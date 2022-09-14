Харрисон Форд воссоединился со своим подопечным из индийских джунглей

Фильм "Индиана Джонс и Храм Судьбы" стал мировым хитом, хотя некоторые зрители сочли фильм слишком мрачным и жестоким. Именно он сыграл ключевую роль в создании рейтинга PG-13, предназначенного для фильмов, которые были неподходящими для маленьких детей, и все же давать им категорию "18+" было бы чрезмерным. Несмотря на финансовый успех и похвалы критиков, некоторые критиковали фильм за якобы расистское изображение индийской и китайской культур.

Что касается Куана, то после появления в фильме Стивена Спилберга Куан в следующем году появился на экране в культовом фильме «Балбесы», снятом по рассказу Спилберга режиссером Ричардом Доннером. Но, несмотря на то, что он сыграл заметные роли в двух блокбастерах, в конце 1980-х и 1990-х годах вьетнамский актер остался не у дел.