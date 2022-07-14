Мужчина пытается спасти жизнь морской черепахе, удаляя с нее ракушки

Мужчина обнаружил черепаху, на которой был толстый слой ракушек и моллюсков. Конечно, он не смог пройти мимо беды животного, и зная, что это может быть опасным, решил помочь черепахе. Животное несколько раз пыталось убежать, не понимая, что человек пытается ему помочь. Но спустя некоторое время черепаха поняла, что на самом деле мужчина помогает ей. Мужчина снял на видео то, как он подручными инструментами снимает с панциря черепахи все ракушки, которые так ей мешали. К концу видео черепаха уже полностью от них освобождена, и теперь она может спокойно плавать.