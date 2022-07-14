Мужчина пытается спасти жизнь морской черепахе, удаляя с нее ракушки

Черепахи не могут освободиться от «попутчиков» самостоятельно, и разные моллюски этим пользуются. Но человек может помочь бедному животному.
Медлительность черепах часто высмеивается, но это больше миф, чем правда. В воде они могут развивать скорость до 35 километров в час, и им обязательно надо активно двигаться, ведь от этого зависит их здоровье и меню обеда. На черепахах, которые ленятся много двигаться, можно обнаружить ракушки и моллюсков. На самом деле это представляет для животных с панцирем большую опасность, которая иногда даже способна угрожать их жизни.
Дело в том, что, во-первых, эти ракушки банально мешают черепахе нормально плыть. Неровный рельеф на панцире может заметно снижать их скорость, из-за чего они могут стать жертвой хищников. Во-вторых, может случиться такое, что на черепахах могут жить моллюски, которые ведут себя как паразиты, и из-за этого здоровье черепахи может страдать. Само животное не может самостоятельно избавиться от этих наростов, поэтому им необходима помощь.
Мужчина обнаружил черепаху, на которой был толстый слой ракушек и моллюсков. Конечно, он не смог пройти мимо беды животного, и зная, что это может быть опасным, решил помочь черепахе. Животное несколько раз пыталось убежать, не понимая, что человек пытается ему помочь. Но спустя некоторое время черепаха поняла, что на самом деле мужчина помогает ей. Мужчина снял на видео то, как он подручными инструментами снимает с панциря черепахи все ракушки, которые так ей мешали. К концу видео черепаха уже полностью от них освобождена, и теперь она может спокойно плавать.
Многие люди в комментариях обратили внимание на то, что процесс приносит удовольствие не только черепахе, но и самому мужчине, который не смог остаться равнодушным к беде животного. Если есть возможность помочь несчастной черепахе, то этим надо воспользоваться. Также важно очень аккуратно снимать ракушки с панциря черепахи, чтобы случайно не повредить сам панцирь.
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АНТИФИШКИ
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