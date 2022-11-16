Ракурс решает всё: 45 фотографий, на которые придётся посмотреть дважды

В Сети можно натолкнуться на множество забавных и абсурдных снимков, которые заставляют нас воскликнуть: "Что это было?". Неожиданный и интересный ракурс, случайная или срежиссированная фотобомба, возможно, немного фотошопа. Эти картинки вызовут улыбку или заставят поломать голову над тем, как они были сделаны!

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1. Непонятно, но очень интересно 0 Источник:

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2. Круто получилось 0 Источник:

3. Кому-то еще кажется, что лодка парит в воздухе? 0 Источник:

4. Такой мир был бы хуже любого ночного кошмара 0 Источник:

5. Где эта конструкция начинается? Или заканчивается, если уж на то пошло 0 Источник:

6. Это анфас или профиль? 0 Источник:

7. Этот снимок может подтвердить теорию мультивселенной 0 Источник:

8. Перевёртыши 0 Источник:

9. Но как?! 0 Источник:

10. Это двухголовый монстр или глюк фотокамеры 0 Источник:

11. Немного запутанно 0 Источник:

12. Вряд ли эта штука сможет тронуться с места 0 Источник:

13. Дэвид Копперфильд, это ты? 0 Источник:

14. Если бы небо не выглядело слегка странно, никто бы не догадался, что это отражение 0 Источник:

15. Гордый владелец трех автомобилей (или только двух) 0 Источник:

16. У некоторых людей слишком много свободного времени 0 Источник:

17. Это явно два разных бруска дерева, верно? Или нет? 0 Источник:

18. Можно экспериментировать с фотографией бесконечно, когда находишься прямо под поверхностью воды 0 Источник:

19. Ей так легко сидится вниз головой... 0 Источник:

20. Это и впрямь завораживает 0 Источник:

21. Так вот как выглядит прогулка по небу! 0 Источник:

22. Да помогите же бедолаге подняться! 0 Источник:

23. Что за тяни-толкай? 0 Источник:

24. Вот что такое "смотреть с каменным лицом" 0 Источник:

25. Нечем заняться? 0 Источник:

26. Это выглядит как-то неестественно 0 Источник:

27. Идеальная фотобомба! 0 Источник:

28. Этот парень танцует с двумя людьми? 0 Источник:

29. Вот это бицуха! У того, кто прячется сзади 0 Источник:

30. Не сразу понимаешь, что это всего лишь мыльный пузырь 0 Источник:

31. Кто-то пропускал день ног в спортзале с… ну, наверное, с детства 0 Источник:

32. О нет! 0 Источник:

33. Коляска на вырост 0 Источник:

34. Все знают, что дети — это маленькие замаскированные монстры 0 Источник:

35. Ей очень идет 0 Источник:

36. В каких экспериментах ее заставили участвовать? 0 Источник:

37. Ой 0 Источник:

38. Кажется, во всем виновато пиво 0 Источник:

39. Есть вещи, которые просто невозможно забыть. Теперь это будет стоять у вас перед глазами 0 Источник:

40. Полтергейст! 0 Источник:

41. А что не так? 0 Источник:

42. Его пчела ужалила что ли? 0 Источник:

43. У этой штуки крепкая подвеска! 0 Источник:

44. Снимок определённо получился 0 Источник: