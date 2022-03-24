Необъяснимые технологии древних

Есть много изобретений, с которыми учёные и исследователи не могут разобраться до сих пор.
Давайте рассмотрим несколько загадочных находок:
Чаша Ликурга
Её сделали римляне в IV веке н.э. Она сделана изумительно, но главная особенность чаши - это цвет. Если освещать её спереди, она зелёная, если сзади - красная. После долгих исследований выяснилось, что мастера добавили в дихроичное стекло микрочастицы серебра и золота. Их размер - 50 нанометров, это в 1000 раз меньше кристалла сахара.
Частицы рассеивают свет и именно они делают цвет чаши таким красивым. Причём сначала учёные думали, что частицы попали в стекло случайно. Но нет, срезы на кубке и качество обработки говорит о том, что римляне применяли эти технологии осознанно. Хотя как они это делали - решительно не ясно.
Сейсмоскоп Чжан Хэна
Сейсмограф изобрели в 1703 году. Уже тогда он отлично регистрировал подземные толчки. Но первый такой прибор сделали гораздо раньше: во II веке н.э., его создателем был величайший учёный своего времени.
Сейсмоскоп выглядел как бронзовый кувшин, высотой 1,8 метра. По периметру расположено восемь драконов, в пасти у каждого был металлический шар. В основании кувшина, под каждой пастью дракона, мастер расставил фигурки жаб. Во время подземных толчков, металлический шар выпадал из пасти дракона и попадал в жабу. По её расположению определяли эпицентр землетрясения.
На рисунке - лишь эмитация древнего сейсмоскопа. А секрет настоящего был в том, что внутри сосуда располагался маятник, который реагировал на дрожь поверхности и открывал соответствующую пасть дракона. Учёные до сих пор ломают голову над тем, как Чжан Хэн разместил его в сосуде и заставил всю конструкцию работать.
Греческий огонь
Впервые его применили византийцы в 426 году н.э. Его главная особенность: пламя полыхало даже при соприкосновении с водой. Его изобрёл химик Каллиник и несколько столетий огонь позволял отражать атаки врагов на Византию. Чтобы сохранить рецепт греческого огня в секрете, его производство разделили на несколько этапов и каждый из них делали разные люди. Поэтому вместе с Византией погибла и технология создания этого грозного оружия.
Чандарская плита
Найдена в 1999 году, её ещё называют “Дашкин камень” и “Карта Создателя”. Многие исследователи считают, что на ней изображена карта Урала - каким он был… 120 миллионов лет назад. На карте есть русла рек, некоторые даже находят на ней изображение древних иероглифов. Ну а другие учёные считаю всё это лютым бредом, и говорят, что это обычный камень с естественным рисунком, и его возраст - 3000 лет.
Линза Нимруда
Уникальный оптический прибор в 1845 году нашёл Генри Лейард, на территории, которую занимала древняя Месопотамия.Линза овальной формы, сделана из горного хрусталя. Её изготовили примерно в VII веке н.э. как именно - не ясно, особенно учитывая филигранность шлифовки. Тем более непонятно, как её использовали, то ли в качестве увеличительного стекла для телескопа, то ли для концентрации солнечных лучей.
Мечи Ульфберта
Клинки каролингского типа, широко использовались в Скандинавии в период VIII-X вв. н.э. Секрет оружия в том, что в стали содержалось просто зашкаливающее количество углерода, технологии раннего средневековья просто не могли обеспечить производство такого уровня. Мечи были одновременно и твёрдыми, и эластичными, поэтому воин с таким оружием имел весомое преимущество над соперником.
Такую сталь смогли изготавливать только после промышленной революции. А учёные до сих пор бьются над вопросом: как древние мастера делали такие совершенные клинки. Скорее всего, это так и останется тайной - технология исчезла вместе со своими создателями.
Источник:
АНТИФИШКИ
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