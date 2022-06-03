Космический ковбой: 25 любопытных фактов о Харрисоне Форде

1186
26
Харрисон Форд — абсолютная легенда. От «Звездных войн» до «Индианы Джонса» и «Бегущего по лезвию», он задал направление сразу для нескольких жанров. Однако актер такой затворник, что очень мало кто знает, что он за человек на самом деле. Хотите узнать об этом космическом ковбое больше? Вот целая подборка малоизвестных фактов о любимом актере.
1. Хана Соло заморозили в эпизоде «Империя наносит ответный удар», потому что, в отличие от Кэрри Фишер и Марка Хэмилла, Форд заключил контракт только на два фильма. После успеха «В поисках утраченного ковчега» Джордж Лукас думал, что Форд не вернется в третью часть «Звездных войн», но на всякий случай «заморозил» его.
×
×
2. До того, как он стал актером, Харрисон Форд был роуди The Doors. Актер рассказал, что после этой работы он «был в одном шаге от ухода в иезуитский монастырь» и что он «не мог угнаться за этими парнями. Это было слишком».
3. Билла Мюррея и Харрисона Форда рассматривали на роль Бэтмена.
4. Во время съемок «В поисках утраченного ковчега» в Тунисе Стивен Спилберг избежал дизентерии, от которой пострадал Харрисон Форд и большая часть съемочной группы и актерского состава. Секретное оружие Спилберга? Чемоданы, полные консервированной пасты SpaghettiOs, которые он привез с собой на съемки.
5. Харрисон Форд проколол себе ухо в популярном магазине для подростков Claire’s Accessories. После пирсинга он подписал блокнот сотруднице, которая проколола ему ухо: «Таворе. Ты проделала во мне дыру. Харрисон Форд».
6. Джордж Лукас не хотел, чтобы Харрисон Форд играл Индиану Джонса, потому что не хотел, чтобы их считали неразлучным дуэтом, как Де Ниро и Скорсезе. Лукас и Спилберг считали, что Том Селлек идеально подходит для этой роли, но он уже снялся в пилотной серии «Частного детектива Магнума» и не мог расторгнуть контракт.
7. Изначально в фильме «В поисках утраченного ковчега» должна была быть сложная сцена боя между Индианой Джонсом и мастером владения меча. Но Харрисон Форд болел, поэтому в итоге Инди просто вытащил пистолет и выстрелил в него.
8. Харрисон Форд заработал 10 000 долларов за «Новую надежду» и 20 000 000 долларов за «Пробуждение силы».
9. Французский режиссер Жак Деми выбрал Харрисона Форда на главную роль в своем первом американском фильме «Ателье моделей» (1969), но глава Columbia Pictures посчитал, что у Форда «нет будущего в кинобизнесе», и посоветовал Деми нанять более опытного актера.
10. В фильме «Империя наносит ответный удар» ответ Хана Соло «Я знаю» на признание принцессы Леи в любви был сымпровизирован Харрисоном Фордом, так как ему казалось, что изначальный вариант («Я тоже тебя люблю») не совсем подходит Хану.
11. На Аллее славы в Голливуде есть 2 звезды, посвященные Харрисону Форду: звезде «Индианы Джонса» и «Звездных войн» и звезде эпохи немого кино 1915-1932 годов.
12. Харрисон Форд, Чеви Чейз и Билл Мюррей были главными претендентами на роль Эдди Валианта в фильме «Кто подставил кроликов Роджера». Они не получили роли, потому что Форд обошелся бы слишком дорого, Чейз не был заинтересован, а Мюррей не знал об этом и потом волновался, что упустил самую большую роль в своей карьере.
13. В списке знаменитостей, побывавших в авиакатастрофах за последние 20 лет, Харрисон Форд — единственный, кто побывал больше, чем в одной. Он был в четырех.
14. Роб Райнер пытался выкупить права на фильм «Побег из Шоушенка» у Фрэнка Дарабонта. Если бы ему это удалось, Рэда и Энди сыграли бы Харрисон Форд и Том Круз соответственно.
15. После выхода «Новой надежды» актеры фильм обрели такую популярность, что, когда Харрисон Форд однажды зашел в музыкальный магазин купить альбом, восторженные фанаты сорвали с него половину рубашки.
16. Харрисон Форд, который сыграет Индиану Джонса в сиквеле 2023 года, на самом деле всего на год старше актера, сыгравшего «старого» Инди в сериале 1990-х годов «Хроники молодого Индианы Джонса».
17. Харрисон Форд несколько раз лично предоставлял экстренные вертолетные услуги по указанию местных властей. Однажды он спас туриста, страдающего от обезвоживания, в Джексоне, штат Вайоминг.
18. Харрисон Форд всего на 12 лет младше Шона Коннери, который сыграл его отца.
19. Харрисон Форд вовсе не угрюмый во всех интервью — на самом деле он просто страдает от тревожности и боязни публичных выступлений.
20. Харрисон Форд старше Иена Макдермида, сыгравшего императора Палпатина: тому было всего 38 на момент выхода «Возвращения джедая».
21. Звезда сериала «Все в семье» Роб Райнер не был главным кандидатом на роль зятя Майка — изначально его должен был сыграть Харрисон Форд.
22. Харрисон Форд отказался от главной роли Бенджамина Мартина в «Патриоте», посчитав, что сценарий свел Войну за независимость США к мелодраме в стиле «месть одного человека».
23. Куртка, которую Харрисон Форд носит в сценах Хана Соло на планете Хот в фильме «Империя наносит ответный удар», на самом деле коричневая. Хотя она может показаться синей, это пример «цветопостоянства»: у нас есть представление о том, как должны выглядеть определенные цвета в зависимости от среды, в которой они находятся.
24. Харрисон Форд сыграл Индиану Джонса в четвертый раз не в четвертом фильме. До него он сыграл старого Инди в эпизоде сериала «Приключения молодого Индиана Джонса».
25. Харрисон Форд и Шон Коннери снимали разговор на борту дирижабля в фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход» без штанов, потому что на съемочной площадке было очень жарко.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Как изменились 14 популярных актеров и актрис, от которых все были без ума. А некоторые до сих пор в любимчиках
- Стивена Спилберга оградили от назойливой преследовательницы
- 30 звезд, которых ни за что не узнать в гриме
- Угадай знаменитость по фотке
- Как сложилась судьба знаменитых детей-актеров?
Новости партнёров
успех "индианы джонса" никогда не понимал. бредятина какая-то)
Но как-то пересмотрел (может возраст) своё отношение к представителям Запада Русофобам .