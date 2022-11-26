Как Данелия случайно "Оскар" получил

Вторым режиссёром на фильме работал Владимир Васильев. Он позже вспоминал, что советской делегации не было на церемонии вручения наград, потому что в СССР посчитали фильм неудачным. То есть решили, что "Оскар" не дадут, а значит и ехать не стоит. Но всё же решили подстраховаться. Георгий Данелия представлял "Афоню" на кинофоруме в Лос-Анджелесе и его попросили поприсутствовать на всякий случай. Просьба застала режиссёра врасплох, он даже не успел раздобыть смокинг и бабочку. К счастью, в парадных ботинках он обнаружил случайно упавшую туда ещё в Москве связанную узлом бабочку. Пытаясь развязать бабочку зубами, он содрал коронки, поставленные вместо вытащенных передних зубов. Так что на сцену за статуэткой он поднимался с челюстью в кармане. Из-за этого досадного происшествия речь Данелии была одной из самых коротких за всю историю награды, а ещё он не мог как положено лауреату "Оскара" широко улыбаться на фотосессии лауреатов. Ему на помощь пришёл японский продюсер, посоветовавший приклеить зубы жвачкой.