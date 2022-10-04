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30 неожиданных профессий из прошлого знаменитостей

30 неожиданных профессий из прошлого знаменитостей

Автор:
04 октября 2022 16:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливуд   звезды   звезды в молодости   знаменитости   факты о знаменитостях   шоу бизнес   
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Всегда любопытно узнать, чем зарабатывали на жизнь наши кумиры до того, как прославились. Это напоминает о том, что когда-то они были обычными людьми, и дает надежду тем, кто жаждет славы и признания, но пока живет от зарплаты до зарплаты — ведь если бывшая работница морга смогла получить «Оскар», то в этой жизни возможно все!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   звезды   звезды в молодости   знаменитости   факты о знаменитостях   шоу бизнес   
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6  комментариев
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Olldd 6 часов назад
Стив Бушеми работал нью-йоркским пожарным с 1980 по 1984 год в Моторной компании № 55 в районе Литтл-Италия в Нью-Йорке. На следующий день после терактов 11 сентября в Нью-Йорке он вернулся в свою старую пожарную часть добровольцем; он работал в двенадцатичасовую смену в течение недели и копался в завалах в поисках пропавших пожарных

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6k
Ыукп 7 часов назад
на гопника не похожа, а коллектор)))
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39k
KiploksAKS 8 часов назад
Интересно, а современные российские "звёзды" хоть кем-то работали?
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Сергей 8 часов назад
Кумиров здесь не увидел, просто более или менее известные люди. А профессии всякие нужны.
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