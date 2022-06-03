Космический ковбой: 25 любопытных фактов о Харрисоне Форде

Харрисон Форд — абсолютная легенда. От «Звездных войн» до «Индианы Джонса» и «Бегущего по лезвию», он задал направление сразу для нескольких жанров. Однако актер такой затворник, что очень мало кто знает, что он за человек на самом деле. Хотите узнать об этом космическом ковбое больше? Вот целая подборка малоизвестных фактов о любимом актере.