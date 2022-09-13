Орел запутался в веревке и повис на высоком дереве

В комментариях люди делятся своим мнением от увиденного. Конечно, все пользователи согласились с тем, что Джеймс поступил благородно, не бросив орла в беде. Один комментатор, вдохновившись такой доброй историей, написал стихотворение, которое оценили другие люди. Другой пользователь пишет, что Джеймс поступил правильно, решив самостоятельно спасти птицу, не вызывая специальную помощь, потому что это могло бы потратить драгоценное время. К тому же, он не просто спас птицу, а начал выхаживать её, чтобы та набралась сил.