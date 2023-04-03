FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 1914 постов • 734 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Наука
В США создан робот-гусеница, который умеет пролезать под дверью

В США создан робот-гусеница, который умеет пролезать под дверью

Автор:
03 апреля 2023 15:06
Сообщество : Наука
Метки: гусеница   наука   ползающий робот   робот-гусеница   робототехника   роботы   технологии   эксперимент   
853
3
1

Робототехники Университета штата Северная Каролина разработали мягкого робота, движение которого напоминает движение гусеницы. Он умеет двигаться вперёд, назад и протискиваться в щели, и в будущем сможет стать незаменимым помощником поисково-спасательных и медицинских служб.


Тело «гусеницы» состоит из двух полимерных слоёв, по-разному реагирующих на нагрев: верхний слой под воздействием тепла расширяется, а нижний — сжимается. Выборочно подавая электрический ток на систему из серебряных нанопроволок, встроенных в верхний слой, можно регулировать степень изгиба робота и управлять его движением.

Учёные провели эксперимент, который доказал, что робот-гусеница сможет пролезть под очень низким дверным проёмом — длиной 30 мм и высотой всего 3 мм. Они полагают, что доработка их изобретения (добавление датчиков и других технологий) ускорит начало его эксплуатации в реальных условиях.


«Мы черпали вдохновение в биомеханике гусеницы, чтобы имитировать кривизну тела робота, и использовали нагреватели из нанопроволоки, чтобы контролировать эту кривизну и управлять движением, — сказал один из руководителей проекта Юн Чжу. — Создание мягких роботов, которые могут двигаться в двух разных направлениях, является одной из важных тем мягкой робототехники. Встроенные нагреватели позволяют нам контролировать, какие секции изгибаются и насколько сильно они изгибаются».

Результаты исследования «Мягкий ползающий робот-гусеница с распределённым программируемым тепловым приводом» опубликованы в журнале Science Advances.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: гусеница   наука   ползающий робот   робот-гусеница   робототехника   роботы   технологии   эксперимент   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
poбт 51 минуту назад
да б*лядь
не робот это, а полоска на проводках, а все эти сгибания\разгибания двухслойных материалов при нагреве описывались еще в юном технике
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

96531



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Ещё один российский игрок НХЛ отказался надевать свитер в поддержку ЛГБТ
Ещё один российский игрок НХЛ отказался надевать свитер в поддержку ЛГБТ
«Ещё ни один мужик не родил»: Александр Лукашенко заявил, что не допустит пропаганды «нетрадиционных ценностей»
«Ещё ни один мужик не родил»: Александр Лукашенко заявил, что не допустит пропаганды...
Набирающие популярность в сообществах
"Вышел в туалет и не вернулся": истории о новых сотрудниках
"Вышел в туалет и не вернулся": истории о новых сотрудниках
Зачем нам сказки?
Зачем нам сказки?
Удивлен, насколько прокачались бюджетные смартфоны
Удивлен, насколько прокачались бюджетные смартфоны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
О пользе физики

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#факты#картинки#автомобили#интересное#дтп#Санкт-Петербург#авто аварии#1 апреля
#история#Фотографии#в мире#позитив#Приколы#машина#кино#шоу бизнес#Россия#животные
#Юмор#интересно#Прикол#подборка#автомир#аварии#люди#улыбнуло#инцидент#Мемы
Никаких больше черных дыр Никаких больше черных дыр Учёные создали робота, который мог бы стать чемпионом по прыжкам в высоту Учёные создали робота, который мог бы стать чемпионом по прыжкам в высоту Гепард VS собака-робот Гепард VS собака-робот Фоторепортаж из Пекина со Всемирной конференции по робототехнике Фоторепортаж из Пекина со Всемирной конференции по робототехнике Ученые из Иллинойса собрали краба-миниробота Ученые из Иллинойса собрали краба-миниробота Робот не пустил человека в свое личное пространство Робот не пустил человека в свое личное пространство

На что жалуетесь?

Вернуться