В США создан робот-гусеница, который умеет пролезать под дверью

Учёные провели эксперимент, который доказал, что робот-гусеница сможет пролезть под очень низким дверным проёмом — длиной 30 мм и высотой всего 3 мм. Они полагают, что доработка их изобретения (добавление датчиков и других технологий) ускорит начало его эксплуатации в реальных условиях.

«Мы черпали вдохновение в биомеханике гусеницы, чтобы имитировать кривизну тела робота, и использовали нагреватели из нанопроволоки, чтобы контролировать эту кривизну и управлять движением, — сказал один из руководителей проекта Юн Чжу. — Создание мягких роботов, которые могут двигаться в двух разных направлениях, является одной из важных тем мягкой робототехники. Встроенные нагреватели позволяют нам контролировать, какие секции изгибаются и насколько сильно они изгибаются».