Звезды Голливуда на фоне шимпанзе

Шимпанзе - доброжелательные, интеллектуальные и хорошо обучаемые обезьяны. Именно поэтому они пользуются большой популярностью у голливудских продюсеров и стали звездами многих знаменитых фильмов. Заглянем же на съемочную площадку и посмотрим, кто из звезд работал с шимпанзе, и как это было.

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Женщина держит шимпанзе во время съемок фильма «Тарзан в опасности». 0 Источник:

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Рональд Рейган с шимпанзе 0 Источник:

Пэт Кумбс с шимпанзе 0 Источник:

Женевьева Пейдж с шимпанзе 0 Источник:

Энтони Ньюли и Джоан Коллинз с шимпанзе 0 Источник:

Шер и ее друг Тото 0 Источник:

Брижитт Бардо с шимпанзе 0 Источник:

Элли Мэй танцует с шимпанзе 0 Источник:

Сабина Бетманн с коллегой 0 Источник:

Вера Чехова держит на руках дрессированного шимпанзе Морица, 1960 год 0 Источник:

Аннет Фуничелло с шимпанзе 0 Источник:

Пьер Анджели и Дэнни Кей с шимпанзе 0 Источник:

Эльке Соммер недовольно поджимает губы, держа в руках шимпанзе в платье 0 Источник:

Дэнни Кэй и Пьер Анджели с шимпанзе 0 Источник:

Айриш МакКалла с шимпанзе, 1955 год 0 Источник:

Анита Экберг с шимпанзе 0 Источник:

Энн Тодд с шимпанзе 0 Источник:

Мэрилин Монро и ее партнер-шимпанзе на съемках «Обезьяньих проделок», 1952 год 0 Источник:

Дайана Линн держит шимпанзе, 1951 год 0 Источник:

Мэри Хартлайн помогает молодому шимпанзе подписать контракт, 1950 год 0 Источник:

Дайана Линн и Рональд Рейган с шимпанзе, 1959 год 0 Источник:

На пляже: Дороти Ламур с шимпанзе, 1939 год 0 Источник:

Морин О'Салливан с шимпанзе 0 Источник:

Дороти Ламур с шимпанзе, 1937 год 0 Источник:

Марта Рэй с шимпанзе, 1936 год 0 Источник:

Молли Ламонт с шимпанзе, 1936 год 0 Источник:

Фанни Брайс с шимпанзе, 1930-е годы 0 Источник:

Морин О’Салливан, 1932 год 0 Источник:

Джонни Вайсмюллер, Морин О’Салливан и малыш (Джонни Шеффилд) с шимпанзе 0 Источник:

Рональд Рейган и Дайана Линн с шимпанзе 0 Источник: