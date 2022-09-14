Прохор Шаляпин в огне: певец опробовал китайский лечебный массаж

Огненный массаж, как описывает его сам Шаляпин, древняя китайская практика, которая придает пациенту прилив жизненной силы и стимулирует иммунитет. Ну и как пишет сам певец, очищает каналы.
Впрочем, такой массаж действительно существует и это не новомодная спа процедура обитателей Рублевки.
Речь идет о лечебном массаже, который применяют при борьбе с бессонницей и при снятии болей от остеохондроза.
Неясно чем из этого страдает любимец взрослых женщин с прекрасным бархатным голосом. В целом, Прохор и сам может страдать от болей в спине.
Несмотря на эффектность, процедура действительно безопасная, если соблюдать все правила и технику безопасности.
А вы бы решились на такой массаж?
Источник:
АНТИФИШКИ
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А я Митхун Чакраборти тогда.)
Какая техника безопасности? У массажиста был шанс спалить нах.. этого мудака и прославиться на весь рунет! Да видно кишка тонка, или как пишет прошка "каналы тонки", которые ему прочищали...