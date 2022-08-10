«Виталий Кличко» побеседовал с мэром Мадрида и тот пообещал отправить беженцев из Украины обратно на родину

Но не смогли удержаться от приколов и для начала поинтересовались кличкой мэра:

— Если переводить с испанского, получается «членолицый». Это точка зрения моих политических противников, — принялся объяснять Хосе-Луис Мартинес-Альмейда.

— Что, у вас на лице член или что?

— Нет-нет! Я думаю, что они имели ввиду мой нос. У меня очень большой нос. Они так обыграли размер моего носа и придумали прозвище.