30 неожиданных профессий из прошлого знаменитостей

Всегда любопытно узнать, чем зарабатывали на жизнь наши кумиры до того, как прославились. Это напоминает о том, что когда-то они были обычными людьми, и дает надежду тем, кто жаждет славы и признания, но пока живет от зарплаты до зарплаты — ведь если бывшая работница морга смогла получить «Оскар», то в этой жизни возможно все!
1. Вупи Голдберг была гримером в морге, а до этого работала в сексе по телефону. Звезда шутит, что теперь не смогла бы вернуться к этой профессии, потому что все бы узнавали ее голос
2. Актер Патрик Дэмпси был профессиональным жонглером и даже занял второе место в Международных соревнованиях по жонглированию среди юниоров
4. Эми Адамс работала в ресторане Hooters, который славится сексуальными официантками в откровенной форме
6. Ченнинг Татум в течение 8 месяцев работал стриптизером, когда ему было 19, и эти навыки потом пригодились ему для фильма "Супер Майк"
7. Хью Джекман был учителем физкультуры и подрабатывал клоуном на детских праздниках, зарабатывая по 50 долларов за представление
11. Дженнифе Хадсон работала в "Бургер Кинге" и тренировалась петь в микрофон в окошке раздачи для посетителей на авто
13. Том Круз не всегда был сайентологом. Когда-то он хотел стать священником и учился в семинарии
16. Харрисон Форд был плотником-самоучкой, что позволяло ему содержать семью, пока он исполнял маленькие роли, которые даже не указывали в титрах
20. Шерил Кроу преподавала музыку в начальной школе, что позволяло ей по выходным петь в группах
24. Мик Джаггер работал носильщиком в психиатрической больнице, что потом вдохновило его написать песню «19th Nervous Breakdown»
25. Саймон Коуэлл начинал с самых низов музыкальной индустрии, работая в почтовом отделе лейбла звукозаписи EMI Records. Его отец был руководителем EMI и взял его на работу
26. У Джерарда Батлера есть юридическое образование, но он не работал по специальности с тех пор, как его уволили с первой работы в юридической фирме
Источник: — переведено специально для fishki.net
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