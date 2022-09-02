20 историй о странных и неловких встречах со знаменитостями

Удивительно, но из этой подборки можно почерпнуть немало мудрости. Например, если кто-нибудь когда-нибудь напишет полный свод правил для этой жизни, в нём обязательно должен быть пункт: «Никогда ничего не говори о Чаке Норрисе, не убедившись, что Чак Норрис в этот момент не стоит за тобой».
1. «У моего дедушки был большой магазин электроники, в котором нередко сдавали в аренду концертное оборудование. Менеджер Принса вошел в магазин и тут же потребовал обслужить его, прямо на глазах у всех людей в очереди. Менеджер, по-видимому, был настолько бесячим, что произошло следующее... Менеджер: «АУ, поможет мне кто-нибудь или нет? Дедушка: «Перед тобой в очереди полно людей». Менеджер: «Да, но я представляю Принса». Дедушка: «Мне плевать, что это за принц, я тут король». Конец истории».
2. «Я был на собрании в поддержку Обамы в августе 2007 года. Это было во Флориде, в маленьком спортзале. Мы пожали Обаме руку и немного поболтали с ним, а в итоге пошли за ним обратно за баррикаду, продолжая разговор. В итоге он обнял нас и все такое прочее, но охране это не очень понравилось, поэтому они попросили нас отойти. Обама взошел на трибуны, чтобы сфотографироваться с группой. Охрана пихнула меня, чтобы я подвинулсна другую сторону баррикады (не сильно, но там было тесно), и я упал вперед. Я потянулся схватиться за что-нибудь, чтобы остановить падение. Этим что-нибудь оказалась ягодица Барака Обамы. Он посмеялся».
3. «Я обменялся слюной с Биллом Мюрреем. Когда я был еще совсем малышом, мы ходили на игру команды St. Paul Saints. Почему-то Билл Мюррей был там с кучей прессы, не знаю, почему. Он случайно наткнулся на мою мать, держащую меня на руках, и, в типичной манере Билла Мюррея, отобрал у меня соску и сунул ее себе в рот. Журналисты захохотали, а я, видимо, в ярости, вырвал соску у него изо рта и засунул обратно в свой. Та-да».
4. «Раньше я работал менеджером в магазине Spencer's Gift в престижном торговом центре в Пенсильвании. Бэм Марджера и его команда приехали в безлюдный будний день. Один из его ребят попросил меня закрыть магазин, чтобы Бэма никто не донимал, пока он делает покупки (так, чтобы сам Бэм не услышал). Я вежливо сообщил парню, что мы ни для кого не закрываем магазин. Парень повысил голос и начал угрожать мне в лицо, что позвонит моему начальству и уволит меня... и этот парень был действительно очень большим и устрашающим. Примерно через 20 секунд его громкого разглагольствования я вдруг вижу, как из ниоткуда появляется кулак и выносит парня. Это был Бэм. Он очень спокойно сказал парню, пока тот ругался матом, пытаясь подняться с пола, чтобы он заткнулся и подождал снаружи. Затем он извинился и продолжил делать покупки, пока остальная часть его команды просто угорала. Он купил несколько шоковых ручек и пару футболок. В тот день мое мнение о Бэме резко изменилось с отрицательного на положительное».
5. «Мои родители покупали продукты в супермаркете в Лос-Анджелесе, когда увидели Тима Карри в очереди на кассу. Они тайком пытались разглядеть, что он покупает (чтобы потом рассказать об этом), так что мой папа небрежно прогулялся мимо его тележки, делая вид, что возвращает на место кешью или что-то такое. Он заглянул туда, и все, что у Тима Карри было в тележке, это около дюжины коробок замороженных крабовых котлеток. Только крабовые котлетки, больше ничего. Папа обернулся, чтобы доложить маме, и случайно столкнулся с ним взглядом. Тим Карри просто смотрел на моего отца сверху вниз, ничего не говоря, просто смотрел на него, потому что знал, что делает мой отец, и явно был не в духе. Тогда мой папа в панике громко объявил: «Люблю морепродукты», а затем неловко вернулся обратно к моей маме с тележкой. Он не сказал больше ни слова, пока они не ушли из магазина».
6. «Я поиграл в гляделки с вокалистом группы Mudvayne Чедом Греем. Мы были в баре в Портленде, штат Орегон. Я посмотрел на него, он посмотрел на меня, а потом широко распахнул глаза и вперился в меня пристальным взгляд. Я снял очки, и уставился на него глазами бешеного пса. Он стиснул зубы, я задергал глазами. Затем мы оба кивнули друг другу и вернулись к своим напиткам».
7. «Много лет назад я был на хоррор-конвенте, где одним из гостей был Адам Уэст. Когда я заходил обратно в конференц-центр, я заметил, что он уходит, поэтому придержал для него дверь. Я сказал: «Добрый вечер, мистер Уэст!». Он обернулся, закатил глаза и фыркнул: «Как скажешь». Меня это прямо взбесило. Так что я ответил, не подумав: «Ну вы и говнюк!». Он повернулся ко мне и прорычал этим своим голосом Адама Уэста: «Иди к черту!». Так что, да, Бэтмен послал меня к черту».
8. «Не знаю, насколько это была конфронтация, скорее просто грубостью, но я однажды встретил Дэвида Хассельхоффа на пляже Рендоно, когда мне было около 7-8 лет (так что это было на пике его карьеры в середине 90-х, плюс его заметили мои родители, игнорирующие поп-культуру, так что это явно означало, что этот парень был очень популярным). Я попросил у него автограф, а он сразу же ответил, не глядя на меня: «Я играю со своими детьми, отвали». Я стоял там, не зная, как реагировать и что делать, а он посмотрел на меня и сделал такое странное лицо, как будто только что учуял самый гнилой запах, который только мог проникнуть в человеческие ноздри, и заорал: «Отъ***сь, паршивец мелкий!» Я в ужасе убежал».
9. «Джон Уильямс чуть не сбил меня машиной, когда я переходил дорогу, чтобы пойти на концерт, который он дирижировал. Это было чертовски круто».
10. «Мой дедушка однажды избил Энди Руни, чтобы пригласить Джуди Гарленд на свидание. Нет, правда. Он из него всю душу вытряс».
11. «Когда я был маленький, на одном мероприятии папа чуть не сбил Джона Сину своей машиной. В этом случае его действительно было не видно...».
12. «Вы когда-нибудь открывали дверь именно в тот момент, когда кто-то другой собирался сделать то же самое с другой стороны, так что она ударяет его в лоб? Моя мама сделала это с Леонардом Нимоем».
13. «Пару лет назад я столкнулся в «Старбаксе» с Томом ДеЛонгом из Blink 182. Я узнал его и сказал: «Я раньше так вас любил, ребята!» он посмотрел на меня и сказал: «В смысле, раньше?». И ушел. А я ведь правда хотел сделать ему комплимент. Что ж».
14. «Итак, около четырех лет назад (мне было шестнадцать, сестре столько же) мы с семьей приехали в аэропорт. Мы ждали задержанный рейс, и тут этот придурок в костюме и с прилизанными волосами, зачесанными назад, подходит и начинает всячески выпендриваться и громко говорить, перекрикиваясь о всякой фигне со своими друзьями. Тут он затихает, а затем пытается заглянуть в декольте моей сестры. Я вижу это и кричу "Эй!", а он смотрит на меня, пожимает плечами и уходит. В самолете я узнал, что это был Шайя Лабаф. Вот же му**к».
15. «Несколько недель назад я работал над клипом паршивой новой группы Пита Вентца в его баре в Лос-Анджелесе. Он решил, что будет круто напиться прямо на съемочной площадке. Ближе к концу 18-часового рабочего дня я начал убираться. Я занимался своими делами и вылавливал жвачку и битое стекло из стоячей воды в раковине бара. Да, жвачку. Темой видео была жевательная резинка, и он вывалил на певицу полуторакилограммовый пакет жевательной резинки, хотя я сказал ему бросить горсть в нее и горсть в зрителей. Тут заваливается Пит, смотрит на меня, смотрит на раковину, смотрит на мои руки в перчатках и говорит: «Это пиво недостаточно, б***ь, холодное». А потом выливает целую пинту «Короны» на мои руки и предплечья (я был в таком шоке, что не подумал сразу их убрать). Я обескураженно смотрю на него. Он пожимает плечами и уходит».
16. «Когда мне было шестнадцать, моя первая работа была в кинотеатре Cinemark. Я был еще довольно зеленым, так что меня заставили работать чем-то типа мальчика на побегушках, то есть, моей единственной задачей было наполнять газировку и попкорн. Я услышал, как кто-то рядом сказал: «О господи! Тут Чак Норрис!» и, будучи крутым подростком, я сразу же пошутил: «Чак Норрис? Я слышал, что у него горячая жена!». Я говорю это и поворачиваюсь, чтобы поставить пакет с попкорном, и кто же стоит прямо передо мной? Чак. Долбанный. Норрис. У него была такая гигантская довольная ухмылка на лице. Это было до того, как он стал интернет-мемом, и он все еще был в середине съемок «Крутого Уокера». Я знаю, что он слышал, что я сказал о его жене, и на секунду я задумываюсь о том факте, что он учился у Брюса Ли и в свое время обладал многими титулами в боевых искусствах (в то время я был одержим Брюсом Ли), и как он мог легко ударить меня через прилавок, или перетащить через него, или перепрыгнуть через него и надрать мне задницу набором конфет, которые были подо мной. Однако он не говорит мне ни слова, просто смотрит мне прямо в глаза. И подмигивает. Чак Норрис подмигнул мне, потому что я сказал, что у него сексуальная жена. Он взял свой попкорн и напиток и ушел, а я стоял ошеломленный и, наверное, белый как призрак. С тех пор я не постарел ни на день, и это вечное проклятие, потому что теперь я застрял в теле шестнадцатилетнего безголового придурка».
17. «Мой друг из другого штата проездом был в городе, так что мы встретились в Нью-Йорке, чтобы пообедать и немного выпить. Мы едим в баре, и тут я вижу, что Майк Майерс (SNL, Остин Пауэрс и т. д.) сидит на другом конце бара, смотрит футбольный матч по телевизору и пьет пиво. Я никогда раньше не встречал знаменитостей и не хотел показаться каким-то навязчивым придурком. Но прежде чем оплатить счет, я подошел и сказал: «Привет, Майк, я большой фанат, могу я купить тебе пива?» И, даже не оборачиваясь ко мне, он заявил: «Я сам могу позволить себе алкоголь, прибереги свои деньги для моего следующего фильма». Я завис на секунду, лишившись дара речь, потом смущенно развернулся к своему месту, мы с другом расплатились по счету и разошлись, не сказав ни слова. Я действительно почувствовал себя придурком, ха-ха».
18. «Я работал в киоске торгового центра, продавал мобильные телефоны. Однажды ночью зашла какая-то дама и попросила гарнитуру громкой связи. Она спросила, будет ли это работать с телефоном из другой страны (я тогда был в Ванкувере). Я сказал, мол, конечно. Она вернулась позже той же ночью и сказала, что гарнитура не сработала. Мы только что установили киоск, и я не смог вернуть деньги, поэтому отправил ее (заметьте, под дождем) в главный магазин на той же улице. На следующий день она врывается в киоск. Мой коллега говорит — черт возьми, это та самая женщина... и она привела с собой Арни! Дама начинает орать на меня за то, что я заставил ее выйти под дождь, хотя другой магазин был закрыт (упс), а тем временем Арнольд Шварценеггер стоит позади нее, выглядит сбитым с толку и пытается спросить у нее что-то по-немецки. Оказывается, она была его персональным покупателем. Безумно сюрреалистично. Дело было в 90-х годах».
19. «Я работал велокурьером в Филадельфии во время съемок фильма «Законопослушный гражданин». Часть работы заключалась в том, чтобы доставлять/забирать документы из мэрии, где проходила большая часть съемок. Итак, однажды я вышел из лифта в огромной спешке и наткнулся на толпу людей. Я понял, что это из-за того, что Джейми Фокс и его охранники ждали лифта, пытаясь отгородить фанатов. Так что в итоге я в спешке врезался в него и заорал: «Уйди с дороги, Джейми Фокс!». Почти все, кто это видел, посмотрели на меня очень неловко... кажется, я очень серьезно относился к своей работе».
20. «Мой парень однажды встретил Киану Ривза на съемочной площадке. Он сказал «Я Киану», но произнес имя как «Ки-ну». Мой парень ответил: «Да нет же, ты хотел сказать Ке-я-ну».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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