Необъяснимые технологии древних

Сейсмограф изобрели в 1703 году. Уже тогда он отлично регистрировал подземные толчки. Но первый такой прибор сделали гораздо раньше: во II веке н.э., его создателем был величайший учёный своего времени.

Сейсмоскоп выглядел как бронзовый кувшин, высотой 1,8 метра. По периметру расположено восемь драконов, в пасти у каждого был металлический шар. В основании кувшина, под каждой пастью дракона, мастер расставил фигурки жаб. Во время подземных толчков, металлический шар выпадал из пасти дракона и попадал в жабу. По её расположению определяли эпицентр землетрясения.

На рисунке - лишь эмитация древнего сейсмоскопа. А секрет настоящего был в том, что внутри сосуда располагался маятник, который реагировал на дрожь поверхности и открывал соответствующую пасть дракона. Учёные до сих пор ломают голову над тем, как Чжан Хэн разместил его в сосуде и заставил всю конструкцию работать.

Греческий огонь