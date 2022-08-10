«Виталий Кличко» побеседовал с мэром Мадрида и тот пообещал отправить беженцев из Украины обратно на родину

Правда, мэр не знал, что беседует вовсе не с Кличко.
Вован и Лексус - как Зита и Гита, только от российского пранка. В целом, такое направление вызывает неприязнь: людям названивают, достают их с какой-то ерундой, а потом ещё и выстёбывают.
Но эти ребята стоят особняком, потому что «ходят по-крупному» - обрабатывают первых лиц государств и других известных людей. Например, Стивена Кинга или экс-президента США Джорджа Буша-младшего.
В этот раз не посчастливилось мэру Мадрида. Ребята позвонили ему, представились Виталием Кличко, и завели беседу об Украине.
Но не смогли удержаться от приколов и для начала поинтересовались кличкой мэра:
— Если переводить с испанского, получается «членолицый». Это точка зрения моих политических противников, — принялся объяснять Хосе-Луис Мартинес-Альмейда.
— Что, у вас на лице член или что?
— Нет-нет! Я думаю, что они имели ввиду мой нос. У меня очень большой нос. Они так обыграли размер моего носа и придумали прозвище.
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Видимо, это и называется «испанский стыд».
На а затем «Кличко» стал выспрашивать по поводу беженцев с Украины:
— Они должны не отдыхать на пляжах Испании. Сейчас их задача — погибнуть на поле боя.
— Да.
— Может ли Мадрид помочь нам с депортацией мужчин с украинским гражданством на Украину?
— Конечно, я думаю, это не проблема. Мадрид поддерживает отправку украинцев обратно на Украину для участия в боевых действиях.
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Сам мэр пока не в курсе, что это банальный «развод», а его откровения уже гуляют по сети.
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АНТИФИШКИ
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Интересно какие этот мэр будет отмазки лепить когда это дойдет куда надо?