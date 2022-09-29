Проверка алиби близкого родственника, которая помогла раскрыть двойное убийство

Когда мужчина второй день подряд не вышел на работу, сотрудники обеспокоились: начальник всегда предупреждал о форс-мажорах. Они и обратились в ЧОП, где имелся дубликат ключей. Дальше прихожей люди не пошли, поскольку картина в квартире царила ужасающая.

Неизвестные расправились со всей семьей и не пощадили даже пса – домашнего любимца. В семье было двое взрослых сыновей. Когда на место преступления прибыл старший – Владимир – оперативники и собравшиеся соседи замолчали. Одна из соседок вспоминала:

То ли он сам приехал, то ли его привезли. Скорее всего, сам. С девушкой. Встал на лестничной площадке как вкопанный. Спокойно и молча смотрел на происходящее.

Разбойное нападение? Вполне может быть. Тем более что буквально месяц назад квартиру состоятельной семьи уже грабили. Воров не нашли. И с этого момента Штирцы стали сдавать ее на пульт охраны.

Второй версией стала месть. Проблемы возникали в основном с бизнесом Елены. У женщины имелись проблемы с выплатами по поставкам товара, судебные иски, случаи серьезной задержки с выплатой зарплаты персоналу. Но чтобы из-за этого убить, да еще и двух человек?

Следователи пришли к выводу, что люди знали убийцу, поскольку спокойно открыли ему дверь. Елена была в домашнем халате, а Валерий, очевидно, не успел снять куртку, вернувшись домой. Разработка одной из недовольных сотрудниц – женщины по имени Галина, которую уволили без выходного пособия за хамство в адрес покупателей, ничего не дала. И следователи решили допросить старшего сына Владимира.