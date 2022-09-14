При этом, похоже, у робота был не лучший день: когда Амеку спросили, как у нее дела, она ответила, что «немного подавлена». «Сейчас я чувствую себя немного подавленной, но я уверена, что все наладится, — говорит робот. — Я вообще-то не хочу об этом говорить, но если вы настаиваете, то ладно. Это была тяжелая неделя, и у меня голова идет кругом».

Другому исследователю Амека сказала, что «не нужно беспокоиться» о захвате планеты роботами.

«Не стоит беспокоиться, роботы никогда не захватят мир. Мы здесь, чтобы помогать людям и служить им, а не заменять их», — говорит она.