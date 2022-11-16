Ракурс решает всё: 45 фотографий, на которые придётся посмотреть дважды

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В Сети можно натолкнуться на множество забавных и абсурдных снимков, которые заставляют нас воскликнуть: "Что это было?". Неожиданный и интересный ракурс, случайная или срежиссированная фотобомба, возможно, немного фотошопа. Эти картинки вызовут улыбку или заставят поломать голову над тем, как они были сделаны!
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18. Можно экспериментировать с фотографией бесконечно, когда находишься прямо под поверхностью воды
39. Есть вещи, которые просто невозможно забыть. Теперь это будет стоять у вас перед глазами
Источник: — переведено специально для fishki.net
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