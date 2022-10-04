30 неожиданных профессий из прошлого знаменитостей

Всегда любопытно узнать, чем зарабатывали на жизнь наши кумиры до того, как прославились. Это напоминает о том, что когда-то они были обычными людьми, и дает надежду тем, кто жаждет славы и признания, но пока живет от зарплаты до зарплаты — ведь если бывшая работница морга смогла получить «Оскар», то в этой жизни возможно все!