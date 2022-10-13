Как снимали «Сердце пармы» с Бондарчуком и Мироновым

Помимо задагочной драматической линии, «Сердце пармы» выглядит особенно эффектно благодаря экшен-сценам в духе «Ведьмака». Для этого потребовалось изготовить более полутора тысяч стрел: каждая выглядит и весит почти как боевая, с одной лишь разницей — резиновые наконечники вместо металлических. При этом мечи и щиты оказались вполне опасными и довольно тяжелыми, что потребовало от артистов соответствующей физической подготовки.