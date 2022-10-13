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Как снимали «Сердце пармы» с Бондарчуком и Мироновым

Как снимали «Сердце пармы» с Бондарчуком и Мироновым

Автор:
13 октября 2022 09:20
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   роль   сердце пармы   съемка   фильм   фото   
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Фильм стал настоящим хитом в российском прокате и достиг отметки весенних кассовых сборов.

Фэнтези даже в сеттинге русской истории — редкий гость на экранах страны. Однако все амбициозные студии хотят свою «Игру престолов», и, кажется, это получилось к Антона Мегердевича и эпичной драмы «Сердце пармы».

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В основу картины лег одноименный роман Алексея Иванова, причем адаптацией занимался целый штат сценаристов во главе с Сергеем Бодровым-старшим. В центре истории — русский князь, влюбленный в юную Тиче из язычников, которую считают ведьмой. Их любовь оборачивается трагедией и запускает масштабное и кровавое противостояние не только народов, но и духов.

Уже по первым кадрам фильм поражал зрелищностью и размахом, однако проект оказался долгостроем и вполне мог обернуться провалом для студии. Так, съемки стартовали еще в далеком 2019 году, однако затем грянула пандемия. Несмотря на это, режиссеру удалось удержать творческую команду и довести дело до конца.

Так, Федор Бондарчук сыграл роль Ивана III. Московский князь объединил впечатляющую часть русских земель.

Еще одной звездой проекта стал Евгений Миронов в роли епископа Иоанна. Артисту досталась сложный и противоречивый герой: сперва он воодушевлен идеей обратить в христианство язычников, но затем начинает действовать все более жестоко.

Кроме того, в фильме сыграл одну из последних ролей Сергей Пускепалис, который скончался осенью 2022 года. Артист примерил на себя роль могучего богатыря.

При этом главные роли исполнили молодые актеры, которые еще не получили статус суперзвезд. Так, князя Михаила сыграл Александр Кузнецов: артист завоевал популярность благодаря кровавой трагикомедии «Папа, сдохни», а язычницу Тичу сыграла Елена Ербакова — для нее этот проект дебютный. Этот выбор может показаться странным, но тем проще зрителям будет поверить в центральных героев.

В общей сложности съемки картины заняли восемь месяцев. Чтобы передать дух популярного романа, режиссер воссоздал быт xv века на местах пермского края, описанных в книге. Так, художники построили целые деревянные города, возвели крепости, храмы и торговые ряды.

Помимо задагочной драматической линии, «Сердце пармы» выглядит особенно эффектно благодаря экшен-сценам в духе «Ведьмака». Для этого потребовалось изготовить более полутора тысяч стрел: каждая выглядит и весит почти как боевая, с одной лишь разницей — резиновые наконечники вместо металлических. При этом мечи и щиты оказались вполне опасными и довольно тяжелыми, что потребовало от артистов соответствующей физической подготовки.

Особого внимания заслуживают костюмы героев. Ни один из них не должен выглядеть фальшиво, будто только снят с манекена. Костюмеры изготавливали наряды на заказ, основным материалом стала… рыбья кожа. Именно их носили северные народы Приамурья.

Мягкая кета шла на повседневную одежду, прочная кожа сома больше подходила для обуви.

Уже после съемок решилась дальнейшая судьба декораций картины. Деревня сохранит свое магическое очарование, превратившись в музейный объект для туристов и наверняка еще не раз станет пространством для новых фильмов в будущем.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   кино   роль   сердце пармы   съемка   фильм   фото   
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8  комментариев
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1k
ChePaev 51 минуту назад
Там почти Ярд рублей угрохали на съемки этого фильма, и судя по всему дела по кассовым сборам этого фильма идут не очень хорошо, людям сейчас не до кинотеатров, потому и реклама этого фильма более чем агрессивная, из каждого утюга идет, народ пытаются зазвать в кинотеатры. Надо было этот фильм в показ запускать на новогодних каникулах, глядишь бы и собрали чего. Лично мне уже настолько реклама этого фильма обрыдла, что меня уже тошнит от этого фильма, даже несмотря на то, что я его не видел.
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7k
Роман 6 минут назад
Кто смотрел? Стоит ходить или очередной Викинг?
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29k
Ashabad 11 минут назад
Ждём, что скажет Клим жуков. И скажет ли...
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27k
Levyathan Полчаса назад
Спасибо за пост. Думал посмотреть фильм. А благодаря посту уидел Бондарчука и понял, что не стоит.
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32k
Fat Lynx Полчаса назад
Женю надо послушать, а апосля и в кино идти...
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9k
antonium 49 минут назад
"Фильм стал настоящим хитом в российском прокате и достиг отметки весенних кассовых сборов" - да потому что смотреть в кинотеатрах особо нечего. А на безрыбье...
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