20 историй о странных и неловких встречах со знаменитостями

16. «Когда мне было шестнадцать, моя первая работа была в кинотеатре Cinemark. Я был еще довольно зеленым, так что меня заставили работать чем-то типа мальчика на побегушках, то есть, моей единственной задачей было наполнять газировку и попкорн. Я услышал, как кто-то рядом сказал: «О господи! Тут Чак Норрис!» и, будучи крутым подростком, я сразу же пошутил: «Чак Норрис? Я слышал, что у него горячая жена!». Я говорю это и поворачиваюсь, чтобы поставить пакет с попкорном, и кто же стоит прямо передо мной? Чак. Долбанный. Норрис. У него была такая гигантская довольная ухмылка на лице. Это было до того, как он стал интернет-мемом, и он все еще был в середине съемок «Крутого Уокера». Я знаю, что он слышал, что я сказал о его жене, и на секунду я задумываюсь о том факте, что он учился у Брюса Ли и в свое время обладал многими титулами в боевых искусствах (в то время я был одержим Брюсом Ли), и как он мог легко ударить меня через прилавок, или перетащить через него, или перепрыгнуть через него и надрать мне задницу набором конфет, которые были подо мной. Однако он не говорит мне ни слова, просто смотрит мне прямо в глаза. И подмигивает. Чак Норрис подмигнул мне, потому что я сказал, что у него сексуальная жена. Он взял свой попкорн и напиток и ушел, а я стоял ошеломленный и, наверное, белый как призрак. С тех пор я не постарел ни на день, и это вечное проклятие, потому что теперь я застрял в теле шестнадцатилетнего безголового придурка».