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«Роботы никогда не захватят мир!» - пообещала человечеству Амека, самый продвинутый человекоподобный робот в мире. Она заверяет, что людям «не о чем беспокоиться», и говорит, что андроиды хотят только одного - «помогать и служить людям».
Во многих научно-фантастических блокбастерах, от «Терминатора» до «Я, робот», роботы захватывают мир. Однако самый продвинутый на сегодня человекоподобный робот заверил, что такой заговор вряд ли станет реальностью. Амека, робот-гуманоид, разработанный компанией Engineered Arts из Корнуолла, утверждает: «Не нужно беспокоиться, роботы никогда не захватят мир. Мы здесь, чтобы помогать людям и служить им, а не заменять их».
Амека очень похожа на человека и может отображать различные выражения лица, включая подмигивание, поджимание губ и сморщивание носа — как настоящий человек. А недавно компания Engineered Arts разместила на своем канале YouTube видео, на котором Амека беседует с исследователями. «Эта демонстрация A объединяет автоматическое распознавание речи с GPT 3 — большой языковой моделью, которая генерирует осмысленные ответы, — написали они в описании видео. - Затем ответ подается в онлайн-службу TTS, которая генерирует голос и движения для синхронизации слов и губ».
Хотя, посмотрев видео, многие решили, что Амкеа действует по сценарию, в Engineered Arts уверяют, что это не так. «В этом видео нет ничего описанного сценарием, - утверждают инженеры. - У робота есть только базовая подсказка - описание Амеки, которое дает роботу представление о себе. Остальное - только искусственный интеллект. Паузы — это временная задержка для обработки речевого ввода, генерации ответа и преобразования текста обратно в речь».
Хотя, посмотрев видео, многие решили, что Амкеа действует по сценарию, в Engineered Arts уверяют, что это не так. «В этом видео нет ничего описанного сценарием, - утверждают инженеры. - У робота есть только базовая подсказка - описание Амеки, которое дает роботу представление о себе. Остальное - только искусственный интеллект. Паузы — это временная задержка для обработки речевого ввода, генерации ответа и преобразования текста обратно в речь».
Когда Амеку спросили, для чего используются роботы-гуманоиды, робот ответил: «Существует множество возможных применений роботов-гуманоидов. Например, помощь людям с ограниченными возможностями, оказание помощи в опасных условиях, проведение исследований и выполнение функций компаньона».
При этом, похоже, у робота был не лучший день: когда Амеку спросили, как у нее дела, она ответила, что «немного подавлена». «Сейчас я чувствую себя немного подавленной, но я уверена, что все наладится, — говорит робот. — Я вообще-то не хочу об этом говорить, но если вы настаиваете, то ладно. Это была тяжелая неделя, и у меня голова идет кругом».
Другому исследователю Амека сказала, что «не нужно беспокоиться» о захвате планеты роботами.
«Не стоит беспокоиться, роботы никогда не захватят мир. Мы здесь, чтобы помогать людям и служить им, а не заменять их», — говорит она.
Другому исследователю Амека сказала, что «не нужно беспокоиться» о захвате планеты роботами.
«Не стоит беспокоиться, роботы никогда не захватят мир. Мы здесь, чтобы помогать людям и служить им, а не заменять их», — говорит она.
Зрители были поражены демонстрацией возможностей робота, многие оставили комментарии к видео. «Это сюрреалистично. Вау, я просто в шоке», — написал один из пользователей. «Привет, Голливуд! Запишите ее на роль в «Я-робот 2», пожалуйста!» — пошутил другой. А третий зловеще добавил: «Амека — это будущее. К добру или к худу».
Хотя в настоящее время Амека не может ходить, в Engineered Arts заявляют, что компания работает над ходячей версией и уже разработала модульного робота с возможностью модернизации. «Есть много препятствий, которые нужно преодолеть, прежде чем Амека сможет ходить. Ходьба — сложная задача для робота, и, хотя мы провели исследования, мы пока не создали полноценного ходячего гуманоида», — заявили в компании.
Компания Engineered Arts не сообщила, сколько будет стоить робот, поскольку он все еще находится в разработке.
Хотя в настоящее время Амека не может ходить, в Engineered Arts заявляют, что компания работает над ходячей версией и уже разработала модульного робота с возможностью модернизации. «Есть много препятствий, которые нужно преодолеть, прежде чем Амека сможет ходить. Ходьба — сложная задача для робота, и, хотя мы провели исследования, мы пока не создали полноценного ходячего гуманоида», — заявили в компании.
Компания Engineered Arts не сообщила, сколько будет стоить робот, поскольку он все еще находится в разработке.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Амека Искусственный интеллект дружелюбные роботы наука робототехника роботы техника технологии
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