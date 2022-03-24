FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Сообщество RealFishki 366 постов • 33 подписчика подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Необъяснимые технологии древних

Необъяснимые технологии древних (7 фото)

Автор:
24 марта 2022 02:06
Сообщество : RealFishki
Метки: Древние   Мастера   загадка   клинки   огонь   тайна   технологии   ученые   
1452
7

Есть много изобретений, с которыми учёные и исследователи не могут разобраться до сих пор.

Давайте рассмотрим несколько загадочных находок:


Чаша Ликурга

×
×

Её сделали римляне в IV веке н.э. Она сделана изумительно, но главная особенность чаши - это цвет. Если освещать её спереди, она зелёная, если сзади - красная. После долгих исследований выяснилось, что мастера добавили в дихроичное стекло микрочастицы серебра и золота. Их размер - 50 нанометров, это в 1000 раз меньше кристалла сахара.

Частицы рассеивают свет и именно они делают цвет чаши таким красивым. Причём сначала учёные думали, что частицы попали в стекло случайно. Но нет, срезы на кубке и качество обработки говорит о том, что римляне применяли эти технологии осознанно. Хотя как они это делали - решительно не ясно.


Сейсмоскоп Чжан Хэна

Сейсмограф изобрели в 1703 году. Уже тогда он отлично регистрировал подземные толчки. Но первый такой прибор сделали гораздо раньше: во II веке н.э., его создателем был величайший учёный своего времени.

Сейсмоскоп выглядел как бронзовый кувшин, высотой 1,8 метра. По периметру расположено восемь драконов, в пасти у каждого был металлический шар. В основании кувшина, под каждой пастью дракона, мастер расставил фигурки жаб. Во время подземных толчков, металлический шар выпадал из пасти дракона и попадал в жабу. По её расположению определяли эпицентр землетрясения.

На рисунке - лишь эмитация древнего сейсмоскопа. А секрет настоящего был в том, что внутри сосуда располагался маятник, который реагировал на дрожь поверхности и открывал соответствующую пасть дракона. Учёные до сих пор ломают голову над тем, как Чжан Хэн разместил его в сосуде и заставил всю конструкцию работать.


Греческий огонь

Впервые его применили византийцы в 426 году н.э. Его главная особенность: пламя полыхало даже при соприкосновении с водой. Его изобрёл химик Каллиник и несколько столетий огонь позволял отражать атаки врагов на Византию. Чтобы сохранить рецепт греческого огня в секрете, его производство разделили на несколько этапов и каждый из них делали разные люди. Поэтому вместе с Византией погибла и технология создания этого грозного оружия.


Чандарская плита

Найдена в 1999 году, её ещё называют “Дашкин камень” и “Карта Создателя”. Многие исследователи считают, что на ней изображена карта Урала - каким он был… 120 миллионов лет назад. На карте есть русла рек, некоторые даже находят на ней изображение древних иероглифов. Ну а другие учёные считаю всё это лютым бредом, и говорят, что это обычный камень с естественным рисунком, и его возраст - 3000 лет.


Линза Нимруда

Уникальный оптический прибор в 1845 году нашёл Генри Лейард, на территории, которую занимала древняя Месопотамия.Линза овальной формы, сделана из горного хрусталя. Её изготовили примерно в VII веке н.э. как именно - не ясно, особенно учитывая филигранность шлифовки. Тем более непонятно, как её использовали, то ли в качестве увеличительного стекла для телескопа, то ли для концентрации солнечных лучей.


Мечи Ульфберта

Клинки каролингского типа, широко использовались в Скандинавии в период VIII-X вв. н.э. Секрет оружия в том, что в стали содержалось просто зашкаливающее количество углерода, технологии раннего средневековья просто не могли обеспечить производство такого уровня. Мечи были одновременно и твёрдыми, и эластичными, поэтому воин с таким оружием имел весомое преимущество над соперником.

Такую сталь смогли изготавливать только после промышленной революции. А учёные до сих пор бьются над вопросом: как древние мастера делали такие совершенные клинки. Скорее всего, это так и останется тайной - технология исчезла вместе со своими создателями.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Древние   Мастера   загадка   клинки   огонь   тайна   технологии   ученые   
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
67k
Доктор Джонс 2 часа назад
"что это обычный камень с естественным рисунком, и его возраст - 3000 лет"
Как раз цифра 3000 - то и есть лютый бред...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Одынат Полчаса назад
По местам, не такие уж космические технологии "Содержание углерода во всех образцах неоднородно и колеблется в пределах 0,7 1,2 % в зависимости от образца и исследуемой детали. Твёрдость грани лезвия достигает 470 единиц по Виккерсу, однако ближе к сердцевине падает до 355". Да если взять дешевенький оппинель из нержавейки, то его твердость достигает 58 HRC, что соответствует Виккерсу 707.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
RaiJu 4 часа назад
Главное заголовок да? [мат].
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Страна, в которой можно путешествовать по времени Страна, в которой можно путешествовать по времени В Италии создали робота в стиле Железного человека В Италии создали робота в стиле Железного человека Секретные послания и символы, зашифрованные в известных полотнах Секретные послания и символы, зашифрованные в известных полотнах Учёные показали, как "звучит" паутина Учёные показали, как "звучит" паутина Какую тайну хранит Башня Дьявола Какую тайну хранит Башня Дьявола На выставке, посвященной группе Дятлова, показали загадочные экспонаты На выставке, посвященной группе Дятлова, показали загадочные экспонаты
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

9734



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как немцы рассказали правду о Сталинграде
2
50
Как немцы рассказали правду о Сталинграде
"Покажи, насколько ты крут": кавказец решил покрасоваться перед девушками и пожалел об этом
1
88
"Покажи, насколько ты крут": кавказец решил покрасоваться перед девушками и пожалел об...
Набирающие популярность в сообществах
Невероятно, но факт: истории XIX века, в которые сложно поверить
2
18
Невероятно, но факт: истории XIX века, в которые сложно поверить
Без права "Голоса": закроют ли популярное шоу из-за санкций?
0
12
Без права "Голоса": закроют ли популярное шоу из-за санкций?
Древнегреческие скульптуры выглядели не так, как показано в учебниках (3 фото)
Древнегреческие скульптуры выглядели не так, как показано в учебниках (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хмельные истины
1
0

Лучшие демотиваторы
Здравствуйте, я ваша новая соседка
8
45

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#история#факты#автомир#аварии#авто аварии#в мире#картинки#новости
#фото#интересно#интересное#дтп#Ynews#СССР#Приколы#Девушка#США#повезло
#прикол#Ватермарк#люди#автомобили#Россия#подборка#Разное#дети#забавно#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться