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Харрисон Форд воссоединился со своим подопечным из индийских джунглей

Харрисон Форд воссоединился со своим подопечным из индийских джунглей

Автор:
14 сентября 2022 16:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ке Хай Куан   Харрисон Форд   воссоединение   голливуд   звезды   знаменитости   индиана джонс   шоу бизнес   
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Харрисон Форд и его коллега по фильму «Индиана Джонс и Храм Судьбы» Ке Хай Куан воссоединились спустя 38 лет.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ке Хай Куан   Харрисон Форд   воссоединение   голливуд   звезды   знаменитости   индиана джонс   шоу бизнес   
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6  комментариев
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59k
pynh 6 часов назад
Чувак одновременно похож на ждекичана и гарипотера
Теперь я видел все.
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Денис Ануфриев 3 часа назад
да это же Коротышка!
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Муса 4 часа назад
воссоединились - поженились что ли? Или Форд усыновил китайца?
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4k
Frank Borman 4 часа назад
Культово-эпичный блокбастер, настоящий кульный хит.
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5k
Hugo_RnD 6 часов назад
"ВОССОЕДИНИЛСЯ"?!?!?!?! Встретился!!!!!!!!
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