30 кадров из фильмов и сериалов до и после спецэффектов

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Многие считают, что спецэффекты в кино нужны только для эпических блокбастеров по мотивам комиксов или научной фантастики. Но правда в том, что создателям зачастую гораздо проще и дешевле нарисовать фон с помощью компьютерной графики, чем отправлять съемочную группу через полмира ради одного красивого кадра на фоне Эйфелевой башни. Вот как на самом деле смотрелись бы наши любимые фильмы без спецэффектов.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Слово "кино" специально в кавычках, потому как сейчас мало фильмов с сюжетом и актёрской игрой. В основном меряются пись....(зачёркнуто) кто круче эффекты на КОМПЬЮТЕРЕ нарисует.