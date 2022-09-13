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Орел запутался в веревке и повис на высоком дереве

Орел запутался в веревке и повис на высоком дереве

Автор:
13 сентября 2022 10:42
Сообщество : Животные
Метки: Орел   видео   добро   животные   помощь   поступок   птица   фото   
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Мы, увидев животное, попавшее в беду, конечно, сделаем всё, чтобы ему помочь. Но иногда это бывает сделать сложнее, чем кажется, но из любой сложной ситуации можно найти выход.

Этот случай произошел в штате Миннесота, США. Мужчина по имени Джеймс ехал на своей машине домой, как вдруг он увидел в небе кое-что необычное: орел запутался в веревке и прилагал много усилий, чтобы освободиться, но у него не получалось это сделать. Он сел на ветку дерева, но это сделало ситуацию хуже. Джеймс подумал, что птица умерла, но он ошибся!

Джеймс стал думать, как освободить животное. Ветка была расположена слишком высоко, и залезть на нее было невозможно. Но Джеймс был военным снайпером, поэтому решил просто прострелить веревку, удерживающую орла. Он съездил за винтовкой домой и приступил к спасению. Важно было не задеть саму птицу, и спустя некоторое время и несколько попыток Джеймсу удалось попасть в веревку. Сам орел при этом не пострадал.

Птица упала на землю, обессилев, и жена Джеймса закутала орла в одеяло, а затем они отвезли его домой, чтобы вылечить. Орел некоторое время живет у Джеймса, который выхаживает пострадавшую птицу — например, он кормит его из шприца, потому что птица пока не может охотиться. Джеймс говорит, что орел быстро восстанавливается, и, когда он поправится окончательно, его отпустят на свободу. Сначала орел боялся людей, но вскоре привык к ним.

В комментариях люди делятся своим мнением от увиденного. Конечно, все пользователи согласились с тем, что Джеймс поступил благородно, не бросив орла в беде. Один комментатор, вдохновившись такой доброй историей, написал стихотворение, которое оценили другие люди. Другой пользователь пишет, что Джеймс поступил правильно, решив самостоятельно спасти птицу, не вызывая специальную помощь, потому что это могло бы потратить драгоценное время. К тому же, он не просто спас птицу, а начал выхаживать её, чтобы та набралась сил.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Орел   видео   добро   животные   помощь   поступок   птица   фото   
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