
«Он решил, что ему всё можно»: сегодня арестовали экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана

«Он решил, что ему всё можно»: сегодня арестовали экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана

Автор:
24 августа 2022 15:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Владимир Соловьев   дискредитация ВС РФ   евгений ройзман   екатеринбург   задержание   мэр   обыски   свердловская область   
2222
5
5

Ему грозит до 5 лет за дискредитацию вооружённых сил России.

Евгений Ройзман родился в Свердловске 14 сентября 1962 года. В детстве поменял несколько школ, после 8 класса поступил в машиностроительный техникум. Из него он перевёлся в автомобильный техникум.

Но закончить его не удалось. В 1981 году Ройзмана осудили сразу по трём статьям: мошенничество (ст. 147, ч.3), кражу (ст. 144, ч.2) и незаконное ношение холодного оружия (ст. 218, ч.2 УК РСФСР). Он отсидел 2 года и 14 дней.

В 1985 с Ройзмана сняли судимость и он поступил на исторический факультет УрГУ, откуда дважды был отчислен за неуспеваемость. Окончить ВУЗ он смог лишь в 2003 году - когда восстановился и получил диплом по специальности историк-архивист. Заодно поставил университетский рекорд по продолжительности учёбы - 18 лет.

С конца 1980-х он занимался продажей антиквариата и ювелирных изделий, но известность получил в конце 1990-х, когда занялся программой «город без наркотиков». В 2013 стал мэром Екатеринбурга, а в 2018 ушёл в отставку по собственному желанию.

По его словам, занимался общественной деятельностью и основал музей Невьянской иконы.

После 24.02 Ройзман выступил против СВО и многократно об этом заявлял. За это получил несколько штрафов, а теперь против него возбудили уголовное дело по статье УК 280.3 «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации».

Сегодня утром его задержали и провели обыск в квартире и музее Невьянской иконы:


О задержании Ройзмана высказался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев:

«У меня с Евгением Ройзманом были непростые отношения. Мы являлись и являемся политическими оппонентами. Но закон есть закон, но и как любой человек он заслуживает справедливости и уважения. Я надеюсь, что он их получит».

И журналист Владимир Соловьёв:

«Очевидно, что человек натворил столько… Он решил, что ему все можно. Он долго глумился над нами. У него богатая история отношений с Западом —  он их никогда и не скрывал, а даже наоборот этим гордился. Так что здесь никаких иллюзий нет и быть не может».

Для проведения дальнейших следственных действий Ройзмана доставят в Москву.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Владимир Соловьев   дискредитация ВС РФ   евгений ройзман   екатеринбург   задержание   мэр   обыски   свердловская область   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
38  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
947
Шурман Час назад
Автор а фотки с красными и черными что не добавил и про него как он в РНЕ был это не полная картина за что его арестовали и где он катался и как помогал Украине и все это было в интернете и фотки с ним .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
896
сергей ремизов 45 секунд назад
Выступая против войны, это не дискредитация армии. Тут даже близко нет. Наши деды умирали ради того ,что бы не было войны и мы могли жить свободно ,в свободном обществе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Notan Blaine 4 минуты назад
Его нужно раскручивать по полной, уверен, что за распространением наркотиков в екате стоит он или связан с наркобизнесом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Dabus 4 минуты назад
Как он однако, на Ходорковского похож ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
taxcop 7 минут назад
Женьку - любителя экскрементов - наконец-то арестовали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vad 11 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Delhana 15 минут назад
А можно, поступить здесь гуманно, по доброму, со всем полагающимся милосердием - просто посадить эту гниду на кол?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
ЦСКА 17 минут назад
"Интересная" биография...Как он вообще мэром стал??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74
zenon 17 минут назад
Ему повезло по сравнению с другими, которые выступали против войны Хитлера. Тех расстреливали нечаянно. Где только их не находили. После самоубийства они прятались в лесах, реках и концлагерях. В концлагерях они попадали на проволоку, умирали от воспалений ног и прочих детских болезней. Вообще с такой фамилией он имеет право делать всё, что захочет. Вначале он был праведником России, а потом испортился.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−36
300n 24 минуты назад
Пока воровал, прокуратуре он был не интересен. Но тут он покусился на святое - сомнение в святости военной операции. Такое нельзя прощать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
cnob7 Полчаса назад
доигрался х.у.й на скрипке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Shtoppi Полчаса назад
"хороший" мэр однако. С отсидкой и много чего еще по мелочи. И это только то на чем он попался, а сколько еще может быть того что не вошло в его реноме.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Том Сойер 36 минут назад
Однако он - провидец, как про будущее своё всё "чётко" отписал.....

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Квантовый переход 37 минут назад
А можно ему где нибудь по дороге ноги сломать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
М С 37 минут назад
Наконец-то, этот упырь допрыгался!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
519
Serega 42 минуты назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70k
Доктор Джонс 56 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
527
ChePaev 56 минут назад
Там весь этот Екатеринбургский гадюшник спецуре раз в пару лет весь перетряхивать надо, слишком много либероты там плодит Ельцин-центр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
albedo Час назад
У меня простой вопрос к жителям Свердловска:
Как вы умудрились выбрать своим главой уголовника?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Алексей Час назад
Вопрос - За каким хером на него так долго смотрели???Чего ждали???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
сеньор Леонсио Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62
topersk сеньор Леонсио 12 минут назад
а ведь западенцы правы - если они мирные жители - их то за что? Вы разберитесь просто - это освобождение или месть простым людям? Тогда ни чем не лучше хохлов-нацистов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 1 комментарий
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

164088



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Сын уральского депутата, назвавший людей «грязью», снялся с выборов
Сын уральского депутата, назвавший людей «грязью», снялся с выборов
Под Сызранью агрессивный псих жестко поплатился за свой гонор
Под Сызранью агрессивный псих жестко поплатился за свой гонор
Набирающие популярность в сообществах
Времена меняются. Меняется и стандарт экстренной медицинской помощи
Времена меняются. Меняется и стандарт экстренной медицинской помощи
Москвич умер после сеанса эротического массажа
Москвич умер после сеанса эротического массажа
Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla
Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Хорошо в гостях у деда

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомобили#картинки#аварии#забавно#авто аварии#драка#шоу бизнес#Еда
#Юмор#прикол#автомир#подборка#дтп#знаменитости#Приколы#красота#история#Индия
#интересно#в мире#интересное#факты#люди#кино#США#авария дня#полиция#истории
Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla «Даю вам четыре дня, чтобы разобраться с мигрантами»: губернатор Куйвашев приказал навести порядок «Даю вам четыре дня, чтобы разобраться с мигрантами»: губернатор Куйвашев приказал навести порядок Погоня и эпичное задержание байкера на набережной в Екатеринбурге попали на видео Погоня и эпичное задержание байкера на набережной в Екатеринбурге попали на видео "Золотой чемоданчик": в Сети появилось видео обыска мэра Усть-Кута "Золотой чемоданчик": в Сети появилось видео обыска мэра Усть-Кута В Екатеринбурге эвакуированы ученики 150 школ из-за сообщения о минировании В Екатеринбурге эвакуированы ученики 150 школ из-за сообщения о минировании Командир взвода ГИБДД съел наркотики при задержании в Екатеринбурге Командир взвода ГИБДД съел наркотики при задержании в Екатеринбурге

На что жалуетесь?

Вернуться