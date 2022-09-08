FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6695 постов • 751 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Звезды Голливуда на фоне шимпанзе

Звезды Голливуда на фоне шимпанзе

Автор:
08 сентября 2022 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Шимпанзе   артисты   голливуд   звезды   интересно   обезьяны   съемки   шоу бизнес   
142
32
Шимпанзе - доброжелательные, интеллектуальные и хорошо обучаемые обезьяны. Именно поэтому они пользуются большой популярностью у голливудских продюсеров и стали звездами многих знаменитых фильмов. Заглянем же на съемочную площадку и посмотрим, кто из звезд работал с шимпанзе, и как это было.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Шимпанзе   артисты   голливуд   звезды   интересно   обезьяны   съемки   шоу бизнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

76398



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Царь-лестницы, которых вообще не должно было существовать в природе
Царь-лестницы, которых вообще не должно было существовать в природе
Расизм, тупость и дефицит париков: порция свежих мемов о новом "Властелине колец"
Расизм, тупость и дефицит париков: порция свежих мемов о новом "Властелине колец"
Набирающие популярность в сообществах
Вещи, которые в 1990-х выпрашивали почти все дети
Вещи, которые в 1990-х выпрашивали почти все дети
Цифровой археолог раскопал лунную историю
Цифровой археолог раскопал лунную историю
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А бонусами можно?

Лучшие демотиваторы
А так хотелось...

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#картинки#Разное#дтп#улыбнуло#сатира#Ynews#в мире#автомир
#фото#прикол#позитив#аварии#люди#забавно#шоу бизнес#подборка#фотографии#интересное
#интересно#факты#кино#автомобили#сарказм#новости#авто аварии#история#звёзды#фильм
10 удивительных фактов о Сэмюэле Джексоне 10 удивительных фактов о Сэмюэле Джексоне Николас Кейдж - звезда и оригинал Николас Кейдж - звезда и оригинал Неизвестные факты о Сильвестре Сталлоне Неизвестные факты о Сильвестре Сталлоне Джордж Клуни так вошел в роль, что загремел в больницу Джордж Клуни так вошел в роль, что загремел в больницу Вот так выглядят звезды без грима! Вот так выглядят звезды без грима!

На что жалуетесь?

Вернуться