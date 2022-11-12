Хи донт кноу ху ай эм? - Киркоров устроил скандал в Дубае из-за того, что его не пустили в магазин

Дубаи стали новым лондоном для российских сливок общества. Все эти тик-токеры, звезды эстрады, актеры, крипто-инвесторы и прочие "полезные" представители зажиточного слоя общества повалили в ОАЭ после февральских событий.
Филипп Киркоров привык, что в России он король эстрады и может себя вести подобающе, но в Дубаи не Москва.
В арабской стране она весьма жестко относятся к публичному поведению и пропаганде ЛГБТ, поэтому вне зависимости от социального статуса и наличия денег, организации в праве оставлять за собой обслуживать или не обслуживать подозрительных людей.
На спокойный отказ, естественно наш артист устроил настоящую истерику. "Хи донт кноу ху ай эм? Хи вонт э скандал нау?", - объяснил Киркорову его спутник, а после разъяснил, что не стоит сильно возникать иначе могут быть проблемы с законом.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Прохор Шаляпин в огне: певец опробовал китайский лечебный массаж
- Как выглядела Ирина Шейк до того, как уехала из российской глубинки покорять США
- Звезды Голливуда на фоне шимпанзе
- Ученые нашли следы первых звезд – в созвездии Волопаса оказались «старики» от Вселенной
- Неожиданные фото знаменитостей
Ну, есть минимум две версии...
А кто его короновал ?
Будулай вернулся?
тогда бы сразу узнал и приняли бы соответственно