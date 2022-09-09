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30 кадров из фильмов и сериалов до и после спецэффектов

30 кадров из фильмов и сериалов до и после спецэффектов

Автор:
09 сентября 2022 16:24
Сообщество : Кино
Метки: CGI   голливуд   до и после   кино   спецэффекты   фильмы   фотосравнение   
808
31

Многие считают, что спецэффекты в кино нужны только для эпических блокбастеров по мотивам комиксов или научной фантастики. Но правда в том, что создателям зачастую гораздо проще и дешевле нарисовать фон с помощью компьютерной графики, чем отправлять съемочную группу через полмира ради одного красивого кадра на фоне Эйфелевой башни. Вот как на самом деле смотрелись бы наши любимые фильмы без спецэффектов.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: CGI   голливуд   до и после   кино   спецэффекты   фильмы   фотосравнение   
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6  комментариев
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581
Легендарный В-ий Час назад
блин, везде обман! ну, кроме порнухи, наверное)
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Purple_Bear 17 минут назад
Блин, вот вроде технологии, достижения, фильмы сложные, спецэффекты... А Труффальдино из Бергамо 1976 года выпуска круче.
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791
Arti Полчаса назад
А разница где
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
С таким развитием технологий современному "кино" скоро и актёры будут не нужны.
Слово "кино" специально в кавычках, потому как сейчас мало фильмов с сюжетом и актёрской игрой. В основном меряются пись....(зачёркнуто) кто круче эффекты на КОМПЬЮТЕРЕ нарисует.
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6k
Котэ Полчаса назад
блин! вы ещё покажите как и из чего колбасу делают
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