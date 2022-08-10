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«Виталий Кличко» побеседовал с мэром Мадрида и тот пообещал отправить беженцев из Украины обратно на родину

«Виталий Кличко» побеседовал с мэром Мадрида и тот пообещал отправить беженцев из Украины обратно на родину

Автор:
10 августа 2022 16:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: prank   Вован и Лексус   Испания   Украина   беженцы   виталий кличко   мэр   розыгрыш   
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Правда, мэр не знал, что беседует вовсе не с Кличко.

Вован и Лексус - как Зита и Гита, только от российского пранка. В целом, такое направление вызывает неприязнь: людям названивают, достают их с какой-то ерундой, а потом ещё и выстёбывают.

Но эти ребята стоят особняком, потому что «ходят по-крупному» - обрабатывают первых лиц государств и других известных людей. Например, Стивена Кинга или экс-президента США Джорджа Буша-младшего.

В этот раз не посчастливилось мэру Мадрида. Ребята позвонили ему, представились Виталием Кличко, и завели беседу об Украине.

Но не смогли удержаться от приколов и для начала поинтересовались кличкой мэра:

— Если переводить с испанского, получается «членолицый». Это точка зрения моих политических противников, — принялся объяснять Хосе-Луис Мартинес-Альмейда.

— Что, у вас на лице член или что?

— Нет-нет! Я думаю, что они имели ввиду мой нос. У меня очень большой нос. Они так обыграли размер моего носа и придумали прозвище.


Видимо, это и называется «испанский стыд».

На а затем «Кличко» стал выспрашивать по поводу беженцев с Украины:

— Они должны не отдыхать на пляжах Испании. Сейчас их задача — погибнуть на поле боя.

— Да.

— Может ли Мадрид помочь нам с депортацией мужчин с украинским гражданством на Украину?

— Конечно, я думаю, это не проблема. Мадрид поддерживает отправку украинцев обратно на Украину для участия в боевых действиях.

Сам мэр пока не в курсе, что это банальный «развод», а его откровения уже гуляют по сети.

Источник:

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Метки: prank   Вован и Лексус   Испания   Украина   беженцы   виталий кличко   мэр   розыгрыш   
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47k
dima423 2 часа назад
Вован и Лексус красавчики конечно))
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13k
Виталий Касандров 11 минут назад
Там много чего наговорили и о гейпараде в Мадриде им гей иконы украины Бандеры и там по мелочи о экспроприации недвиги и прочих ценностей у русских купивших ее в Испании и проч. Короче все о чем мы догадывались и предупреждали . Думаю что тем у кого есть недвига на западе надо срочно продавать пока действительно не экспроприировали ., к этому все идет .
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−189
Сигизмунд Лазаревич 19 минут назад
Так мер нормально всё по делу ответил. Даже предложил за счёт испанцев вывести обратно на украину это быдло хохлятское.
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6k
Shtoppi Полчаса назад
<<Сам мэр пока не в курсе, что это банальный «развод», а его откровения уже гуляют по сети.>>
Интересно какие этот мэр будет отмазки лепить когда это дойдет куда надо?
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2k
Pioner76 40 минут назад
Хохол или какол он и в Испании хохол...
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3k
Илья Час назад
Он не только "членолицый" но еще и "членомозговой". Настолько быть тупым - это что-то, а еще и мэр. В этом пранке все что нужно знать о политиках
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