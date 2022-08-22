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История отношений российской теннисистки Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса, которые так и не поженились

История отношений российской теннисистки Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса, которые так и не поженились

Автор:
22 августа 2022 13:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Энрике Иглесиас   анна курникова   голливуд   звезды   знаменитости   отношения   шоу бизнес   
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Известная теннисистка и поп-певец - одна из скрытных пар Голливуда. Они неохотно обсуждают личные отношения, но по их счастливым лицам и семейным фото в соцсетях ясно, что в доме царит гармония. Сегодня мы решили рассказать вам историю этой пары.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас встретились в 2001 году. Это было на съемках клипа "Escape". Ходят слухи, что певец отказался целовать Анну из-за воспаления на губе, и гримерам пришлось постараться, чтобы скрыть дефект. Другие источники утверждают, что Энрике давно был влюблен в спорстменку: "Анна давно нравилась Энрике, именно поэтому ее и позвали в клип", – поделился секретом режиссер Дэйв Майерс.


Энрике был знатным ловеласом, а Курникова на тот момент вышла замуж за лучшего игрока NHL Сергея Федорова. Однако брак продлился недолго. Уже в 2002, после вспыхнувшего романа, Курникова и Иглесиас впервые вышли в свет вместе. Они пришли на премию MTV Video Music Awards. Анна наблюдала за выступлением возлюбленного из зала.


Парочка поселилась в Майями, скрываясь от назойливых журналистов. В 2004 году у Анны на пальце появилось кольцо с бриллиантом - все заговорили о скорой свадьбе. СМИ предполагали, что молодая пара быстро поженится и также быстро разведется. Однако шло время, ребята не радовали новостями о скором торжестве.

Во время гастролей певец часто общался с журналистами и говорил об отношениях. "Я ненавижу шумные вечеринки. И Анна — мой человек в этом смысле. С ней можно съесть гамбургер или пойти в поход в горы. Она не относится к разряду "пятизвездочных" капризных красоток", - сказал Энрике.


Однако все чаще стали появляться слухи о их разрыве. Певец не раз признавался, что давно развелся. Хотя и свадьбы-то не было. Также в СМИ появлялись новости о том, что Курникова не знакома с отцом Энрике, а их семьи вовсе не любят друг друга.


В 2016 пара перестала появляться вместе и мелькать на снимках папарацци. Все снова заговорили о разладе в их семье. Однако в 2017 секрет раскрылся сам собой: Анна родила близнецов Николаса и Люси. В 2020 на свет появилась Маша.


Анна рано закончила спортивную карьеру, выбрав материнство: "С удовольствием занимаюсь домом, хозяйством, поддерживаю своего любимого во всем. Он сейчас очень увлечен карьерой, и мне нравится быть для него надежным тылом. Не находиться в центре внимания, а, как бы сказать, оставаться чуть-чуть на заднем плане. Я себя чувствую очень комфортно".



А вот что говорит Энрике о роли отца: "Мне нравится моя новая жизнь. Теперь каждый день после работы я действительно тороплюсь домой, чтобы поскорее увидеть Анну и детей. Став отцом, я стал лучше понимать своих родителей… Моих детей трудно развлечь, но когда я вижу улыбки на их лицах, чувствую себя по-настоящему счастливым!".



Вместе пара уже больше 20 лет, но они так и не поженились. "Статус женатой или неженатой пары для нас с Энрике вообще неважен. Зато мы оба верим в честность, доверие и взаимное уважение в отношениях", - сказала Анна в одном из интервью.


А как вы считаете, стоит ли официально оформлять отношения?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Энрике Иглесиас   анна курникова   голливуд   звезды   знаменитости   отношения   шоу бизнес   
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6  комментариев
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47k
dima423 44 минуты назад
Ну если живут и счастливы, то и слава богу, причем тут брак? конечно лучше жить долго и счастливо вместе без официального оформления, чем оформить официальный брак и через год или месяц разбежаться врагами оставив детей без полноценной семьи... Короче дело тут не в оформлении, а в сути отношений)
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4k
Нескучный сад Секунду назад
Симпатичная женщина, отличная теннисистка, хорошая мать... Молодец, реализовала себя по полной!
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2k
Александр 12 минут назад
Трое детей и 20 лет совместной жизни ещё не повод чтобы назвать её своей женой...?!!!
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4k
Михаил 16 минут назад
да пенесистка была знаменитая ее
до сих пожно найти на разных сайтах...
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19k
ЦСКА Полчаса назад
Прочитав всю эту УЙНЮ, возникает только один вопрос: Если "Они неохотно обсуждают личные отношения", то науя какие то мудаки, "решили рассказать вам историю этой пары."??? Что за дикое желание проникнуть в чужие отношения, как тихий бздёх по переполненному трамваю!?
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1k
emporio_ss 37 минут назад
Анна как теннисистка хороших лящей может надавать))) Теперь каждый день после работы я действительно тороплюсь домой, говорит Энрике)))
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