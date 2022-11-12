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Хи донт кноу ху ай эм? - Киркоров устроил скандал в Дубае из-за того, что его не пустили в магазин

Хи донт кноу ху ай эм? - Киркоров устроил скандал в Дубае из-за того, что его не пустили в магазин

Автор:
12 ноября 2022 00:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дубай   Киркоров   звезды   интересно   скандал   филипп   
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Дубаи стали новым лондоном для российских сливок общества. Все эти тик-токеры, звезды эстрады, актеры, крипто-инвесторы и прочие "полезные" представители зажиточного слоя общества повалили в ОАЭ после февральских событий.

Филипп Киркоров привык, что в России он король эстрады и может себя вести подобающе, но в Дубаи не Москва.

В арабской стране она весьма жестко относятся к публичному поведению и пропаганде ЛГБТ, поэтому вне зависимости от социального статуса и наличия денег, организации в праве оставлять за собой обслуживать или не обслуживать подозрительных людей.

На спокойный отказ, естественно наш артист устроил настоящую истерику. "Хи донт кноу ху ай эм? Хи вонт э скандал нау?", - объяснил Киркорову его спутник, а после разъяснил, что не стоит сильно возникать иначе могут быть проблемы с законом.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Дубай   Киркоров   звезды   интересно   скандал   филипп   
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19  комментариев
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12k
Alex Djeff 2 часа назад
"Хи донт кноу ху ай эм?"
Ну, есть минимум две версии...
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28k
Григорий 4 минуты назад
Здесь консьерж на входе наехал за что? Эпатажный вид у поп-деятеля-музыканта? А деньги он любит? У человека они есть.
Здесь консьерж на входе наехал за что? Эпатажный вид у поп-деятеля-музыканта? А деньги он любит? У человека они есть.Посмотреть
Здесь консьерж на входе наехал за что? Эпатажный вид у поп-деятеля-музыканта? А деньги он любит? У человека они есть.
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328
shoes546 6 минут назад
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528
Павел 20 минут назад
Как им разница, кем он себя мнит. Там он для них просто какой-то петух, который не соответствует местным нормам. Ещё и в элементарном вопросе сделал грамматическую ошибку.
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1k
Moon24 Полчаса назад
Магазины для людей а не для петухов . Да и выгдядит Киркоров отвратно
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10k
Сергей 36 минут назад
Тем не менее, его пустили...
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6k
newegg 37 минут назад
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1k
Виктор Глущенко 38 минут назад
Филипп Киркоров привык, что в России он король эстрады
А кто его короновал ?
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7k
Погулять вышел Час назад
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1k
Шурман Час назад
Я почему то думал что Тенерифе всегда был халявой для всех , помню как там запарился так что Дубай где то нервно курит . Про Андору тоже многое писали и на слуху была , но я лично не любитель этого карлика , оказалось что тоже халява , вот только проблема у них другая , все что ты набрал там экстра без акциза то плати , аэропортов там нет , или Барселона или Франция а передвижение по 4 пропускным пунктам , слава богу тестя за руль кинул что бы машину не проверяли , на старого человека хрен бы кто подумал что там 10 блоков сигарет и алкоголь :)
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1k
Александр Потёмкин Час назад
Может хватит постить про "Кир..., Пуга..., Ург..., Гал..."? Или, среди "фишкян" есть ещё те, кто готов выкладываться на их выступления?
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124k
DeOrio Час назад
В очередной раз Филя паникует из-за ломки.
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7k
Tim_G Час назад
а хто это?
Будулай вернулся?
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7k
Tim_G Час назад
леггинсы надо было одеть

тогда бы сразу узнал и приняли бы соответственно
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40k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
хватит про него постить млин !!!!
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3k
Трям 2 часа назад
Надо их научить уже фразе - "Пошел на .хуй румын слащавый!"
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38k
Александр 2 часа назад
Посадите его на лошадь.....Позорище лесное.. Одним словом - Румын...
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