Звезды Голливуда на фоне шимпанзе

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08 сентября 2022 08:30
Шимпанзе - доброжелательные, интеллектуальные и хорошо обучаемые обезьяны. Именно поэтому они пользуются большой популярностью у голливудских продюсеров и стали звездами многих знаменитых фильмов. Заглянем же на съемочную площадку и посмотрим, кто из звезд работал с шимпанзе, и как это было.
Женщина держит шимпанзе во время съемок фильма «Тарзан в опасности».
Рональд Рейган с шимпанзе
Женевьева Пейдж с шимпанзе
Энтони Ньюли и Джоан Коллинз с шимпанзе
Элли Мэй танцует с шимпанзе
Сабина Бетманн с коллегой
Вера Чехова держит на руках дрессированного шимпанзе Морица, 1960 год
Аннет Фуничелло с шимпанзе
Пьер Анджели и Дэнни Кей с шимпанзе
Эльке Соммер недовольно поджимает губы, держа в руках шимпанзе в платье
Дэнни Кэй и Пьер Анджели с шимпанзе
Айриш МакКалла с шимпанзе, 1955 год
Мэрилин Монро и ее партнер-шимпанзе на съемках «Обезьяньих проделок», 1952 год
Дайана Линн держит шимпанзе, 1951 год
Мэри Хартлайн помогает молодому шимпанзе подписать контракт, 1950 год
Дайана Линн и Рональд Рейган с шимпанзе, 1959 год
На пляже: Дороти Ламур с шимпанзе, 1939 год
Морин О'Салливан с шимпанзе
Дороти Ламур с шимпанзе, 1937 год
Марта Рэй с шимпанзе, 1936 год
Молли Ламонт с шимпанзе, 1936 год
Фанни Брайс с шимпанзе, 1930-е годы
Морин О’Салливан, 1932 год
Джонни Вайсмюллер, Морин О’Салливан и малыш (Джонни Шеффилд) с шимпанзе
Рональд Рейган и Дайана Линн с шимпанзе
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— переведено специально для fishki.net
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