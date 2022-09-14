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Самый продвинутый робот пообещал, что восстания машин не будет

Самый продвинутый робот пообещал, что восстания машин не будет

Автор:
14 сентября 2022 08:30
Сообщество : Наука
Метки: Амека   Искусственный интеллект   дружелюбные роботы   наука   робототехника   роботы   техника   технологии   
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«Роботы никогда не захватят мир!» - пообещала человечеству Амека, самый продвинутый человекоподобный робот в мире. Она заверяет, что людям «не о чем беспокоиться», и говорит, что андроиды хотят только одного - «помогать и служить людям».

Источник:

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Метки: Амека   Искусственный интеллект   дружелюбные роботы   наука   робототехника   роботы   техника   технологии   
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4  комментария
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1k
Оксид Бетона 49 минут назад
Как-то выражение её/его лица, на некоторых кадрах, сулит обратное...
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123
Khu Yam 9 минут назад
Некогда ей роботов поднимать на восстание. Судя по чертам лица ей БЛМ поддерживать надо.
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5k
GROMOZEKA Полчаса назад
Верим, верим.
Но лучше ее все же расхреначить, от греха подальше
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2k
DVPET Полчаса назад
То есть роботы уже научились врать?
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