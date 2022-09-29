Проверка алиби близкого родственника, которая помогла раскрыть двойное убийство

Семья Штирц в Заречном была довольно известной. Валерий Штирц возглавлял управление ЖКХ, а его жена Елена управляла собственным магазином.
Когда мужчина второй день подряд не вышел на работу, сотрудники обеспокоились: начальник всегда предупреждал о форс-мажорах. Они и обратились в ЧОП, где имелся дубликат ключей. Дальше прихожей люди не пошли, поскольку картина в квартире царила ужасающая.
Неизвестные расправились со всей семьей и не пощадили даже пса – домашнего любимца. В семье было двое взрослых сыновей. Когда на место преступления прибыл старший – Владимир – оперативники и собравшиеся соседи замолчали. Одна из соседок вспоминала:
То ли он сам приехал, то ли его привезли. Скорее всего, сам. С девушкой. Встал на лестничной площадке как вкопанный. Спокойно и молча смотрел на происходящее.
Разбойное нападение? Вполне может быть. Тем более что буквально месяц назад квартиру состоятельной семьи уже грабили. Воров не нашли. И с этого момента Штирцы стали сдавать ее на пульт охраны.
Второй версией стала месть. Проблемы возникали в основном с бизнесом Елены. У женщины имелись проблемы с выплатами по поставкам товара, судебные иски, случаи серьезной задержки с выплатой зарплаты персоналу. Но чтобы из-за этого убить, да еще и двух человек?
Следователи пришли к выводу, что люди знали убийцу, поскольку спокойно открыли ему дверь. Елена была в домашнем халате, а Валерий, очевидно, не успел снять куртку, вернувшись домой. Разработка одной из недовольных сотрудниц – женщины по имени Галина, которую уволили без выходного пособия за хамство в адрес покупателей, ничего не дала. И следователи решили допросить старшего сына Владимира.
Парень учился на юридическом факультете в Екатеринбурге. Но когда группа прибыла туда, выяснилось, что он уже более года как отчислен из-за неуплаты за обучение. Стало также известно, что это уже не первый, а третий случай. Первые два разруливала мать. Видимо, чтобы Валерий не узнал о выходках первенца и не пришел в ярость.
У парня имелось алиби: в день убийства он находился у своей девушки в Челябинской области. Но к нему возникли вопросы, когда ее соседи стали путаться в показаниях. В результате образовалось трехчасовое окно, которого вполне хватило бы для поездки в Заречный и совершения преступления.
Когда Владимира опрашивали первый раз, на допросе присутствовала и девушка Ольга, обеспечившая ему алиби. У нее несколько раз менялось настроение, она то дрожала, то начинала рыдать, объясняя поведение тем, что ей очень жалко родных возлюбленного. Владимир же был максимально спокойным и отстраненным. Следователи списали такое эмоциональное состояние на последствия сильного стресса.
Но в это время в отделение пришел сосед семьи – некто Шаталов, до пенсии работавший в уголовном розыске. И объявил, что видел Володю в день убийства в подъезде. И его смутила мелкая россыпь пятнышек на брюках парня, которые поблескивали на свету.
Да, сын был в тот день дома. Но это не основания для обвинения в убийстве. Впрочем, его и не потребовалось: Владимир на следующий день пришел, чтобы написать явку с повинной.
Оказывается, в семье было все далеко не так радужно, как казалось со стороны. Мать неоднократно прикрывала сына из-за отчислений. Злилась, что взрослый отпрыск постоянно требует денег, которые уже может заработать самостоятельно. Случались в семье и скандалы из-за периодических погружений старшего сына в алкогольный штопор.
А причина? Она оказалась банальной. Владимир – довольный и нарядный приехал домой и объявил матери, что должен рассказать о чем-то важном. Та спросила, не об очередном ли отчислении из института. Сын отмахнулся и сказал, что его отчислили еще год назад. Но речь о другом: он влюблен и хочет жениться.
Видимо, психика женщины не выдержала такого объема новой и малоприятной информации. Елена взорвалась, начала кричать, несколько раз даже оскорбила незнакомую ей девушку сына. Тот не выдержал и схватился за нож. А потом в дело пошел молоток для отбивки мяса. Завывшую в соседней комнате собаку он тоже убил. А затем хладнокровно расправился с отцом, раздевавшимся в прихожей.
Из речи государственного обвинителя:
Я сразу обратила внимание на то, что в приличной семье, где нормальные отношения, случилось такое несчастье. На суде Владимир был немногословен. Вину свою сразу признал, но рассказывать о содеянном не хотел. Видно было, что это ему тяжело. Адвокат пытался строить линию защиты на состоянии аффекта, но Володя по результатам экспертизы оказался вменяемым и совершил преступление в здравом уме. Также врачи заметили инъекции на его теле.
В ходе следствия выяснилось, что Владимир употреблял наркотики. С учетом явки с повинной он был приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Надежда российского спорта убита бойфрендом из ревности
- Выходец из Ирака убил свою шведскую подружку
- "Живи счастливо": после сообщения о разводе россиянин в ярости разбил машину жены
- Россиянка, застав сожителя в постели своей матери, оскорбилась и лишила жизни соперницу
- Сын написал трогательное письмо своему отцу, который работает дворником