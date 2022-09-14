Харрисон Форд воссоединился со своим подопечным из индийских джунглей

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Харрисон Форд и его коллега по фильму «Индиана Джонс и Храм Судьбы» Ке Хай Куан воссоединились спустя 38 лет.
Харрисон Форд и его бывший коллега по фильму Ке Хай Куан радостно улыбались журналистам, воссоединившись впервые за 38 лет.
80-летняя икона Голливуда и 51-летняя звезда "Балбесов" снимались вместе в фильме 1984 года «Индиана Джонс и Храм Судьбы», где Форд играл главного героя, а Куан - его находчивого юного приятеля по кличке "Коротышка".
Куан, который вновь привлек внимание публики после удачной роли в фильме «Все везде и сразу», встретился с Фордом на совместном мероприятии по продвижению фильмов в Анахайме, Калифорния.
80-летняя икона Голливуда и 51-летняя звезда "Балбесов" снимались вместе в фильме 1984 года «Индиана Джонс и Храм Судьбы», где Форд играл главного героя, а Куан - его находчивого юного приятеля по кличке "Коротышка".
Куан, который вновь привлек внимание публики после удачной роли в фильме «Все везде и сразу», встретился с Фордом на совместном мероприятии по продвижению фильмов в Анахайме, Калифорния.
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Куан поделился в соцсетях двумя фотографиями, на которых он обнимает пожилую звезду экрана. "Индиана Джонс и Коротышка встречаются через 38 лет. Я люблю тебя, Инди!" - написал он.
Харрисон Форд в настоящее время занят продвижением своего предстоящего пятого фильма об Индиане Джонсе, в котором Стивена Спилберга в режиссерском кресле заменил Джеймс Мэнголд.
Актер подтвердил на презентации, что это будет его последний выход в роли Индианы Джонса.
"Хорошего понемножку! Меня туда больше не заманят!" — заявил он на презентации.
Актер подтвердил на презентации, что это будет его последний выход в роли Индианы Джонса.
"Хорошего понемножку! Меня туда больше не заманят!" — заявил он на презентации.
Актер, который прохладно относится ко многим своим самым популярным работам, в том числе к сериалу «Звездные войны», был явно взволнован, когда говорил о предстоящем фильме после того, как был показан трейлер. «Фильмы об Индиане Джонсе - о тайнах и приключениях, но они также и о людях, и я очень, очень рад, что у нас есть действительно человеческая история, а также фильм, который будет держать вас в напряжении всю дорогу», - заявил он.
Фильм "Индиана Джонс и Храм Судьбы" стал мировым хитом, хотя некоторые зрители сочли фильм слишком мрачным и жестоким. Именно он сыграл ключевую роль в создании рейтинга PG-13, предназначенного для фильмов, которые были неподходящими для маленьких детей, и все же давать им категорию "18+" было бы чрезмерным. Несмотря на финансовый успех и похвалы критиков, некоторые критиковали фильм за якобы расистское изображение индийской и китайской культур.
Что касается Куана, то после появления в фильме Стивена Спилберга Куан в следующем году появился на экране в культовом фильме «Балбесы», снятом по рассказу Спилберга режиссером Ричардом Доннером. Но, несмотря на то, что он сыграл заметные роли в двух блокбастерах, в конце 1980-х и 1990-х годах вьетнамский актер остался не у дел.
Что касается Куана, то после появления в фильме Стивена Спилберга Куан в следующем году появился на экране в культовом фильме «Балбесы», снятом по рассказу Спилберга режиссером Ричардом Доннером. Но, несмотря на то, что он сыграл заметные роли в двух блокбастерах, в конце 1980-х и 1990-х годах вьетнамский актер остался не у дел.
Отказавшись от актерской карьеры в конце 1990-х, он поступил на кинопрограмму Университета Южной Калифорнии, чтобы открыть для себя новые возможности. Он работал постановщиком боев в «Людях Икс» 2000-х годов и был помощником известного гонконгского режиссера Вонга Кар Вая на съемках картины «2046». После успеха « Безумно богатых азиатов» Куан понял, что Голливуд все больше принимает азиатских актеров, и снова начал активно заниматься проектами. Он снялся в прошлогоднем фильме «Все везде и сразу», где также обратила на себя всеобщее внимание Мишель Йео. Сейчас актер продвигает предстоящий второй сезон сериала "Локи", в котором он появится с Томом Хиддлстоном, Оуэном Уилсоном и Гугу Эмбата-Роу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ке Хай Куан Харрисон Форд воссоединение голливуд звезды знаменитости индиана джонс шоу бизнес
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