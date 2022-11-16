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Ракурс решает всё: 45 фотографий, на которые придётся посмотреть дважды

Ракурс решает всё: 45 фотографий, на которые придётся посмотреть дважды

Автор:
16 ноября 2022 15:24
Сообщество : Юмор
Метки: ПОДБОРКА ФОТОПРИКОЛОВ   Фотоподборка   Что происходит   Юмор   неожиданный ракурс   ракурс   фотоприколы   что это было   
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В Сети можно натолкнуться на множество забавных и абсурдных снимков, которые заставляют нас воскликнуть: "Что это было?". Неожиданный и интересный ракурс, случайная или срежиссированная фотобомба, возможно, немного фотошопа. Эти картинки вызовут улыбку или заставят поломать голову над тем, как они были сделаны!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ПОДБОРКА ФОТОПРИКОЛОВ   Фотоподборка   Что происходит   Юмор   неожиданный ракурс   ракурс   фотоприколы   что это было   
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7  комментариев
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5k
sedoisever Полчаса назад
Тупость подписей впечатляет.
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23k
Егор 58 секунд назад
Вот, я понимаю: "показалось", а в посте один обман зрения.
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26k
Киры4 13 минут назад
36 Собчак на прогулке.
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10k
Дмитрий 15 минут назад
А можно без подписей к фото?
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50k
dima423 Полчаса назад
Комментарий к фото
блин как кайфово, теплое прозрачное море, жара, яхточка, друзья, телочки, выпивка, музычка... эх) и все это могут сделать деньги...а кто то говорит что не в деньгах счастье)
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7k
Владимир 44 минуты назад
Такое и в Крыму есть.....
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