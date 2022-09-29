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Проверка алиби близкого родственника, которая помогла раскрыть двойное убийство

Проверка алиби близкого родственника, которая помогла раскрыть двойное убийство

Автор:
29 сентября 2022 12:08
Сообщество : Криминал
Метки: Владимир Штирц   заречный   криминал   месть   отношения   семья   сын   трагедия   убийство   
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Семья Штирц в Заречном была довольно известной. Валерий Штирц возглавлял управление ЖКХ, а его жена Елена управляла собственным магазином.

 

Когда мужчина второй день подряд не вышел на работу, сотрудники обеспокоились: начальник всегда предупреждал о форс-мажорах. Они и обратились в ЧОП, где имелся дубликат ключей. Дальше прихожей люди не пошли, поскольку картина в квартире царила ужасающая.

Неизвестные расправились со всей семьей и не пощадили даже пса – домашнего любимца. В семье было двое взрослых сыновей. Когда на место преступления прибыл старший – Владимир – оперативники и собравшиеся соседи замолчали. Одна из соседок вспоминала:

То ли он сам приехал, то ли его привезли. Скорее всего, сам. С девушкой. Встал на лестничной площадке как вкопанный. Спокойно и молча смотрел на происходящее.

Разбойное нападение? Вполне может быть. Тем более что буквально месяц назад квартиру состоятельной семьи уже грабили. Воров не нашли. И с этого момента Штирцы стали сдавать ее на пульт охраны.

Второй версией стала месть. Проблемы возникали в основном с бизнесом Елены. У женщины имелись проблемы с выплатами по поставкам товара, судебные иски, случаи серьезной задержки с выплатой зарплаты персоналу. Но чтобы из-за этого убить, да еще и двух человек?

Следователи пришли к выводу, что люди знали убийцу, поскольку спокойно открыли ему дверь. Елена была в домашнем халате, а Валерий, очевидно, не успел снять куртку, вернувшись домой. Разработка одной из недовольных сотрудниц – женщины по имени Галина, которую уволили без выходного пособия за хамство в адрес покупателей, ничего не дала. И следователи решили допросить старшего сына Владимира.

Парень учился на юридическом факультете в Екатеринбурге. Но когда группа прибыла туда, выяснилось, что он уже более года как отчислен из-за неуплаты за обучение. Стало также известно, что это уже не первый, а третий случай. Первые два разруливала мать. Видимо, чтобы Валерий не узнал о выходках первенца и не пришел в ярость.

У парня имелось алиби: в день убийства он находился у своей девушки в Челябинской области. Но к нему возникли вопросы, когда ее соседи стали путаться в показаниях. В результате образовалось трехчасовое окно, которого вполне хватило бы для поездки в Заречный и совершения преступления.

Когда Владимира опрашивали первый раз, на допросе присутствовала и девушка Ольга, обеспечившая ему алиби. У нее несколько раз менялось настроение, она то дрожала, то начинала рыдать, объясняя поведение тем, что ей очень жалко родных возлюбленного. Владимир же был максимально спокойным и отстраненным. Следователи списали такое эмоциональное состояние на последствия сильного стресса.

Но в это время в отделение пришел сосед семьи – некто Шаталов, до пенсии работавший в уголовном розыске. И объявил, что видел Володю в день убийства в подъезде. И его смутила мелкая россыпь пятнышек на брюках парня, которые поблескивали на свету.

Да, сын был в тот день дома. Но это не основания для обвинения в убийстве. Впрочем, его и не потребовалось: Владимир на следующий день пришел, чтобы написать явку с повинной.

Оказывается, в семье было все далеко не так радужно, как казалось со стороны. Мать неоднократно прикрывала сына из-за отчислений. Злилась, что взрослый отпрыск постоянно требует денег, которые уже может заработать самостоятельно. Случались в семье и скандалы из-за периодических погружений старшего сына в алкогольный штопор.

А причина? Она оказалась банальной. Владимир – довольный и нарядный приехал домой и объявил матери, что должен рассказать о чем-то важном. Та спросила, не об очередном ли отчислении из института. Сын отмахнулся и сказал, что его отчислили еще год назад. Но речь о другом: он влюблен и хочет жениться.

Видимо, психика женщины не выдержала такого объема новой и малоприятной информации. Елена взорвалась, начала кричать, несколько раз даже оскорбила незнакомую ей девушку сына. Тот не выдержал и схватился за нож. А потом в дело пошел молоток для отбивки мяса. Завывшую в соседней комнате собаку он тоже убил. А затем хладнокровно расправился с отцом, раздевавшимся в прихожей.

Из речи государственного обвинителя:

Я сразу обратила внимание на то, что в приличной семье, где нормальные отношения, случилось такое несчастье. На суде Владимир был немногословен. Вину свою сразу признал, но рассказывать о содеянном не хотел. Видно было, что это ему тяжело. Адвокат пытался строить линию защиты на состоянии аффекта, но Володя по результатам экспертизы оказался вменяемым и совершил преступление в здравом уме. Также врачи заметили инъекции на его теле.

В ходе следствия выяснилось, что Владимир употреблял наркотики. С учетом явки с повинной он был приговорен к 15 годам лишения  свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Владимир Штирц   заречный   криминал   месть   отношения   семья   сын   трагедия   убийство   
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10  комментариев
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14k
сеньор Леонсио 2 часа назад
На зоне придушат его резинкой от трусов,и скажут что сам повесился,да ещё и глиной из параши перед смертью наелся от пуза!
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1k
Alexander Gorn 5 минут назад
Отец - чиновник от ЖКХ, мать - "бизнесменша" (кстати, странное совпадение - у чиновников обычно почему-то очень часто жены-бизнесменши. Однако тенденция...), гнобящая работников... И как же в такой семье мог вырасти сынуля - моральный урод? Прям загадка!
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11k
Kostick 19 минут назад
онажемать, прикрывавшая великовозрастного упыря - как минимум тоже несёт свою долю ответственности.. точнее несла.
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7k
Shtoppi 2 часа назад
Неудачник от природы этот володя, тут и сказать больше нечего. Обосрался по жизни везде и всюду, а теперь еще и на "зону" поедет до кучи.
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10k
Ivan 2 часа назад
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28
александр ломовицкий Ivan 19 минут назад
туфта а не фильм . даже Панин не спас его от позора а сам только измарался
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