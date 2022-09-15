Месть наркоторговцев или гнев алчной матери актрисы: загадочное убийство режиссёра

Вильям Тейлор снял много картин, но вряд ли до сих пор его помнили бы благодаря киноработам, если бы не загадочное убийство. 2 февраля 1922 года Тейлора нашли мёртвым в собственном доме в Лос-Анджелесе. Тело обнаружил чернокожий слуга режиссёра Генри Пиви. Информация об убийстве тут же разнеслась по округе, и у ворот дома столпились зеваки. Один из них представился доктором и прошёл к месту преступления. Через короткое время он вернулся, заявил, что Тейлор умер от внутреннего кровотечения, и ушёл. Больше его никто не видел. Это первая странность в деле об убийстве Вильяма Тейлора.

Прибывшие на место преступления настоящие врачи определили, что режиссёр был убит накануне вечером из пистолета малого калибра. Вряд ли это было ограбление, так как в кошельке остались деньги, а на пальце кольцо с бриллиантом. Также в кармане костюма был найден медальон с фотографией актрисы Мейбл Норманд.