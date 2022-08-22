История отношений российской теннисистки Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса, которые так и не поженились

Вместе пара уже больше 20 лет, но они так и не поженились. "Статус женатой или неженатой пары для нас с Энрике вообще неважен. Зато мы оба верим в честность, доверие и взаимное уважение в отношениях", - сказала Анна в одном из интервью.

А как вы считаете, стоит ли официально оформлять отношения?