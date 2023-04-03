В США создан робот-гусеница, который умеет пролезать под дверью

Робототехники Университета штата Северная Каролина разработали мягкого робота, движение которого напоминает движение гусеницы. Он умеет двигаться вперёд, назад и протискиваться в щели, и в будущем сможет стать незаменимым помощником поисково-спасательных и медицинских служб.
Тело «гусеницы» состоит из двух полимерных слоёв, по-разному реагирующих на нагрев: верхний слой под воздействием тепла расширяется, а нижний — сжимается. Выборочно подавая электрический ток на систему из серебряных нанопроволок, встроенных в верхний слой, можно регулировать степень изгиба робота и управлять его движением.
Учёные провели эксперимент, который доказал, что робот-гусеница сможет пролезть под очень низким дверным проёмом — длиной 30 мм и высотой всего 3 мм. Они полагают, что доработка их изобретения (добавление датчиков и других технологий) ускорит начало его эксплуатации в реальных условиях.
«Мы черпали вдохновение в биомеханике гусеницы, чтобы имитировать кривизну тела робота, и использовали нагреватели из нанопроволоки, чтобы контролировать эту кривизну и управлять движением, — сказал один из руководителей проекта Юн Чжу. — Создание мягких роботов, которые могут двигаться в двух разных направлениях, является одной из важных тем мягкой робототехники. Встроенные нагреватели позволяют нам контролировать, какие секции изгибаются и насколько сильно они изгибаются».
Результаты исследования «Мягкий ползающий робот-гусеница с распределённым программируемым тепловым приводом» опубликованы в журнале Science Advances.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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