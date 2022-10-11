Как создавался культовый комедийный ужастик «Дрожь земли»

В этот проект поначалу никто не верил, а киностудия выделила весьма скромный бюджет. Однако фильм быстро стал культовым, получил массу продолжений разной степени успешности. А в нашей стране так вообще стал видеохитом. Более того, низкобюджетный ужастик перезагрузил затухавшую карьеру актера Кевина Бейкона.
Идея ужастика о подземных монстрах, реагирующих на вибрацию, пришла сценаристу С.С. Уилсону во время отдыха в пустыне. Он сидел на скале и вдруг представил, как спасался бы от гигантских червей бегством, если бы безопасными оставались только камни. Свои идеи драматург быстренько оформил в сценарий и отнес его на студию Universal.
Кинобоссы отметили оригинальность идеи с подземными червями. Но от самого сценария оказались не в восторге. Одним не понравился сюжет. Другие сетовали на то, что понадобится много средств на создание монстров. Третьи советовали сценаристу определиться с жанром. Дескать, у тебя то ли ужасы, то ли комедия.
К счастью, текст попался на глаза хваткой продюсерше по имени Гэйл Энн Херд. На тот момент она была женой набиравшего силу режиссера Джеймса Кэмерона и продюсировала его кинокартины. Женщина быстро оценила потенциал проекта и смогла выбить у кинобоссов небольшой бюджет в 11 миллионов долларов.
Для создания простеньких спецэффектов этой суммы вполне хватало. А вот на солидные гонорары звездам – уже нет. Но Херд решила и эту проблему. В фильме обошлись без звёзд. На главную мужскую роль пригласили достаточно известного, но не слишком удачливого актера Кевина Бейкона. Артист тогда снялся в нескольких провальных проектах подряд. Казалось, его карьера близилась к закату.
В тот момент актер остро нуждался в деньгах. У Кевина была в положении жена, серьезно болела мать. И он готов был сниматься в чем угодно. Даже в низкобюджетной ерунде. Но кто бы мог подумать, что комедийный ужастик повернет его кинокарьеру вспять. Хотя сам актер поначалу был в шоке. «Какой позор: я снимаюсь в кино о каких-то подземных червяках», – сокрушался артист.
Для привлечения внимания зрителей также позвали кантри-певицу Рибу Макинтайр. Она сыграла жену охотника Берта Гаммера. На кастинге женщине устроили своеобразный тест. Дали в руки винтовку и посмотрели, как она обращается с оружием. И Риба прекрасно себя показала. Ради фильма она даже перенесла на потом собственный медовый месяц. Удачно вписались в проект Фред Уорд в роли напарника героя Бейкона, и неподражаемый Майкл Гросс в роли Гаммера.
Съемки стартовали в мае 1989 года. Почти все нужные сцены сняли в индейской резервации Лон-Пайн, расположенной в восточно-центральной части Калифорнии. Пару месяцев киношники строили декорации городка Перфекшн, расставляли искусственные валуны. По окончании съемок все это растащили местные жители.
При создании подземных монстров ориентировались на фауну, реально существующую в природе – слонов, крокодилов, носорогов, сомов и… слизней. Зато настоящие дождевые черви как прототипы даже не рассматривались. Художники по спецэффектам сочли их слишком скучными и нестрашными.
Грабоидам сделали массивное, покрытое панцирем тело и остроконечную бронированную голову с клювом и щупальцами. Было сконструировано четыре полномасштабных макета головы и один манекен тела. Сегменты головы длиной 2,5 метров строились на внутреннем каркасе из алюминия. Кожу сделали из вспененного латекса. Клюв и челюсти – из высокопрочного стекловолокна.
Механические макеты червей укладывали на трехметровую глубину, в заранее вырытые траншеи и протаскивали с помощью тросов. Сверху траншеи присыпали песком. Движениями монстров операторы руководили дистанционно. Правда, некоторым из них все же пришлось посидеть в траншеях и управлять макетами на местах. Полноразмерные модели монстров понадобились всего в нескольких сценах. В основном, использовали миниатюрных кукол и макеты щупалец.
Те, кто смотрел фильм, наверняка помнят эпизод, как Ронда запуталась в колючей проволоке, и ей пришлось избавиться от штанов, чтобы выжить. Актриса Финн Картер отказалась репетировать эту сцену. Настояла на том, чтобы все выглядело натурально – и ее испуг, и судорожное желание спастись, и царапины. В итоге сцену сняли с первого раза.
Зато намучились на съемках кульминационной сцены, когда последний грабоид разбивается в пропасти. На эпизод потратили целый день и девять дублей. Использовали полноразмерный полиуретановый макет монстра. Внутри него закрепляли «изделия номер два» с оранжевой краской и опускали тушу червя вниз.
Изделия оптом закупили в местной аптеке, чем вызвали немалое удивление (и уважение) персонала. Туша червя падала куда угодно. Но только не туда куда было нужно. От удара о землю шарики с краской естественно лопались. В итоге после каждого неудачного дубля тушу вскрывали, чистили, отмывали. Снова наполняли внутренностями с краской и зашивали. Так продолжалось до тех пор, пока сцену не отсняли как надо.
Трудоемким получился и эпизод, где монстр утаскивает под землю автомобиль. Сцену снимали в последнюю очередь, когда основная работа была уже завершена. Под это дело специально вырыли яму, которая смогла бы вместить себя всю машину. Установили там лифтовый механизм. Но при погружении автомобиль вдруг застрял. В итоге махнули рукой и большую часть этого фееричного эпизода просто оставили за кадром.
Когда «Дрожь земли» вышла в прокат, то едва смогла отбить производственные затраты. Зато на видеоносителях фильм стал настоящим хитом и принес киностудии неплохие дивиденды. Было снято несколько продолжений. Выходил даже сериал. Но ни один из сиквелов так и не смог сравниться по популярности с первой частью. Лично я до сих пор иногда пересматриваю этот угарный фильмец. С приятной ностальгией вспоминая переполненные видеосалоны и одноголосые гнусавые переводы времен своей юности.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вот,тот "китаец"(актер Виктор Вонг)
Да и ещё во многих хороших старых фильмах.
..Китаец дед Вытирает козявку об себя..
- Чендлер Джерелл(Эдди Мерфи): Вот я так и думал, что ты это сделаешь. Ты козявку-то смахни, а то холодно на улице - замерзнет, поцарапаешься об нее.."