Как создавался культовый комедийный ужастик «Дрожь земли»

Для создания простеньких спецэффектов этой суммы вполне хватало. А вот на солидные гонорары звездам – уже нет. Но Херд решила и эту проблему. В фильме обошлись без звёзд. На главную мужскую роль пригласили достаточно известного, но не слишком удачливого актера Кевина Бейкона. Артист тогда снялся в нескольких провальных проектах подряд. Казалось, его карьера близилась к закату.

В тот момент актер остро нуждался в деньгах. У Кевина была в положении жена, серьезно болела мать. И он готов был сниматься в чем угодно. Даже в низкобюджетной ерунде. Но кто бы мог подумать, что комедийный ужастик повернет его кинокарьеру вспять. Хотя сам актер поначалу был в шоке. «Какой позор: я снимаюсь в кино о каких-то подземных червяках», – сокрушался артист.