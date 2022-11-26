Как Данелия случайно "Оскар" получил

А вы знали, что Георгий Данелия в 1976 году получил "Оскар"? Правда, за японского режиссёра.
1976-й был очень урожайным на хорошие фильмы. Все главные награды забрал фильм Милоша Формана "Пролетая над гнездом кукушки", среди других номинантов были "Собачий полдень" с Аль Пачино, "Амаркорд" Феллини, "Барри Линдон" Кубрика и "Челюсти" Спилберга. В категории "Лучший фильм на иностранном языке" - "Дерсу Узала" знаменитейшего японского режиссёра Акиры Куросавы.
"Дерсу Узала" был совместной советско-японской картиной, но номинировали его от СССР, потому что от Японии отобрали фильм "Тоска по родине" Кэя Кумаи. В Советском Союзе Куросаву любили. В 1971 году японский классик посетил Московский кинофестиваль с фильмом "Под стук трамвайных колёс". "Мосфильм" предложил Куросаве снять кино по мотивам русской или советской книги. Все расходы студия обязалась взять на себя, предоставив мастеру полную творческую свободу. Режиссёр с радостью согласился на такое щедрое предложение, тем более он давно хотел поставить повесть Владимира Арсеньева "Дерсу Узала". Куросава прочитал книгу в 1940-х и тогда же загорелся идеей картины по Арсеньеву. Шансов снять фильм в СССР не было, поэтому режиссёр решил перенести действие на остров Хоккайдо, но потом отказался от этой идеи:
На Хоккайдо такой фильм по-настоящему не мог бы получиться. Там иные, не похожие на Уссурийскую тайгу, масштабы природы. Там не мог бы жить такой человек, как Дерсу Узала. Эту картину нужно было снимать на русской Земле, но тогда это было невозможно.
Вернувшись в Японию, Акира Куросава из-за провала и разгрома "Под стук трамвайных колёс" на родине, попытался свести счёты с жизнью. К счастью, его спасли, и он начал работу над "Дерсу Узала".
Вторым режиссёром на фильме работал Владимир Васильев. Он позже вспоминал, что советской делегации не было на церемонии вручения наград, потому что в СССР посчитали фильм неудачным. То есть решили, что "Оскар" не дадут, а значит и ехать не стоит. Но всё же решили подстраховаться. Георгий Данелия представлял "Афоню" на кинофоруме в Лос-Анджелесе и его попросили поприсутствовать на всякий случай. Просьба застала режиссёра врасплох, он даже не успел раздобыть смокинг и бабочку. К счастью, в парадных ботинках он обнаружил случайно упавшую туда ещё в Москве связанную узлом бабочку. Пытаясь развязать бабочку зубами, он содрал коронки, поставленные вместо вытащенных передних зубов. Так что на сцену за статуэткой он поднимался с челюстью в кармане. Из-за этого досадного происшествия речь Данелии была одной из самых коротких за всю историю награды, а ещё он не мог как положено лауреату "Оскара" широко улыбаться на фотосессии лауреатов. Ему на помощь пришёл японский продюсер, посоветовавший приклеить зубы жвачкой.
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Сам Куросава в Лос-Анджелес не приехал. Статуэток сделали две по числу продюсеров - один японский, один советский. Японский продюсер оставил статуэтку себе, а в СССР сделали с неё копию, перемешали статуэтки и предложили Куросаве на выбор одного "Оскара" из двух. Позже выяснилось, что у Куросавы оказалась копия, а оригинал хранится в музее "Мосфильма".
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