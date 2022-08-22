История отношений российской теннисистки Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса, которые так и не поженились

Известная теннисистка и поп-певец - одна из скрытных пар Голливуда. Они неохотно обсуждают личные отношения, но по их счастливым лицам и семейным фото в соцсетях ясно, что в доме царит гармония. Сегодня мы решили рассказать вам историю этой пары.
Анна Курникова и Энрике Иглесиас встретились в 2001 году. Это было на съемках клипа "Escape". Ходят слухи, что певец отказался целовать Анну из-за воспаления на губе, и гримерам пришлось постараться, чтобы скрыть дефект. Другие источники утверждают, что Энрике давно был влюблен в спорстменку: "Анна давно нравилась Энрике, именно поэтому ее и позвали в клип", – поделился секретом режиссер Дэйв Майерс.
Энрике был знатным ловеласом, а Курникова на тот момент вышла замуж за лучшего игрока NHL Сергея Федорова. Однако брак продлился недолго. Уже в 2002, после вспыхнувшего романа, Курникова и Иглесиас впервые вышли в свет вместе. Они пришли на премию MTV Video Music Awards. Анна наблюдала за выступлением возлюбленного из зала.
Источник:
Парочка поселилась в Майями, скрываясь от назойливых журналистов. В 2004 году у Анны на пальце появилось кольцо с бриллиантом - все заговорили о скорой свадьбе. СМИ предполагали, что молодая пара быстро поженится и также быстро разведется. Однако шло время, ребята не радовали новостями о скором торжестве.
Во время гастролей певец часто общался с журналистами и говорил об отношениях. "Я ненавижу шумные вечеринки. И Анна — мой человек в этом смысле. С ней можно съесть гамбургер или пойти в поход в горы. Она не относится к разряду "пятизвездочных" капризных красоток", - сказал Энрике.
Однако все чаще стали появляться слухи о их разрыве. Певец не раз признавался, что давно развелся. Хотя и свадьбы-то не было. Также в СМИ появлялись новости о том, что Курникова не знакома с отцом Энрике, а их семьи вовсе не любят друг друга.
В 2016 пара перестала появляться вместе и мелькать на снимках папарацци. Все снова заговорили о разладе в их семье. Однако в 2017 секрет раскрылся сам собой: Анна родила близнецов Николаса и Люси. В 2020 на свет появилась Маша.
Анна рано закончила спортивную карьеру, выбрав материнство: "С удовольствием занимаюсь домом, хозяйством, поддерживаю своего любимого во всем. Он сейчас очень увлечен карьерой, и мне нравится быть для него надежным тылом. Не находиться в центре внимания, а, как бы сказать, оставаться чуть-чуть на заднем плане. Я себя чувствую очень комфортно".
А вот что говорит Энрике о роли отца: "Мне нравится моя новая жизнь. Теперь каждый день после работы я действительно тороплюсь домой, чтобы поскорее увидеть Анну и детей. Став отцом, я стал лучше понимать своих родителей… Моих детей трудно развлечь, но когда я вижу улыбки на их лицах, чувствую себя по-настоящему счастливым!".
Вместе пара уже больше 20 лет, но они так и не поженились. "Статус женатой или неженатой пары для нас с Энрике вообще неважен. Зато мы оба верим в честность, доверие и взаимное уважение в отношениях", - сказала Анна в одном из интервью.
А как вы считаете, стоит ли официально оформлять отношения?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- История трогательной дружбы Робина Уильямса и Кристофера Рива
- "Крестный отец": вспоминая великих
- Космический ковбой: 25 любопытных фактов о Харрисоне Форде
- 25 фотографий знаменитостей из школьных альбомов
- 10 пар актеров, которые отказываются работать вместе