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Прохор Шаляпин в огне: певец опробовал китайский лечебный массаж

Прохор Шаляпин в огне: певец опробовал китайский лечебный массаж

Автор:
14 сентября 2022 21:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: spa   Шаляпин   звезды   интересно   лечение   массаж   огненный массаж   
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Огненный массаж, как описывает его сам Шаляпин, древняя китайская практика, которая придает пациенту прилив жизненной силы и стимулирует иммунитет. Ну и как пишет сам певец, очищает каналы.

Впрочем, такой массаж действительно существует и это не новомодная спа процедура обитателей Рублевки.

Речь идет о лечебном массаже, который применяют при борьбе с бессонницей и при снятии болей от остеохондроза.

Неясно чем из этого страдает любимец взрослых женщин с прекрасным бархатным голосом. В целом, Прохор и сам может страдать от болей в спине.

Несмотря на эффектность, процедура действительно безопасная, если соблюдать все правила и технику безопасности.

А вы бы решились на такой массаж?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: spa   Шаляпин   звезды   интересно   лечение   массаж   огненный массаж   
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21  комментарий
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6k
Duckk Час назад
Правильный массаж
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1k
Лебовски 3 минуты назад
Зачем этот ПИДР тут? МИНУС!
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6k
Али Ди 23 минуты назад
Прохор Андреевич Шаляпин (при рождении Андрей Андреевич Захаренков.
А я Митхун Чакраборти тогда.)
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33k
Notan Blaine Полчаса назад
Все древние китайские практики лечения придумали в XX веке.
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84
Аврашалом Маркович Полчаса назад
Одно слово - CTAPYLLIKOEI3
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
СМЕНИ ник - НЕ ПОЗОРЬ это имя!!!!!!!!!!!
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
Уберите этого геронтофила!!!!!!!!!!!!
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380
Gigantes 42 минуты назад
Что здесь делает этот позор?
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6k
maclay 44 минуты назад
Да надо дома, где родился, в деревне, на печи полежать, потом навоз убрать, сено покосить, воды наносить, самогона употребить... и всё пройдёт, дурень !
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20k
babuby 48 минут назад
И накуа на это надо тут!??
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8k
Владимир 53 минуты назад
И на кой это тут?
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3k
Pijavka 59 минут назад
А расскажите мне, как мусорный пост за пол часа набирает 25 лайкосиков и попадает в горячее? Проша фишкам денюшек занёс? Типа, жрите с лопаты, мы ещё навалим?
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11k
Alex Djeff Час назад
"Несмотря на эффектность, процедура действительно безопасная, если соблюдать все правила и технику безопасности"
Какая техника безопасности? У массажиста был шанс спалить нах.. этого мудака и прославиться на весь рунет! Да видно кишка тонка, или как пишет прошка "каналы тонки", которые ему прочищали...
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23k
MrGod Час назад
Зачем мне знать, что это какашка сделала и как она живёт?
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3k
Трям Час назад
Покемониха, верни обратно свой ник, чтоб было проще иднтифицировать мудилу!
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6k
Sanar Час назад
Пля какую херню только не постят, а ещё он срёт прикинь автор
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197
MAXIMUS 2 часа назад
Надо было бензином тушит!
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10k
kaboza 2 часа назад
шляпину очко китайцы почистили?
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